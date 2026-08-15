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Home Cleaning Tips: बेड-सोफा खिसकाए बिना नीचे जमी धूल चुटकियों में करें साफ, ये 5 आसान ट्रिक्स आएंगी काम

रक्षाबंधन से पहले घर की सफाई करते समय बेड, सोफा और अलमारी के नीचे की धूल अक्सर छूट जाती है. भारी फर्नीचर को हटाना भी आसान नहीं होता. ऐसे में फ्लैट माइक्रोफाइबर डस्टर, वैक्यूम क्लीनर और लंबे डंडे जैसे आसान तरीकों से बिना फर्नीचर हटाए इन जगहों की सफाई कर सकते हैं.

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भारी फर्नीचर के नीचे सबसे ज्यादा गंदगी होती है. (PHOTO:AI)
भारी फर्नीचर के नीचे सबसे ज्यादा गंदगी होती है. (PHOTO:AI)

Home Cleaning Tips: रक्षाबंधन पर घर में मेहमान आते हैं, इसलिए उससे पहले घरों की सफाई शुरू हो जाती है. घर की सफाई करते समय हम फर्श, टेबल और दूसरी जगहों पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन बेड, सोफा और भारी अलमारी के नीचे की सफाई अक्सर छूट जाती है. इसी वजह से इन भारी समानों के नीचे और पीछे काफी ज्यादा धूल-मिट्टी और कूड़ा जमा हो जाता है, जिनकी सफाई काफी मुश्किल हो जाती है. 

इन जगहों पर धीरे-धीरे धूल, बाल, कपड़ों के रेशे और छोटे-छोटे कण जमा होते रहते हैं. बाद में हवा या किसी के चलने-फिरने से यही धूल पूरे कमरे में फैल सकती है. अगर आप भी भारी फर्नीचर की वजह से अपने घर की सफाई नहीं कर पाते हैं तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अच्छी बात यह है कि भारी फर्नीचर को हटाए बिना भी इसके नीचे आसानी से सफाई की जा सकती है. आइए हम आपको कुछ आसान ट्रिक्स बताते हैं, जो आपके बहुत काम आएंगी.

फ्लैट माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल करें

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बेड और सोफे के नीचे सफाई के लिए फ्लैट माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह इन जगहों की सफाई के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसे धीरे-धीरे फर्नीचर के नीचे ले जाएं और आगे-पीछे चलाएं. इससे जमा धूल और बाल कपड़े में चिपक जाएंगे. हर बार डस्टर साफ करते रहें, ताकि धूल दोबारा फर्श पर न फैले.

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लंबे डंडे पर कपड़ा बांधें

घर में मौजूद पोछे या झाड़ू के लंबे डंडे पर एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़ा अच्छी तरह बांध लें. अब इसे फर्नीचर के नीचे ले जाकर धीरे-धीरे अपनी तरफ खींचें. इससे अंदर छिपी धूल बाहर आ जाएगी. ध्यान रखें कि कपड़ा मजबूती से बंधा हो और कोई नुकीला हिस्सा फर्श को न छुए.

वैक्यूम क्लीनर का पतला अटैचमेंट लगाएं

अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो उसका क्रेविस या पतला अटैचमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे फर्नीचर के नीचे धीरे-धीरे चलाएं और धूल, बाल और छोटे कण खींच लें. बहुत कम जगह होने पर फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन आपके के लिए काफी मददगार हो सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि अटैचमेंट को जबरदस्ती अंदर न डालें.

इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्टर इस्तेमाल करें

लंबे हैंडल वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्टर भी नीचे जमा ढीली धूल को पकड़ने में मदद करता है, इसका लचीला सिरा बेड के फ्रेम और दूसरी मुश्किल जगहों तक पहुंच सकता है. इसे धीरे-धीरे चलाएं और इस्तेमाल के बाद डस्टर को अच्छी तरह साफ करें.

फ्लैट माइक्रोफाइबर मॉप से सफाई करें

बड़े हिस्से में जमा धूल के लिए फ्लैट मॉप अच्छा ऑप्शन रहेगा. शुरुआत में सूखे माइक्रोफाइबर पैड से धूल और बाल साफ करें. अगर फर्श पर चिपचिपी गंदगी हो तो हल्का गीला पैड इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत ज्यादा पानी न लगाएं, क्योंकि फर्नीचर के नीचे नमी आसानी से सूखती नहीं है.

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सफाई करते समय इन गलतियों से बचें

धूल साफ करते समय बहुत तेजी से टूल चलाने से बचें, वरना धूल और अंदर जा सकती है. ज्यादा पानी वाला पोछा भी न लगाएं. लकड़ी या लैमिनेट फर्श पर खुरदरे ब्रश और धातु वाले औजार इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे खरोंच आ सकती है. साथ ही सिर्फ बीच की जगह नहीं, बल्कि फर्नीचर के किनारों और कोनों को भी अच्छी तरह साफ करें. 

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