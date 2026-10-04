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Toyota Hilux के ऊपर गिरी 760KG की वैन... ऐसा हुआ हाल, देखें VIDEO

टोयोटा हाइलक्स की जब भी बात होती है, तो लोग इसे ड्यूरेबिलिटी के लिए जानते हैं. 23 साल पहले एक स्टंट ने हाइलक्स को ऐसी पहचान दिलाई थी, जिसकी चर्चा आज भी होती है. अब टोयोटा ने उसी पुराने स्टंट को नए अंदाज में दोहराया है. इस बार 9 मीटर की ऊंचाई से 760 किलोग्राम की कारावैन को नई Hilux EV के ऊपर गिराया गया है.

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Toyota Hilux EV पर कंपनी ने 760Kg की कारावैन को गिराया है. (Photo: Toyota UK/ YouTube)
Toyota Hilux EV पर कंपनी ने 760Kg की कारावैन को गिराया है. (Photo: Toyota UK/ YouTube)

टोयोटा का नाम जब भी आता है, तो लोगों के मन में भरोसेमंद तस्वीर नजर आती है. हाल में ही टोयोटा हाइलक्स (Toyota Hilux) का नया जनरेशन लॉन्च हुआ है, जो इस लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक की 9वीं जनरेशन है. टोयोटा ने इस कार की ड्यूरेबिलिटी को दिखाने के लिए एक स्टंट किया है, जिसमें हाइलक्स के ऊपर कारावैन को गिराया गया है. 

दरअसल, 23 साल पहले टोयोटा हाइलक्स की ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए टॉपगियर ने ये स्टंट किया था. उस वक्त टोयोटा हाइलक्स का डीजल वर्जन स्टंट के बाद भी आराम से चल रहा था. इसकी वजह से लाइफस्टाइल ट्रक की ईमेज एक भरोसेमंद व्हीकल के रूप में बन गई. 

टोयोटा हाइलक्स ईवी फिर भी चलता रहा

अब टोयोटा ने खुद इस स्टंट को परफॉर्म किया है. हालांकि, इस बार पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक टोयोटा हाइलक्स को चुना गया है. कंपनी ने पिकअप ट्रक के ऊपर 760 किलोग्राम की कारावैन को गिराया है. इसका वीडियो कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है, जिसका टाइटल हाइलक्स वर्सेस कारावैन है. 

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यह भी पढ़ें: 30KM का माइलेज, ADAS और बहुत कुछ, आ रही नई TOYOTA कार

23 साल बाद हुए स्टंट में भी टोयोटा हाइलक्स अजेय रहा है. कंपनी ने 9 मीटर की ऊंचाई से टोयोटा हाइलक्स पर कारावैन को गिराया है. इस स्टंट में ट्रक की फ्रंट विंडशील्ड टूट गई. हालांकि, गाड़ी का ज्यादातर हिस्सा पहले जैसा ही रहा है. यानी इसके स्ट्रक्चर में स्टंट के बाद कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. 

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Hilux EV में क्या है खास? 

टोयोटा ने नई हाइलक्स और इसके ईवी वर्जन को पिछले साल के अंत में इंट्रोड्यूस किया था. इसमें 59.2kWh की बैटरी दी गई है, जो फ्रंट और रियर मोटर को पावर देता है. इसमें फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव मोड मिलता है. कंपनी दावा करती है कि ये सेटअप 205 एनएम का टॉर्क फ्रंट में और 268.6 एनएम का टॉर्क रियर में ऑफर करता है. 

यह भी पढ़ें: 7-सीटर Toyota हुई लीक, Hilux जैसे डिजाइन के साथ होगी लॉन्च

इस पिकअप ट्रक की डब्लूएलटीपी क्लेम्ड रेंज 240 किलोमीटर है. 10 परसेंट से 80 परसेंट तक इस गाड़ी को चार्ज होने में लगभग 30 मिनट का वक्त लगता है. इसका डिजाइन काफी हद तक पेट्रोल वर्जन जैसा ही है. इसमें 715 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी और 1600 किलोग्राम की टोइंग कैपेसिटी मिलती है.

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