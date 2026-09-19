scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

काला जठेड़ी को मिली 6 घंटे की पैरोल, रविवार को करेगा जुड़वा बेटियों का नामकरण

कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी 6 घंटे की पैरोल पर सोनीपत स्थित अपने घर पहुंचेगा, जहां वह अपनी जुड़वा बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होगा. उसकी पत्नी अनुराधा ने बताया कि उसे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की पैरोल मिली है.

Advertisement
X
कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को मिली पैरोल. (File Photo- PTI)
कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को मिली पैरोल. (File Photo- PTI)

कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी कल 6 घंटे की पैरोल पर सोनीपत स्थित अपने घर पहुंचेगा. वह राई स्थित गांव जठेड़ी में अपनी जुड़वा बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होगा. संदीप की पत्नी अनुराधा ने 3 महीने पहले दो बेटियों को जन्म दिया था.

पत्नी अनुराधा ने जानकारी दी कि संदीप को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक की पैरोल मिली है. कल हवन-यज्ञ और नामकरण कार्यक्रम रीति-रिवाज के साथ शुरू होगा. अनुराधा ने बेटियों को भाग्यशाली बताया और कहा कि भाग्य से नहीं, सौभाग्य से घर में बेटियां जन्म लेती हैं.

बेटियों के जन्म के बाद घर का माहौल बदल गया है. अब संदीप को भी अपनी बेटियों का ख्याल रहता है. अपराध की दुनिया के बारे में बोलते हुए अनुराधा ने कहा कि अब उसके दिमाग में सिर्फ बेटियों का ख्याल रहता है, वह दुनिया अलग थी. संदीप से रोजाना फोन पर बात होती है और वह अपनी बेटियों के बारे में ही बात करता है.

सम्बंधित ख़बरें

Yuvraj Singh Murder: कार में शव लेकर घूमते रहे आरोपी
रोहतक से पंचकूला तक हवा में दौड़ी जिंदगी, सेना ने ऐसे बचाई अपने JCO की जान
Pitbull dog attacks six month old baby in Haryana Sonipat.
सोनीपत में पिटबुल का 6 महीने के मासूम पर हमला, सामने आया Video
Singer Daler Kharkiya.
हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की गाड़ी पर फायरिंग, बाल-बाल बचे
200 E-Scooters Distributed Differently Abled People on PM Modi’s Birthday
PM मोदी के जन्मदिन पर दिव्यांगों को बड़ा तोहफा, फरीदाबाद में 200 ई-स्कूटी मिली

बेटियों के जन्मदिन पर मिली थी पैरोल

अनुराधा ने कहा कि संदीप को इंतजार है कि कब वह अपनी बेटियों के साथ आकर घर में खेलेगा. अनुराधा ने कहा कि वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संदीप जल्द जेल से बाहर आकर अपनी बेटियों को बड़ा होते देखे. बेटियों के जन्म के समय भी संदीप कुछ घंटे की पैरोल पर बाहर आया था.

Advertisement

इतने मामले दर्ज

काला जठेड़ी पर हरियाणा में 13 हत्या और चार हत्या के प्रयास समेत 31 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई है. हरियाणा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. फरीदाबाद पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपये और गुरुग्राम एसटीएफ ने 2 लाख रुपये का इनाम रखा था. इस तरह अलग-अलग पुलिस इकाइयों की ओर से उसके खिलाफ कुल 7 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

सोनीपत के एक साधारण परिवार से आने वाला संदीप उर्फ काला जठेड़ी तीन भाइयों में सबसे बड़ा है. बताया जाता है कि उसने 2009 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उस पर हत्या समेत कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज होते गए. पुलिस के मुताबिक, उसका नाम कई आपराधिक वारदातों से जुड़ा रहा है.

फिलहाल वह दिल्ली की केंद्रीय जेल में बंद है और अदालत के आदेश के तहत 20 सितंबर को कुछ घंटों के लिए पुलिस सुरक्षा में अपने गांव जा सकेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली में आवारा कुत्ते का 18 महीने के बच्चे पर हमला, CCTV में कैद हुई घटना |
    दिल्ली में नाबालिग से गैंगरेप, प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल |
    TMC के नाम-सिंबल और 10 बागी विधायकों पर ममता गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दाखिल कीं 2 याचिकाएं |
    महाराष्ट्र के परली में आवारा कुत्ते की दहशत, एक दिन में 47 लोगों को काटा... बच्चे-बुजुर्ग घायल, 19 गंभीर |
    ग्रेटर नोएडा में कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने. |
    पंजाब में सियासी हलचल तेज, BJP की नशा मुक्त यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू |
    अमेरिका के घर भारत से कितने अलग होते हैं? ये चीजें कर देंगी हैरान |
    ईरान युद्ध में US सैनिकों की मौत का आंकड़ा पेंटागन के दावे से ज्यादा, रिपोर्ट में बड़ा दावा |
    राजस्थान के उदयपुर में शिव मूर्ति खंडित करने पर भारी आक्रोश... बाजार बंद कराए, आरोपी फिरोज डिटेन; घर पर बुलडोजर चलाने की मांग |
    खाने के पैकेट पर लिखे 14 नंबर पढ़ना सीखिए, FSSAI का है ये राज
    Advertisement