हनुमान अंश: 3 महिलाओं ने लगाया 60-60 लाख का दांव, चली ऐसी आंधी...फिल्म ने कमा डाले 300 करोड़!

फिल्म इंडस्ट्री में कई बार कम बजट की फिल्में बड़े-बड़े स्टार्स वाली फिल्मों को भी चौंका देती हैं. कुछ ऐसा ही अब हनुमान अंश के साथ देखने को मिल रहा है. करीब दो करोड़ रुपये के बजट में बनी इस भक्ति और आध्यात्मिक कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल किया है कि इसकी कमाई का आंकड़ा सुनकर हर कोई हैरान है. फिल्म ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. खास बात यह है कि इस फिल्म को बनाने में तीन महिलाओं ने करीब 60-60 लाख रुपये का निवेश किया था.

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तीन महिलाओं ने मिलकर खड़ा किया 1.8 करोड़ का बजट

‘हनुमान अंश’ को लेकर अब इसकी कमाई के साथ-साथ फिल्म की महिला प्रोड्यूसर्स भी चर्चा में हैं. फिल्म की सबसे कम उम्र की को-प्रोड्यूसर 21 साल की अनूप्रिया नागर ने अपने रोल को लेकर चल रही कई खबरों पर सफाई दी है. अनूप्रिया ने बताया कि वह फिल्म की शूटिंग के दौरान टीम का हिस्सा नहीं थीं. वह शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म से जुड़ी थीं. उस समय फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन में जा चुकी थी और टीम को एडिटिंग और दूसरे कामों के लिए फंड की जरूरत थी.

अनुप्रिया के मुताबिक, फिल्म के कुल निवेश का एक-तिहाई हिस्सा उन्होंने लगाया है. यानी करीब 1.8 करोड़ रुपये के निवेश में उनका हिस्सा लगभग 60 लाख रुपये रहा. बाकी निवेश फिल्म की अन्य दो महिला प्रोड्यूसर्स रागिनी सोना और नम्रता जी सिंह ने किया.

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‘मैंने पूरी फिल्म के पैसे नहीं लगाए’

अनूप्रिया ने उन खबरों को भी गलत बताया, जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने फिल्म में पूरा पैसा लगाया है. उन्होंने साफ किया कि वह तीन प्रोड्यूसर्स में सबसे छोटी हैं और उन्होंने कुल निवेश का सिर्फ एक-तिहाई हिस्सा लगाया है. उन्होंने बताया कि फिल्म में पैसा लगाने का फैसला भी उनके लिए सामान्य बिजनेस इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं था. अनूप्रिया के अनुसार, नीम करोली बाबा से जुड़ी उनकी आस्था ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया.

उनके मुताबिक, महाराज जी ने उनसे कहा था कि उन्होंने ब्रिटेन में कई साल पार्ट टाइम काम किया है, तो क्यों न अब खुद को पूरी तरह भक्ति के लिए समर्पित किया जाए. इसके बाद उन्होंने ज्यादा सोचे बिना फिल्म में निवेश कर दिया.

डायरेक्टर ने भी साफ किया- अनुप्रिया ने फिल्म नहीं लिखी

फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने भी अनुप्रिया की भूमिका को लेकर चल रही गलतफहमियों पर बात की है. उन्होंने कहा कि अनुप्रिया उनकी टीम और प्रोड्यूसर्स का हिस्सा हैं और वह उस वक्त फिल्म से जुड़ीं, जब पोस्ट-प्रोडक्शन और एडिटिंग का काम शुरू हो चुका था.

विशाल ने उन खबरों को भी खारिज किया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अनुप्रिया ने फिल्म की कहानी लिखी या उसे क्यूरेट किया है. उनके मुताबिक, खुद अनुप्रिया इस बात को गलत बता चुकी हैं और ऐसी खबरें फेक हैं. डायरेक्टर ने रागिनी सोना और नम्रता सिंह के योगदान को भी खास तौर पर याद किया. उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रोड्यूसर्स ने शुरुआत से फिल्म पर भरोसा किया और मुश्किल समय में भी प्रोजेक्ट का साथ नहीं छोड़ा.

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2 करोड़ की फिल्म ने कमाए 291 करोड़!

‘हनुमान अंश’ की सबसे चौंकाने वाली कहानी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है. रिपोर्टेड 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 40 दिनों में दुनियाभर में 291.40 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 272.90 करोड़ रुपये बताया गया है, जबकि इंडिया नेट कलेक्शन 231.13 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. फिल्म अपने कथित बजट से 145 गुना से भी ज्यादा ग्लोबल ग्रॉस कमा चुकी है.

फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना के मुताबिक, इसकी सफलता के बाद अब एक-दो नहीं बल्कि कभी-कभी तीन तक ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्म को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

OTT वालों की लगी लाइन, लेकिन...

रागिनी ने बताया कि जैसे-जैसे फिल्म दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुई, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ऑफर आने लगे. हालांकि, उनका कहना है कि फिल्म को शुरू से ही बड़े पर्दे के लिए बनाया गया था और ओटीटी रिलीज कभी उनकी प्राथमिक योजना नहीं थी.

फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप को लेकर भी टीम पहले से सिनेपोलिस के संपर्क में थी. रागिनी के मुताबिक, टीम को शुरू से भरोसा था कि इस कहानी को थिएटर में ही दर्शकों के सामने लाया जाना चाहिए.

26 दिन की शूटिंग का बजट था, 22 दिन में ही समेटी शूटिंग

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‘हनुमान अंश’ की कमाई के पीछे उसका छोटा बजट और सादगी भी बड़ी वजह बताई जा रही है. रागिनी सोना ने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी से शुरुआत से ही बजट कंट्रोल में रखने को कहा था. वहीं, विशाल ने बताया कि टीम ने 26 दिनों के बजट के साथ शूटिंग शुरू की थी, लेकिन बीच में उन्हें अंदाजा हुआ कि पैसे कम पड़ सकते हैं. ऐसे में उन्होंने शूटिंग को 26 की जगह 22 दिनों में ही पूरा कर लिया.

फिल्म की शूटिंग असली लोकेशंस पर हुई और टीम ने कम संसाधनों में कहानी को पर्दे पर उतारने की कोशिश की. रागिनी का मानना है कि फिल्म की यही सादगी दर्शकों को पसंद आई.

अब बनेगी ‘हनुमान अंश’ की ट्रायलॉजी

बॉक्स ऑफिस पर मिली इस जबरदस्त सफलता के बाद फिल्म की कहानी अब आगे भी बढ़ने वाली है. को-प्रोड्यूसर नम्रता सिंह पहले ही खुलासा कर चुकी हैं कि मेकर्स इसके दो सीक्वल की प्लानिंग कर रहे हैं. तीसरी फिल्म में कहानी को ग्लोबल लेवल तक ले जाने की तैयारी बताई गई है. शोभिनव सत्‍या स्टारर ‘हनुमान अंश’ नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित है. फिल्म में उनके आध्यात्मिक सफर के साथ आस्था, प्रेम, करुणा, भक्ति और निस्वार्थ सेवा जैसे पहलुओं को दिखाया गया है.

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नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था. उत्तराखंड का कैंची धाम आज भी उनके भक्तों के लिए बड़े आस्था केंद्रों में से एक है. इस तरह करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी और तीन महिलाओं के करीब 60-60 लाख रुपये के निवेश से तैयार हुई ‘हनुमान अंश’ अब 291 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है. फिल्म की कहानी अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सीक्वल और ओटीटी डील को लेकर भी इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई है.

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