scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या है जो रिक्रूटर को आपका रिज्यूमे पढ़ने के लिए रोकता है? 

आप चाहे फ्रेशर हों या एक्सपीरियंस, नौकरी के लिए सबसे पहले रिज्यूम ही तैयार करते हैं. लेकिन एक अच्छा CV केवल आपके एजुकेशन जर्नी या अनुभव के बारे में जानकारी नहीं देता है. इसके आपकी स्किल पर भी फोकस किया जाता है. लेकिन कई बार आप अपने रिज्यूमे की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं. लेकिन अगर ये बार-बार हो रहा है,  तो आपको कई बातें समझनी होगी. 

Advertisement
X
क्या सही है आपका रिज्यूमे?
क्या सही है आपका रिज्यूमे?

रिक्रूटर एक रिज्यूमे को दूसरे से बेहतर क्यों मानते हैं? इसका कारण केवल आपका अनुभव नहीं है बल्कि CV में दी गई आपकी जानकारी है. वह आपसे जुड़ी जानकारी को कितनी आसानी से ढूंढ पाते हैं. इसलिए रिज्यूमे का सही स्ट्रक्चर बहुत जरूपी होता है. साल 2026 में हायरिंग प्रोसेस में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में नौकरी चाहने वालों के लिए चुनौती है कि वे अपने रिज्यूमे को सिर्फ तकनीकी शब्दों से न भरें, बल्कि उसे अलग और प्रभावी भी बनाएं. लिंक्डइन की 2026 टैलेंट रिसर्च के अनुसार, 93% रिक्रूटर इस साल एआई का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. वहीं, 59% भर्तीकर्ताओं का कहना है कि एआई पहले से ही उन्हें ऐसे उम्मीदवारों को खोजने में मदद कर रहा है, जिनके जरूरी कौशल उन्हें पहले आसानी से नहीं मिल पाते थे.

कैसे करें शुरुआत? 

रिज़्यूमे में नाम के नीचे केवल रिज्यूमे लिखने के बजाय अपनी प्रोफेशनल पहचान और मुख्य स्किल्स बताएं. इससे भर्ती करने वाले को शुरुआत में ही पता चल जाता है कि आप कौन हैं और किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं. इसके बाद 3–4 लाइनों में खुद से जुड़े छोटा सा प्रोफेशनल इंट्रो दें. इसमें आपका अनुभव, प्रमुख स्किल और करियर का लक्ष्य स्पष्ट रूप से शामिल होना चाहिए. 

सम्बंधित ख़बरें

Stray dog attacks 18 month old toddler in Delhi Timarpur.
दिल्ली में आवारा कुत्ते का 18 महीने के बच्चे पर हमला, CCTV में कैद हुई घटना
Speeding car out of control hits and kills pedestrian in Delhi Nangloi CCTV footage emerges.
CCTV: दिल्ली में बेकाबू कार का कहर, पैदल जा रहे शख्स को कुचला
नाबालिग से दरिंदगी पर प्रियंका गांधी के सवाल, NCW ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
किसको मिलेगी DUSU चुनाव में जीत?
कौन संभालेगा DUSU की कमान? आज हो जाएगा फैसला
कुत्ते ने नोच लिया बच्चे का गाल. (Photo: Screengrab)
दिल्ली में 18 महीने के बच्चे पर टूट पड़ा आवारा कुत्ता, गाल नोच डाला

स्किल है सबसे खास हिस्सा 

रिज़्यूमे का अनुभव वाला पार्ट सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. इसमें केवल अपनी जिम्मेदारियां लिखने के बजाय यह बताएं कि आपने वास्तव में क्या काम किया और क्या हासिल किया. उदाहरण के लिए सोशल मीडिया अकाउंट संभाले लिखने के बजाय लिखें कि तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मैनेज किया और ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए  कैंपेन चलाए. इस तरह से लिखने से   रिक्रूटर पर अच्छा इम्प्रेशन बनता है.

Advertisement

केवल लिस्ट नहीं बनाए...

इसके साथ ही रिज्यूमे में केवल स्किल की लिस्ट बनाकर दे देना काफी नहीं है. इस प्रदर्शित करने की भी कोशिश करें. इसमें आप उन्हें बताए कि आपने अपनी स्किल का यूज कब और कैसे किया. 

फ्रेशर्स के लिए अहम है CV

नए ग्रेजुएट्स के लिए शिक्षा, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स और संबंधित प्रमाणपत्रों को ज्यादा महत्व दें. वहीं, अनुभवी लोगों के लिए शिक्षा की जानकारी संक्षिप्त रखें और नौकरी से जुड़े नए प्रमाणपत्रों या कोर्स को प्राथमिकता दें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली में आवारा कुत्ते का 18 महीने के बच्चे पर हमला, CCTV में कैद हुई घटना |
    दिल्ली में नाबालिग से गैंगरेप, प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल |
    TMC के नाम-सिंबल और 10 बागी विधायकों पर ममता गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दाखिल कीं 2 याचिकाएं |
    महाराष्ट्र के परली में आवारा कुत्ते की दहशत, एक दिन में 47 लोगों को काटा... बच्चे-बुजुर्ग घायल, 19 गंभीर |
    ग्रेटर नोएडा में कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने. |
    पंजाब में सियासी हलचल तेज, BJP की नशा मुक्त यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू |
    अमेरिका के घर भारत से कितने अलग होते हैं? ये चीजें कर देंगी हैरान |
    ईरान युद्ध में US सैनिकों की मौत का आंकड़ा पेंटागन के दावे से ज्यादा, रिपोर्ट में बड़ा दावा |
    राजस्थान के उदयपुर में शिव मूर्ति खंडित करने पर भारी आक्रोश... बाजार बंद कराए, आरोपी फिरोज डिटेन; घर पर बुलडोजर चलाने की मांग |
    खाने के पैकेट पर लिखे 14 नंबर पढ़ना सीखिए, FSSAI का है ये राज
    Advertisement