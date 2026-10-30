scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

1 नवंबर से शुरू होगी सुविधा... 1500 रुपये में कैसे मिलेगा एक साल का टोल पास

1 नवंबर से नए लोकल टोल पास की शुरुआत हो रही है. आप इस टोल पास को बुक कर सकते हैं. ये पास पहले से चले आ रहे फास्टैग ऐनुअल पास से अलग है. 1500 रुपये का ये पास सभी यूजर्स के लिए नहीं है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं. आइए जानते हैं किसे और कैसे मिलेगा नया लोकल टोल पास.

Advertisement
X
1 नवंबर से मिलेगा 1500 रुपये का लोकल टोल पास. (Photo: ITG)
1 नवंबर से मिलेगा 1500 रुपये का लोकल टोल पास. (Photo: ITG)

टोल प्लाजा के पास रहने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. 1 नवंबर से प्राइवेट व्हीकल ओनर्स 1500 रुपये का ऐनुअल पास बनवा सकेंगे. ये पास टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के लिए होगा. ध्यान रखें कि ये पास 3075 रुपये वाले फास्टैग (FASTag) ऐनुअल पास से अलग है. 

3075 रुपये वाला फास्टैग ऐनुअल पास जहां 200 क्रॉसिंग के लिए होता है और इसे हर कोई खरीद सकता है. वहीं 1500 रुपये वाला ऐनुअल पास सभी के लिए नहीं है. ये टोल प्लाजा के पास रहने वाले ऐसे लोगों के लिए है, जिन्हें बार-बार टोल क्रॉस करना होता है और उसके लिए पैसे देने होते हैं. आइए जानते हैं ये टोल पास कैसे मिलेगा.

कैसे मिलेगा लोकल टोल पास?  

1 नवंबर से जारी होने वाले टोल पास को आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले राजमार्गयात्रा ऐप को डाउनलोड करना होगा. ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर दोनों ही जगह पर मिल जाएगा. अब आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

FASTag Annual Pass
₹3075 वाले FASTag से कैसे अलग है ₹1500 वाला टोल पास
FASTag annual pass
सरकार का बड़ा ऐलान, 1 नवंबर से मिलेगा 1500 रुपये का Toll Pass
Toll Tax और Road Tax का फर्क समझें. ( PHOTO: ITG)
Toll Tax और Road Tax में क्या फर्क है? दोनों के बीच का फर्क जान लीजिए
Fake vehicle registration number & FASTag fraud
नकली FASTag, फर्जी नंबर प्लेट और टोल-चालान से बचने का खेल... आरोपी गिरफ्तार
FASTag OneTag Portability
FASTag का झंझट खत्म! OneTag से बदलेगा गेम, जानें पूरा प्रोसेस

आपको होमपेज पर ही ऐनुअल पास और लोकल पास का विकल्प मिल जाएगा. यहां आपको लोकल पास के विकल्प पर जाना होगा. यहां वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार लिंक्ड डिजिलॉक अकाउंट चाहिए होगा. साथ ही फास्टैग वैलिड होना चाहिए. वहीं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी. आरसी और आधार पर एक ही नाम होना चाहिए. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Annual Toll Pass: 1 नवंबर से नया ऐनुअल पास, 1500 रुपये में टोल प्लाजा पर हो जाएगा काम

यहां से आपको आगे बढ़ना होगा. अब आपको अपना टोल प्लाजा सलेक्ट करना होगा. इसके बाद वेरिफिकेशन का प्रॉसेस पूरा करना होगा और अंत में पेमेंट करनी होगी. इसके बाद आपको 1 नवंबर से मिलने वाला नया ऐनुअल लोकल टोल पास मिल जाएगा.

किन लोगों को मिलेगा पास?

मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इस टोल पास की जानकारी दी है. मंत्रालय ने बताया कि इस पास का उद्देश्य नेशनल हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों को रियायती टोल रेट्स देना है. यानी 1 नवंबर से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की रेंज में रहने वाले एलिजिबल नॉन-कमर्शियल व्हीकल ओनर्स इस पास का फायदा उठा पाएंगे. 

यह भी पढ़ें: 3075 रुपये वाले FASTag ऐनुअल पास से कैसे अलग है 1500 रुपये वाला Toll Pass

ये पास वैलिड और फंक्शनल फास्टैग के साथ मिलेगा. पास के लिए किसी भी व्हीकल ओनर को सभी नियमों को पूरा करना होगा. ऐसा नहीं है कि इस पास का फायदा आपको हर टोल प्लाजा के लिए मिलेगा. बल्कि ये किसी एक निश्चित टोल प्लाजा पर भी काम करेगा. 

नगरपालिका या शहरी क्षेत्र की सीमा के बाहर पड़ने वाले टोल प्लाजा के लिए पास की कीमत 1500 रुपये तय की गई है. वहीं नगरपालिका या शहरी क्षेत्र की सीमा के अंदर पड़ने वाले टोल प्लाजा का पास 3000 रुपये में मिलेगा. सरकार हर साल अप्रैल में इस पास की कीमत को रिवाइज कर सकती है. 

Advertisement

कहां काम नहीं करेगा?

ध्यान रखें कि इस टोल पास का फायदा क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम के तहत काम करने वाले नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवेज पर नहीं मिलेगी. साथ ही ऐसे टोल प्लाजा जहां सर्विस रोड या फिर आने-जाने का दूसरा रास्ता मौजूद वो वहां भी इसका फायदा नहीं मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    INDIA ब्लॉक ने बदली 'पब्लिक इम्पीचमेंट' की तारीख, कल खड़गे के आवास पर जुटेंगे नेता |
    Bharti Singh: भारती सिंह ने किया 16 श्रंगार, गुलाबी सूट में दिखा गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, पति हर्ष संग खोला करवा चौथ का व्रत |
    ग्रेटर नोएडा के खातों से झारखंड ट्रांसफर हुए पैसे! PNB केस में अब तक 37 शिकायतें दर्ज |
    महाराष्ट्र में पानी का संकट गहराया, अब पेड़ों को बचाने के लिए सरकार ने दी 90.72 लाख की मंजूरी |
    निपाह के मरीजों को कहीं एक्सपायरी इंजेक्शन तो नहीं लगा? केरल में अब होगी जांच |
    मगरमच्छ को पकड़ा, बाइक पर लादा और गांव ले आए... फिर उसके साथ रील बनाने लगी भीड़, Video |
    रात में भी गुलजार रहते हैं यूपी के बाजार, सीएम योगी बोले- 2017 के बाद बदली तस्वीर |
    1 नवंबर से शुरू होगी सुविधा... 1500 रुपये में कैसे मिलेगा एक साल का टोल पास |
    'ये अफरातफरी फैलाना चाहते थे, ताकि मोदी को बदनाम कर सकें', विपक्ष पर PM का प्रहार |
    यूपी SIR में फॉर्म-7 के जरिए वोटरों के नाम हटाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने मांगे दस्तावेज
    Advertisement