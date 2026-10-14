scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीन में अमेरिकी कंपनी का बोलबाला, दनादन बिक रही है ये कार

चीनी कार मार्केट में एक बार फिर अमेरिकी कंपनी टॉप पर पहुंच गई है. हम बात कर रहे हैं टेस्ला की, जिसकी मॉडल वाई सितंबर महीने में चीनी मार्केट की बेस्ट सेलिंग कार रही है. इसकी सबसे नजदीकी कंपटीशन गेली ईएक्स 2 है, जिसकी टेस्ला मॉडल वाई से 6,084 यूनिट्स कम बिकी हैं. आइए जानते हैं चीनी मार्केट में सितंबर महीने का हाल क्या रहा है.

Advertisement
X
Tesla Model Y सितंबर महीने में चीन की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है. (Photo: Tesla)
Tesla Model Y सितंबर महीने में चीन की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है. (Photo: Tesla)

चीनी कार कंपनियां यूरोप समेत कई क्षेत्र में अपना तेजी से विस्तार कर रही है. हालांकि, इन कंपनियों के घरेलू मार्केट में सबसे ज्यादा कारें एक विदेशी कंपनी बेच रही है. चीन और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से लगातार खींचातानी चल रही है, लेकिन चीन में सितंबर महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार एक अमेरिकी कंपनी की है. 

हम बात कर रहे हैं टेस्ला मॉडल वाई (Tesla Model Y) की, जो सितंबर 2026 में चीन की बेस्ट सेलिंग कार रही है. कंपनी ने इस कार की 50,359 यूनिट्स को बेचकर अपनी टॉप पोजिशन वापस हासिल कर ली है. ऑटो पंडित्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, गेली ईएक्स 2 (Geely EX2) दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. 

किस कार की कितनी हुई बिक्री?

इस कार की 44,275 यूनिट्स सितंबर में बिकी हैं. वहीं तीसरे नंबर पर फैंगचेंगबाओ टीआई 7 (Fangchengbao Ti7) है, जिसकी 27,544 यूनिट्स बिकी हैं. चौथे नंबर पर बीवाईडी ऐटो 2 (BYD Atto 2) है, जिसकी 22,767 यूनिट्स बिकी हैं. लीपमोटर ए10 (Leapmotor A10) सितंबर 2026 में चीन की 5वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. 

सम्बंधित ख़बरें

Tesla India Sales FY26
दिल्ली, मुंबई के बाद इस शहर में खुला Tesla शोरूम, मिलेंगी ये SUVs
Tesla Model Y
एक फैसले से बदली कंपनी की किस्मत... 322% बढ़ गई बिक्री
Tesla Car Crash autopilot
दीवार तोड़ घर में घुसी TESLA! महिला की मौत, क्या बोले Musk
Tesla Model Y L
681KM रेंज, 15 मिनट में चार्ज! बड़ी फैमिली के लिए TESLA ने लॉन्च की 6-सीटर कार
Tesla India Sales FY26
TESLA का बुरा हाल, बमुश्किल मिल रहे खरीदार! 7 महीनों में बेची 342 कारें

यह भी पढ़ें: एक फैसले से बदली कंपनी की किस्मत... 322% बढ़ गई TESLA की बिक्री

Advertisement

इस कार की 21,772 यूनिट्स बिकी हैं. 6वें नंबर पर चांगन नेवो क्यू05 (Changan Nevo Q05) है, जिसकी सितंबर में 18,043 यूनिट्स बिकी हैं. बीवाईडी सॉन्ग अल्ट्रा (BYD Song Ultra) की 17,131 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि टोयोटा कोरोला क्रॉस की 16,865 यूनिट्स बिकी हैं. 

टेस्ला ने पलट दिया खेल

9वें नंबर पर बीवाईडी डॉल्फिन है, जिसकी 16,754 यूनिट्स बिकी हैं. जबकि 10वें पायदान पर टोयोटा आरएवी 4 है, जिसकी 16,738 यूनिट्स बिकी हैं. सितंबर 2026 में चीन के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में कुल रिटेल बिक्री में ईयर-ऑन-ईयर गिरावट आई है. वहीं इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियां का चीनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में दबदबा है.

यह भी पढ़ें: 6 लाख डाउन पेमेंट... EMI होगी इतनी! TESLA ने यहां भी खोला शोरूम

टेस्ला मॉडल वाई की बात करें, तो ये कार दो पायदान ऊपर आकर चीन की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है. सितंबर महीने में टेस्ला ने मॉडल 3 और मॉडल वाई की 95,366 यूनिट्स को होलसेल किया है. इसमें एक्सपोर्ट का डेटा भी शामिल है. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की सेल्स में 5 परसेंट की ग्रोथ हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चीन में अमेरिकी कंपनी का बोल-बाला, दनादन बिक रही है ये कार |
    21 अक्टूबर को खुलेगा Jio का IPO, अहमदाबाद में RHP फाइल... आकाश अंबानी कर रहे हैं अगुवाई |
    फैक्ट चेक: यूपी में कान पकड़कर उठक-बैठक लगाते बीजेपी नेता का ये वीडियो 2022 का है |
    'भगवान राम टेंट में इंतजार कर रहे थे, मोदी जी घर कब देंगे', CM सम्राट चौधरी का बयान वायरल |
    Noida EV Charging: किन इलाकों में लगेंगे नए चार्जिंग स्टेशन? |
    ईरान के समर्थन पर चीन-रूस को ट्रंप की चेतावनी, देखें US टॉप-10 |
    बिना सीढ़ी और स्टूल साफ होंगे छत के कोने में लगे मकड़ी के जाले! जमीन पर खड़े होकर हटाने में ये 4 ट्रिक्स आएंगी काम |
    सहरसा में नशे के कारोबार पर पुलिस का छापा, पलंग के नीचे छिपाकर रखी थी कफ सिरप की 1280 बोतलें, 2 गिरफ्तार |
    ‘AI कैंसर का इलाज खोज लेगा, इसी भरोसे में सिगरेट पीने लगे रिसर्चर्स’ Palantir CTO शंकर का बयान |
    बुरे फंसे यो यो हनी सिंह, महाराष्ट्र साइबर ने भेजा समन, नहीं पेश हुए तो होगा बड़ा एक्शन!
    Advertisement