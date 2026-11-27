मैलाथियान नामक कीटनाशक के इस्तेमाल से इंसानों में नॉन-हॉजकिन लिंफोमा (एक तरह का ब्लड कैंसर) और प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है. वर्ष 2001 के बाद अमेरिका, कनाडा और स्वीडन में हुए कई अध्ययनों में यह पाया गया कि जो लोग खेती के दौरान सीधे इस रसायन के संपर्क में आते हैं, उनमें यह खतरा अधिक होता है. प्रयोगशालाओं में चूहों पर किए गए परीक्षणों में भी इसके कारण ट्यूमर पनपने के संकेत मिले हैं. यह रसायन शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और हार्मोनल संतुलन को भी बिगाड़ सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर शोध संस्था (IARC) ने भी अपनी रिपोर्ट में इन संभावित खतरों का उल्लेख किया है.

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इतने गंभीर निष्कर्षों के बावजूद भारत में मैलाथियान की बिक्री और उपयोग बिना किसी रोक-टोक के जारी है. यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर किन स्वार्थों के चलते किसानों के स्वास्थ्य को दांव पर लगाया जा रहा है. किसान लंबे समय से इसका छिड़काव कर रहे हैं और इसके संभावित दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इन जोखिमों के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं मिल पा रही है. न तो कृषि विशेषज्ञों की ओर से इस बारे में ठोस जानकारी साझा की जा रही है, न ही इसे बनाने वाली कंपनियां आगे आ रही हैं, और न ही इसके उत्पादन, बिक्री व वितरण की अनुमति देने वाला केंद्रीय कृषि मंत्रालय इस दिशा में कोई सख्त कदम उठाता दिख रहा है.

कंपनियों के दबाव का ‘खेल’

मई 2020 में कृषि मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की, जिसमें मैलाथियान समेत 27 ऐसे संवेदनशील कीटनाशकों को शामिल किया गया था, जिन्हें मानव शरीर के हार्मोनल संतुलन, कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़कर देखा जा रहा था. शुरुआत में मंत्रालय का रुख काफी कड़ा नजर आया और इन सभी 27 रसायनों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने का स्पष्ट संकेत दिया गया था, उस समय ऐसा लगा कि सरकार कीटनाशक उद्योग के व्यावसायिक हितों के बजाय किसानों और आम नागरिकों की सेहत को प्राथमिकता दे रही है.

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हालांकि, यह मसौदा सार्वजनिक होते ही अरबों रुपये का कारोबार करने वाली एग्रोकेमिकल कंपनियों के खेमे में हलचल मच गई. इन कंपनियों ने तुरंत अपनी लॉबिंग और दबाव की रणनीति तेज कर दी. वैज्ञानिक चेतावनियों को किनारे रखते हुए उन्होंने व्यापारिक संतुलन बिगड़ने, निर्यात घटने और खेती की लागत में भारी इजाफा होने जैसी आशंकाओं को प्रमुखता से उभारा. इस तरह का माहौल बनाया गया कि सरकार के कड़े फैसले को लेकर संशय की स्थिति पैदा होने लगी, और करोड़ों-अरबों के इस उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए भीतर ही भीतर प्रशासनिक व राजनीतिक स्तर पर जोर-आजमाइश शुरू हो गई.

बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने सीधे प्रतिबंध लगाने के बजाय मामले की समीक्षा के लिए डॉ. टीपी राजेंद्रन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित कर दी. इसके साथ ही प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई टल गई और बीच का रास्ता तलाशने की प्रक्रिया शुरू हो गई. इसके बाद समिति की सिफारिशों और सरकारी स्तर पर हुए फैसलों के जरिए कंपनियों को राहत मिलने का रास्ता खुल गया. इस प्रक्रिया में प्रतिबंध के प्रावधानों में बदलाव किए गए. नतीजतन, जिस फैसले को व्यापक प्रतिबंध के तौर पर लागू किए जाने की तैयारी थी, उसका दायरा सीमित हो गया और वह अपेक्षाकृत हल्के प्रतिबंध तक सिमटकर रह गया.

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कौन करेगा आम जनता की सेहत की चिंता?

अक्टूबर 2023 में जब फाइनल नोटिफिकेशन आया तो खेल पूरी तरह साफ हो चुका था. दिखावे के लिए फल और सब्जियों पर मैलाथियान को रोक दिया गया, ताकि शहरी जनता को लगे कि उनकी थाली सुरक्षित है. लेकिन इसके उलट, कीटनाशक कंपनियों के सबसे बड़े बाज़ार यानी देश की मुख्य फसल धान में इसके छिड़काव और मच्छर नियंत्रण के नाम पर होने वाली विशाल सरकारी सप्लाई को पूरी तरह वैध बरकरार रखा गया. इस तरह, चुनिंदा फसलों पर आंशिक रोक लगाकर आम जनता को सुरक्षा का अहसास तो करा दिया गया, लेकिन एग्रोकेमिकल कंपनियों के मुनाफे और बड़े बाज़ार पर कोई आंच नहीं आने दी गई. सवाल यह है कि जनता की सेहत की फिक्र कौन करेगा?

कागजी कानून बनाम जमीनी हकीकत

इस पूरे खेल की सबसे कड़वी और असली जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी फाइलों और नोटिफिकेशन में लिख देने भर से खेतों में जहर का छिड़काव नहीं रुकता. हकीकत में, ग्रामीण इलाकों का एक साधारण किसान इस कागजी 'लेबल क्लेम' और प्रतिबंधों से बिल्कुल अनजान है. जब फसल में कीड़ा लगता है, तो किसान दुकान पर जाता है और दुकानदार मुनाफे के चक्कर में उसे मैलाथियान थमा देता है. जमीनी स्तर पर किसान इसे आज भी बैंगन, टमाटर, गोभी और मिर्च जैसी हर सब्जी पर बेधड़क छिड़क रहा है, क्योंकि जमीन पर इस कानून की निगरानी करने वाला कोई नहीं है.

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इस पूरे खेल में सबसे शर्मनाक और बेपरवाह रवैया उन किसानों के प्रति रहा, जो चिलचिलाती धूप में बिना किसी मास्क या सुरक्षा किट के इस ‘जहर’ का खेतों में छिड़काव करते हैं. उनकी सांसों में घुलते जहर, खेतों से रिसकर भूजल में जाते केमिकल और आम जनता की सेहत की तबाही को एग्रोकेमिकल कंपनियों के मुनाफे, लचर सरकारी तंत्र और कमेटियों के इस गठजोड़ ने बहुत ही बेरहमी से दबा दिया.

कितना खतरनाक है मैलाथियान?

मैलाथियान एक इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक है. इससे मनुष्यों में नॉन-हॉजकिन लिंफोमा यानी ब्लड कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के सीमित साक्ष्य हैं. मनुष्यों में यह साक्ष्य मुख्य रूप से कृषि संबंधी जोखिमों के अध्ययनों से मिले हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और स्वीडन में 2001 के बाद से प्रकाशित हुए हैं.

चूहों पर हुए अध्ययनों में पता चला है कि मैलाथियान से उनमें ट्यूमर होता है. मैलाथियान डीएनए और क्रोमोसोम को नुकसान पहुंचाता है और हार्मोन के रास्तों को भी रोकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च एजेंसी की इसी खौफनाक और हूबहू रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा रखे हैं.

इसी कड़वे सच को आधार बनाकर दुनिया के 32 देशों ने इसे छूना तक गुनाह मानकर अपने यहां पूरी तरह बैन कर दिया है, क्योंकि यह केमिकल नसों में सीधे कैंसर का बीज बोने की पूरी ताकत रखता है. लेकिन भारत में सुस्त सरकारी तंत्र की लाचारी और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के खूनी मुनाफे का गठजोड़ देखिए कि नियमों और पाबंदियों के बावजूद यह प्रतिबंधित ज़हर आज भी देश के कोने-कोने में खुलेआम और धड़ल्ले से बिक रहा है और सीधे हमारी और आपकी थाली तक पहुंच रहा है.

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दुनियाभर में कीटनाशकों पर नज़र रखने वाली संस्था ‘पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क और नियामक रिकॉर्ड्स’ के मुताबिक, मैलाथियान कई देशों में प्रतिबंधित या बेहद सख्त पाबंदियों के दायरे में है. यूरोपीय संघ ने अपने नागरिकों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 2007 में इस पर रोक लगाई थी और बाद में शर्तों के साथ दोबारा मंजूरी देने के बावजूद जनवरी 2020 से इसके खुले खेतों में छिड़काव पर प्रतिबंध लगाते हुए केवल बंद ग्रीनहाउस तक सीमित कर दिया. जबकि, ब्रिटेन ने इसे पूरी तरह नामंजूर कर रखा है.

दोहरा मापदंड यह है कि यूरोपीय कंपनियां (विशेषकर फ्रांस और डेनमार्क वाली) अपने ही खेतों के लिए असुरक्षित माने जाने वाले मैलाथियान का उत्पादन कर दर्जनों गैर-यूरोपीय और विकासशील देशों को निर्यात करती रही हैं, जहां कमजोर नियमों के चलते इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल जारी है. साल 2018 में फ्रांस और डेनमार्क की कंपनियों ने 23 गैर-यूरोपीय देशों को 12.7 टन मैलाथियान निर्यात किया था.

मैलाथियान का इतिहास

मैलाथियान के जन्म और इसके पूरी दुनिया में फैलने की कहानी एग्रोकेमिकल कंपनियों की लालच और अधूरी वैज्ञानिक समझ का एक जीता-जागता दस्तावेज है. साल 1950 में अमेरिकी केमिकल दिग्गज अमेरिकन सायनामाइड कंपनी ने मैलाथियान को पहली बार लैब में तैयार किया. उस दौर में यह एक क्रांतिकारी खोज मानी गई थी, क्योंकि यह अपने समकालीन कीटनाशक डीडीटी (डाइक्लोरो-डाइफेनिल-ट्राइक्लोरोइथेन) की तुलना में इंसानों के लिए थोड़ा कम विषैला लगता था.

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लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसे कभी ‘वरदान’ कहा गया था, उसके काले पन्नों ने दुनिया को दहला कर रख दिया. साल 1976 में पाकिस्तान के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान खराब रखरखाव और भारी गर्मी के कारण गोदामों में रखा मैलाथियान टूट गया और उसके भीतर आइसोमैलाथियान नाम का एक महा-जहरीला केमिकल बन गया. इसका नतीजा यह हुआ कि 7,500 फील्ड वर्करों में से लगभग 2,800 मजदूर गंभीर रूप से जहर के शिकार हुए और 5 मजदूरों की तड़प-तड़प कर मौत हो गई.

इसके बाद 1981 से 1990 के बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में फसलों को मक्खियों से बचाने के लिए वहां की सरकार ने शहरी और घने रिहायशी इलाकों के ऊपर हेलीकॉप्टरों से मैलाथियान का अंधाधुंध हवाई छिड़काव शुरू कर दिया. इसके खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर उतर आई और भारी विद्रोह हुआ, जिसके बाद मार्च 1990 में सरकार को यह हवाई स्प्रे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा.

खतरे छिपाकर मुनाफा कमाने का खेल

पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क के प्रमुख विशेषज्ञ डॉ. जी. नरसिम्हा रेड्डी ने सरकार और केमिकल कंपनियों के इसी गठजोड़ को आड़े हाथों लेते हुए सीधा प्रहार किया है. डॉ. रेड्डी का साफ कहना है कि मैलाथियान को सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में रखना देश के नागरिकों और किसानों के स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है. इसे पूरे देश में पूरी तरह से बैन होना ही चाहिए. वरना कागजी बैन से इसका इस्तेमाल बंद नहीं होगा. किसानों को इसके खतरों की जानकारी ही नहीं है.

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डॉ. रेड्डी कहते हैं कि इस काले कारोबार का सबसे घिनौना सच यह है कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए किसानों की जान दांव पर लगा रही है. कंपनियां भली-भांति जानती हैं कि मैलाथियान कितना भयानक है, लेकिन वे जानबूझकर किसानों को इसके जानलेवा खतरों की भनक तक नहीं लगने देतीं. इसके पीछे सीधा सा लालच है. अगर किसानों को यह पता चल गया कि यह जहर उनके शरीर के डीएनए को नष्ट कर रहा है और उन्हें कैंसर की तरफ धकेल रहा है, तो वे इसे खरीदना तुरंत बंद कर देंगे. ऐसा हुआ तो कंपनियों का अरबों रुपये का साम्राज्य एक झटके में तबाह हो जाएगा.

कृषि मंत्रालय पर सवाल

इस पूरे खेल का सबसे खौफनाक और हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि देश भर के करोड़ों किसान आज भी मैलाथियान का इस्तेमाल एक सामान्य इंसेक्टिसाइड के तौर पर बेधड़क कर रहे हैं. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि न तो कृषि मंत्रालय, न ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और न तो इन एग्रोकेमिकल कंपनियों ने कभी भी किसानों को यह बताने की जहमत उठाई कि यह केमिकल कितना ज्यादा खतरनाक है. यह तंत्र का एक ऐसा सन्नाटा है, जो सीधे किसानों की अज्ञानता का फायदा उठाता है.

कृषि महकमे के बड़े-बड़े विज्ञापनों और सरकारी जागरूकता अभियानों में इस प्रतिबंधित जहर के स्वास्थ्य खतरों पर एक शब्द भी नहीं बोला जाता. जब देश की सर्वोच्च कृषि वैज्ञानिक संस्थाएं और सरकारी तंत्र ही अपनी आंखें मूंद लें तो सीधा-साधा किसान आखिर जाए तो जाए कहां? वह तो इसी भरोसे में रहता है कि जो केमिकल‍ बाजार में बिक रहा है, वह उसकी फसल और सेहत के लिए सुरक्षित ही होगा. सूचना के इसी अभाव का सीधा फायदा उठाकर कंपनियां अपनी तिजोरियां भर रही हैं जबकि अन्नदाता बीमारि‍यों के दलदल में फंस रहा है.

वेटिंग पीरियड का अधूरा सच

कृषि विज्ञान के नियमों के अनुसार, जब भी किसी फसल पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है तो उसके बाद कम से कम 7 से 14 दिनों तक फसल को काटना या तोड़ना सख्त मना होता है, ताकि पौधे के भीतर मौजूद केमिकल धूप और हवा से टूटकर कमजोर हो जाएं. इसे वेटिंग पीरियड कहा जाता है, लेकिन भारतीय मंडियों का सच इसके बिल्कुल विपरीत है.

कृषि विभाग के सुस्त रवैये का आलम यह है कि जिला स्तर पर बैठे कीटनाशक निरीक्षक कभी दुकानों और खेतों की जांच करने बाहर नहीं निकलते. नतीजा यह है कि अज्ञानता के कारण किसान फसल काटने के एक-दो दिन पहले तक इस पर मैलाथियान छिड़क देते हैं. किसान साथियों, आप जिस जहर से कीड़े मार रहे हैं, दरअसल वह चुपचाप आपके भीतर ही आपको मारने की तैयारी कर रहा है.

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