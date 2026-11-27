गुजरात के बनासकांठा के भागल गांव में गुरुवार को दो समुदायों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, हालांकि आज गांव में शांति कायम है. बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान ईंट से भी हमला किया गया था. वहीं, पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है.

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस बाकी लोगों की भी तलाश कर रही है. इस मामले में कुल 20 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी.

गांव के एक शख्स ने बताया कि कल मेरा बेटा एक तबेले के पास खड़ा होकर बात कर रहा था. तभी उसका मालिक आया और उसने मेरे बेटे को डांटना शुरू कर दिया. इस दौरान थप्पड़ मारने की बात भी गांव वाले ने बताई.

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शख्स ने कहा 25-30 लोगों का टोला आया और मेरे बेटे पर हमला कर दिया. मैं घर में सो रहा था, तब सबके साथ मारपीट करने लगे. मेरी बहू को 10-15 दिन पहले बच्चा हुआ है. उसके साथ भी मारपीट की गई.

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वहीं, आशा बेन ने बताया, 'मेरा देवर के साथ कुछ कहासुनी हुई. उसे मारने के लिए 20-30 लोगों का टोला आया और हमला कर दिया. मैं अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी थी, मुझ पर भी हमला किया. हमें धमकी दी है कि बाहर निकले तो काट डालेंगे.'



इस बीच, पुलिस पूरे गांव में नजर रख रही है. सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग भी की जा रही है .जानकारी के मुताबिक पिछले 15 दिनों में यह तीसरी घटना है, जब दो समुदायों के बीच विवाद हुआ है. पुलिस इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि फिर से ऐसी कोई दूसरी घटना न हो.

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