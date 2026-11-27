सोने-चांदी की कीमतों में शुक्रवार को बड़ी उछाल देखने को मिला है. सोना बॉटम बना चुका है और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, क्‍योंकि पिछले दो कारोबारी सत्रों के दौरान इसमें तेजी देखने को मिली है. इसी तरह, चादी की कीमतें भी लगातार उछाल भर रही हैं.

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सोने-चांदी की कीमतों में यह तेजी लगातार गिरावट के बाद आई है. आलम है कि आज MCX पर फ्यूचर सोना 2800 रुपये चढ़कर 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है. वहीं फ्यूचर चांदी की कीमत 7500 रुपये चढ़कर 153326 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुकी है.

क्‍यों आई सोने-चांदी की कीमतों में तेजी?

गिरावट के बाद वैल्यू बाइंग: पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई थी. सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आ गया था. ऐसे में कम भाव पर खरीदारी करने वाले निवेशक बाजार में लौटे हैं. शॉर्ट कवरिंग से बढ़ी तेजी: कीमतों में लगातार गिरावट के कारण कई ट्रेडर्स ने मंदी के दांव लगाए थे. अब कीमतों में रिकवरी आने पर इन ट्रेडर्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बंद करनी शुरू कर दी है, जिससे खरीदारी का दबाव बढ़ा और तेजी को सपोर्ट मिला है. अमेरिकी डॉलर में कमजोरी: डॉलर में नरमी से इंटरनेशनल बाजार में सोने और चांदी को कुछ राहत मिली है. डॉलर कमजोर होने पर अन्‍य करेंसी वाले निवेशकों के लिए सोना खरीदना सस्‍ता हो जाता है. अमेरिकी शेयर बाजार में स्थिरता: टेक्नोलॉजी और AI कंपनियों के शेयरों में स्थिरता लौटने से वैश्विक बाजारों में बिकवाली का दबाव कम हुआ है. पहले दूसरे निवेशों में नुकसान की भरपाई के लिए सोने-चांदी की बिकवाली हो रही थी. अब यह दबाव कम हुआ है. इंटरनेशनल मार्केट में भी रिकवरी: इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी आई. सोना करीब 1.6% और चांदी करीब 4.6% तक उछली. इसका असर घरेलू वायदा बाजार पर भी पड़ा.

क्या तेजी टिक पाएगी?

यहां निवेशकों के लिए एक बड़ी चुनौती है. अमेरिका में महंगाई के मजबूत आंकड़ों के बाद फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका मजबूत हुई है. ब्याज दरें बढ़ने पर सोने जैसे बिना ब्याज वाले निवेश की आकर्षकता कम हो सकती है. इसलिए मौजूदा तेजी के बावजूद बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

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