डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी नाराज! अप्रूवल रेटिंग गिरकर 33% पर पहुंची

रॉयटर्स/इप्सोस के पोल के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में खासा गिरावट देखने को मिली है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 33% पर आ गई है, जो उनके मौजूदा कार्यकाल में सबसे कम है.

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रॉयटर्स/इप्सोस का यह सर्वे चार दिन तक चला. इस सर्वे में शामिल लोगों में से 33% ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के कामकाज को सही माना है. जबकि 67% ने इसे गलत माना. इस महीने की शुरूआत में जब रॉयटर्स/इप्सोस ने पोल किया था तो ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 35% थी, यह अब घटकर 33% हो गई है. यह ट्रंप के कार्यकाल की सबसे कम रेटिंग है. ज्यादातर अमेरिकी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग लंबे समय तक चल सकती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में इस साल सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने इजरायल के साथ ईरान पर हमले का आदेश दिया. अमेरिका और ईरान का तनाव लंबे समय से चल रहा है, दोनों देशों के बीच अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है. ऐसे में जंग को लेकर अमेरिकी चिंतित हैं और यही कारण है कि ट्रंप की लोकप्रियता इतनी गिरी है.

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दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से दुनिया के करीब पांचवें हिस्सा का तेल कारोबार प्रभावित हुआ. इससे दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं और अमेरिकी परिवारों पर भी इसका खास असर देखने को मिला.

ट्रंप ने चुनाव के समय महंगाई कम करने और लंबी जंग से बचने का वादा किया था. तनाव की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि कुछ हफ्तों में ईरान के साथ टकराव खत्म हो जाएगा. लेकिन समय के साथ यह तनाव और बढ़ता गया. हालांकि फिलहाल ईरान और अमेरिका में तनाव कुछ कम है लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आवाजाही अभी भी प्रभावित है.



ऐसे में, ट्रंप की लोकप्रियता में भारी कमी देखी गई है. ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 33% पर आ गई है, जो उनके मौजूदा कार्यकाल में सबसे कम है.

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