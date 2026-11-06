अमेरिकी मिडटर्म नतीजों से नहीं बदलेगी ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी, समझिए पूरा गणित

अमेरिका में मिडटर्म चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने से कई लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस के राजनीतिक समीकरण बदलने से ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों और एच-1बी (H-1B) वीजा कार्यक्रम में तुरंत बदलाव या राहत मिल जाएगी. लेकिन यह उम्मीद बेमानी है, क्योंकि इमिग्रेशन नियमों में बदलाव सीधे कांग्रेस द्वारा नहीं, बल्कि प्रशासनिक और कार्यकारी आदेशों के जरिए किए गए हैं.

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पिछले दो वर्षों में H-1B कार्यक्रम में हुए बदलावों को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि राजनीतिक समीकरण बदलने का मतलब इमिग्रेशन नीतियों का तत्काल बदल जाना नहीं है.

सबसे पहले यह समझना होगा कि इन नीतियों को लागू कैसे किया गया था. मिडटर्म चुनावों के नतीजे उन इमिग्रेशन नीतियों को अपने आप खत्म नहीं कर देते, जिन्हें कार्यकारी आदेशों, संघीय नियमों और प्रशासनिक फैसलों के जरिए लागू किया जा चुका है.इसे समझने के लिए राजनीतिक बदलाव, विधायी बदलाव और प्रशासनिक बदलाव के बीच अंतर जानना जरूरी है.

1. इमिग्रेशन से जुड़ी कई पाबंदियां कांग्रेस ने नहीं, प्रशासन ने लागू कीं

अमेरिका का इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (INA) देश की इमिग्रेशन व्यवस्था का कानूनी ढांचा तय करता है. कांग्रेस रोजगार आधारित इमिग्रेशन की कानूनी व्यवस्था और कई वीजा श्रेणियों की संख्या निर्धारित करती है. हालांकि, कांग्रेस ने इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने और उनका संचालन करने के लिए कार्यकारी शाखा को व्यापक अधिकार भी दिए हैं.

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डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS), यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS), डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर (DOL) नियमों, कार्यकारी आदेशों, नीतिगत दिशा-निर्देशों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जरिए इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं.यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है. जब कोई सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करके इमिग्रेशन नीति में बदलाव करती है, तो जरूरी नहीं कि इसके लिए कांग्रेस को नया कानून बनाना पड़े.

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उदाहरण के लिए, H-1B कार्यक्रम में कई बड़े नियामकीय बदलाव किए गए हैं. दिसंबर 2025 में DHS ने H-1B चयन प्रक्रिया में सैलरी आधारित वेटेड सिस्टम लागू करने वाला अंतिम नियम प्रकाशित किया, जो फरवरी 2026 में प्रभावी हुआ. इस नियम के तहत अधिक सैलरी और उच्च कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को चयन प्रक्रिया में सामान्य तौर पर प्राथमिकता मिलती है. इसके अलावा, राष्ट्रपति की घोषणाओं और अन्य प्रशासनिक उपायों के जरिए भी अतिरिक्त पाबंदियां और लागत बढ़ाई गई हैं. ऐसे बदलाव कांग्रेस की तस्वीर बदलने भर से अपने आप समाप्त नहीं हो जाते.

2. डेमोक्रेटिक बहुमत इन नीतियों को सीधे क्यों नहीं पलट सकता?

मिडटर्म चुनावों से वॉशिंगटन की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आ सकता है. कांग्रेस में नया बहुमत कई अहम कदम उठा सकता है. इनमें प्रशासनिक फैसलों की जांच और निगरानी करना, इमिग्रेशन नीतियों के क्रियान्वयन को चुनौती देना, कानूनों में बदलाव के लिए विधेयक पेश करना, सरकारी खर्च और बजट संबंधी फैसलों को प्रभावित करना तथा प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बनाना शामिल है.

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लेकिन इन अधिकारों का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस पहले से लागू हर इमिग्रेशन नियम को सीधे खत्म कर सकती है. एक बार अंतिम रूप से लागू हो चुका कोई नियमन तब तक कानूनी रूप से प्रभावी रहता है, जब तक उसे वापस न लिया जाए, उसमें संशोधन न किया जाए, अदालत उसे अमान्य न घोषित कर दे या नया कानून उसकी जगह न ले ले.

कांग्रेस मूल कानूनी ढांचे में बदलाव के लिए कानून बना सकती है. लेकिन इसके लिए प्रतिनिधि सभा और सीनेट में विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी या फिर राष्ट्रपति के वीटो को दोनों सदनों में निर्धारित बहुमत से पलटना होगा.इसलिए डेमोक्रेट्स के एक या दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लेने से भी इमिग्रेशन नीतियों में राहत की गारंटी नहीं मिलती.

3. प्रशासनिक नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन इसमें समय लग सकता है

यह कहना भी सही नहीं होगा कि प्रशासनिक फैसलों को कभी बदला ही नहीं जा सकता. भविष्य में आने वाला राष्ट्रपति कुछ कार्यकारी आदेशों और नियमों को वापस लेने या उनमें संशोधन करने का अधिकार रख सकता है.हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मूल नीति किस प्रक्रिया के तहत लागू की गई थी.

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कुछ कार्यकारी आदेश अपेक्षाकृत जल्दी वापस लिए जा सकते हैं. लेकिन औपचारिक नियमों की प्रक्रिया अलग होती है. संबंधित सरकारी एजेंसियों को आम तौर पर नियम बनाने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है. इसमें प्रस्तावित बदलाव प्रकाशित करना, जहां जरूरी हो वहां आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगना तथा अंतिम नियम जारी करना शामिल है.

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इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने या उससे अधिक समय लग सकता है. इसके अलावा, नियमों को अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है. अदालत यह तय कर सकती है कि संबंधित एजेंसी ने अपने कानूनी अधिकारों के दायरे में रहकर काम किया है या नहीं. इसलिए कोई नई सरकार किसी नीति को बदलने के लिए राजनीतिक रूप से तैयार हो, तब भी उसका असर तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है. राजनीतिक इच्छाशक्ति का मतलब तत्काल कानूनी राहत नहीं होता.

4. H-1B वीजा धारक सुधार और तत्काल राहत के बीच अंतर

H-1B वीजा पर काम करने वाले लोगों के लिए प्रशासनिक बदलाव और विधायी सुधार के बीच का अंतर समझना विशेष रूप से जरूरी है. H-1B कार्यक्रम संघीय कानून के तहत संचालित होता है, लेकिन नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले कई नियम प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सरकारी एजेंसियों के नियमन से तय होते हैं. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

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- H-1B पंजीकरण और चयन प्रक्रिया.

- नियोक्ताओं के लिए नियमों का अनुपालन.

- प्रचलित वेतन से जुड़े नियम.

- वीजा याचिकाओं पर निर्णय लेने की प्रक्रिया.

- पात्रता और रोजगार से जुड़ी कुछ शर्तें.

इनमें से कुछ बदलाव प्रशासनिक स्तर पर किए जा सकते हैं. लेकिन वीजा की वैधानिक संख्या, रोजगार आधारित इमिग्रेशन के लंबित आवेदनों और स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड की व्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए कांग्रेस की कार्रवाई जरूरी होगी.

यही वजह है कि मिडटर्म चुनावों के बाद तत्काल राहत मिलने की उम्मीदों को लेकर सतर्क रहना चाहिए.कांग्रेस में नेतृत्व बदलने से USCIS द्वारा आवेदनों की प्रक्रिया या कंपनियों द्वारा विदेशी कर्मचारियों को प्रायोजित करने के मौजूदा नियम अपने आप नहीं बदल जाएंगे.

5. राहत के लिए व्यापक इमिग्रेशन सुधार विधेयक जरूरी

रोजगार आधारित इमिग्रेशन से जुड़े लोगों को स्थायी और सार्थक राहत देने का सबसे व्यावहारिक रास्ता व्यापक इमिग्रेशन सुधार समझौता हो सकता है. इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस में मौजूद डेमोक्रेट्स के बीच राजनीतिक बातचीत और सहमति जरूरी होगी. राष्ट्रपति को बातचीत के लिए तैयार होना होगा और डेमोक्रेट्स को भी समझौते की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा. कोई भी पक्ष केवल अपनी शर्तों पर अड़े रहकर व्यापक सुधार हासिल नहीं कर सकता.

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रोजगार आधारित इमिग्रेशन, वीजा प्रक्रिया और स्थायी निवास के रास्तों में सार्थक सुधार के बदले डेमोक्रेट्स को अपनी कुछ मांगों पर पुनर्विचार करना या समझौता करना पड़ सकता है. इसी तरह, रिपब्लिकन और ट्रंप प्रशासन को भी यह समझना होगा कि यदि उद्देश्य नियोक्ताओं, कुशल विदेशी कर्मचारियों और अप्रवासी परिवारों की जरूरतों को पूरा करना है, तो इमिग्रेशन सुधार केवल सख्ती और पाबंदियों तक सीमित नहीं रह सकता.

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6. निष्कर्ष: H-1B और रोजगार आधारित वीजा में तुरंत राहत की उम्मीद नहीं

मिडटर्म चुनाव महत्वपूर्ण हैं. इनके नतीजे कांग्रेस की निगरानी, राजनीतिक बातचीत और विधायी सुधार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं. लेकिन चुनावों को मौजूदा इमिग्रेशन नीतियों की अपने आप होने वाली वापसी के तौर पर नहीं देखना चाहिए.

ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन से जुड़े कई बदलाव कार्यकारी अधिकारों और प्रशासनिक नियम बनाने की प्रक्रिया के जरिए लागू किए हैं. ये नीतियां तब तक प्रभावी रहेंगी, जब तक उन्हें कानूनी तरीके से बदला नहीं जाता. कांग्रेस में डेमोक्रेट्स प्रशासन को चुनौती दे सकते हैं, भविष्य के कानूनों को प्रभावित कर सकते हैं और सुधार के लिए दबाव बना सकते हैं. लेकिन वे केवल चुनावी नतीजों के आधार पर मौजूदा इमिग्रेशन नियमों को खत्म नहीं कर सकते.

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H-1B वीजा धारकों और रोजगार आधारित इमिग्रेशन के दूसरे आवेदकों के लिए फिलहाल वास्तविकता को समझना जरूरी है. मिडटर्म चुनाव इमिग्रेशन सुधार का अवसर जरूर पैदा कर सकते हैं, लेकिन चुनाव खुद इमिग्रेशन सुधार नहीं हैं. स्थायी राहत के लिए या तो कानूनी रूप से प्रभावी प्रशासनिक बदलाव करने होंगे या फिर दोनों राजनीतिक पक्षों के बीच विधायी समझौता होना होगा. इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीतिक इच्छाशक्ति और डेमोक्रेट्स की बातचीत तथा समझौते की तैयारी जरूरी होगी. जब तक ऐसा नहीं होता, अप्रवासियों को यह समझना चाहिए कि उनके मामलों पर मौजूदा इमिग्रेशन नियम और व्यवस्था ही लागू रहेंगे.

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