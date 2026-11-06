scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सोने की तलाश में हीरा खो दिया...', शुभमन गिल के हर शतक पर वेंकटेश अय्यर को सुनने पड़ते हैं KKR फैन्स के ताने

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2025 सीजन से पहले वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन अगले सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया. ऑलराउंडर ने बताया कि तब तक वह मानसिक रूप से इस फैसले को स्वीकार कर चुके थे और केकेआर के साथ दोबारा जुड़ने की उम्मीद नहीं कर रहे थे.

Advertisement
X
वेंकटेश अय्यर IPL 2026 में आरसीबी के लिए खेले थे. (Photo: PTI)
वेंकटेश अय्यर IPL 2026 में आरसीबी के लिए खेले थे. (Photo: PTI)

भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से जुड़े अपने पुराने अनुभव को साझा करते हुए बताया है कि शुभमन गिल को टीम से रिलीज किए जाने के बाद उन्हें किस तरह सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि शुभमन के शतक लगाते ही कुछ केकेआर समर्थक उन्हें लेकर तंज कसने लगते हैं. यह सिलसिला कई साल से जारी है.

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट में वेंकटेश अय्यर ने कहा, 'मुझे लंबे समय तक काफी नफरत झेलनी पड़ी है. आज भी जब शुभमन शतक लगाते हैं, तो केकेआर के पेज पर लोग कमेंट करते हैं कि सोने की तलाश में हमने हीरा खो दिया.'

दरअसल, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2022 से पहले शुभमन गिल को रिलीज कर दिया था. इसके बाद नई टीम गुजरात टाइटन्स (GT) ने उन्हें 8 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. शुभमन ने आगे चलकर गुजरात की कप्तानी भी संभाली और अपनी बल्लेबाजी से लगातार प्रभावित किया. दूसरी ओर केकेआर के कुछ फैन्स ने फ्रेंचाइजी के उस फैसले के लिए वेंकटेश अय्यर को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया.
यह भी पढ़ें: 40 करोड़ दो, तभी रुकेंगे! IPL के 2 स्टार खिलाड़ियों ने फ्रेंचाइजी के सामने रखी बड़ी शर्त, एक को चाहिए कप्तानी

सम्बंधित ख़बरें

IPL Auction
40 करोड़ दो, तभी रुकेंगे! IPL के स्टार खिलाड़ियों ने रखी बड़ी शर्त
liam livingstone
CSK-SRH के बीच बड़ी ट्रेड डील, 4 स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली
Suryakumar Yadav
सूर्या छोड़ेंगे मुंबई? KKR और LSG संग ट्रेड के बीच सामने आया ये VIDEO
Mohammad Amir
PAK गेंदबाज की IPL में एंट्री! नीलामी में लेंगे हिस्सा? बताई सच्चाई
IPL 2027 Hardik Pandya
IPL का सबसे बड़ा फेरबदल, प्रीति जिंटा की टीम से जुड़ेंगे पंड्या?
Advertisement

वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले केकेआर द्वारा रिलीज किए जाने के अनुभव पर भी बात की. उन्होंने बताया कि वह फ्रेंचाइजी के सह-मालिक शाहरुख खान से भी मिले थे और फैसले में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे.

अब RCB के लिए खेल रहे वेंकटेश अय्यर
आईपीएल 2026 ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में शामिल किया. नई फ्रेंचाइजी के साथ उनका अनुभव काफी अलग रहा. उन्होंने बेंगलुरु के समर्थकों के जुनून का जिक्र करते हुए बताया कि कुछ फैन्स मैच से पहले आरसीबी की जर्सी की पूजा तक करते हैं.
यह भी पढ़ें: चंद सेकेंड में ये क्या हुआ? क्रिकेट इतिहास में पहली बार बल्लेबाज को दिया गया ऐसा OUT, वर्ल्ड कप में मच गया था बवाल!

वेंकटेश अय्यर ने कहा, 'आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने लोगों को मैच से पहले आरसीबी की जर्सी की पूजा करते देखा. यह कुछ अलग ही था. फैंस का जुनून एक अलग स्तर पर है.'

आईपीएल 2026 में शुरुआती मुकाबलों में वेंकटेश अय्यर को बेंच पर बैठना पड़ा. बाद में उन्हें इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट के तौर पर मौका मिला. एक मैच में उन्होंने 15 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाकर टीम को 201/8 के स्कोर तक पहुंचाने में मदद की, हालांकि आरसीबी को हार मिली. पंजाब किंग्स के खिलाफ (PBKS) उन्होंने 40 गेंदों पर नाबाद 73 रनों की पारी खेली. पूरे सीजन में वेंकटेश ने सात मैचों में 52.25 की औसत से 209 रन बनाए और आरसीबी की लगातार दूसरी खिताबी जीत में योगदान दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'सोने की तलाश में हीरा खो दिया...', शुभमन गिल के हर शतक पर वेंकटेश अय्यर को सुनने पड़ते हैं KKR फैन्स के ताने |
    शेयर बाजार में गिरावट, Sensex 200 अंक गिरा... स्‍मॉल-मिडकैप में तबाही! |
    Shukraditya Rajyog 2026: आज धनतेरस पर चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, शुक्रादित्य राजयोग से बरसेगा पैसा! |
    क्यों अपनी गाड़ी से कई दिनों तक चिड़िया की बीट नहीं हटाते रूस के लोग? |
    Malaika Arora With Boyfriend: 19 साल छोटे करोड़पति बॉयफ्रेंड संग मलाइका अरोड़ा, Ex अर्जुन कपूर से हुआ सामना, हुईं अनकंफर्टेबल! |
    बड़े ऐलान पर बड़ी राहत... यूपी में मिलेगी दोगुनी सहायता, पशुओं की मौत पर भी बढ़ा मुआवजा |
    नहर में तलाश, ड्रोन से निगरानी... संत प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के पास मिले प्रयागराज से गायब ग्राम प्रधान  |
    खेत में मौजूद बच्ची पर तेंदुए का हमला, गले-सीने पर पंजों के निशान... एक हफ्ते में इंसानों पर हमले की दूसरी घटना |
    '10 नवंबर के बाद बैठकर बात करेंगे', शरद पवार के वीडियो से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल |
    Motorola का पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च, मिलेगा 200MP कैमरा, 7000mAh की बैटरी और बहुत कुछ, जानिए कीमत
    Advertisement