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ईरान के केशन द्वीप पर सुनाई दीं धमाकों की आवाज, इलाके में हलचल तेज

ईरान के रणनीतिक केशम द्वीप पर कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जो समुद्र की दिशा से आ रही थीं. स्थानीय सूत्रों और सरकारी मीडिया ने इन आवाजों की पुष्टि की है, जिससे इलाके में चिंता और हलचल बढ़ गई है.

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ईरान के केशम में सुनाई दी धमाकों की आवाज. (Photo- Reuters)
ईरान के केशम में सुनाई दी धमाकों की आवाज. (Photo- Reuters)

ईरान के रणनीतिक केशम द्वीप पर कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं. स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के मुताबिक ये आवाजें समुद्र की दिशा से आती हुई महसूस हुईं. एजेंसी द्वारा जारी प्राथमिक सूचना के अनुसार इस घटना के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है. आधिकारिक तौर पर धमाकों की इस आवाज की पुष्टि ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा की गई है.

ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के अनुसार, केशम द्वीप पर एक के बाद एक कई धमाकों की तेज गूंज सुनाई दी. स्थानीय सूत्रों ने समाचार एजेंसी को बताया कि ये आवाजें तटवर्ती इलाके में समुद्र की तरफ से आ रही थीं. इन धमाकों के बाद स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है, हालांकि एजेंसी ने विस्तृत ब्योरे की प्रतीक्षा की बात कही है.

सरकारी समाचार माध्यमों ने इस घटनाक्रम को लेकर स्थानीय सूत्रों का हवाला देते हुए प्राथमिक रिपोर्ट जारी की है. केशम द्वीप पर हुए इन धमाकों की आवाजों की प्रकृति को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा रही है. फिलहाल तटीय क्षेत्र में स्थिति पर नजर रखी जा रही है और स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस घटनाक्रम से जुड़ी अन्य जानकारियों की समीक्षा की जा रही है.

ईरानी की दो नाव तबाह

इससे पहले अमेरिकी सेना ने मंगलवार को बताया कि उसने इस हफ्ते ईरान के तटवर्ती जलक्षेत्र में गोलीबारी कर दो छोटी ईरानी नावों को तबाह कर दिया. उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई तब की गई जब ईरानी नावों ने एक अमेरिकी मानवरहित ड्रोन पोत पर कब्जा करने की कोशिश की थी. 

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यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया कि ईरानी नावों ने हाल ही में एक अमेरिकी मानवरहित सतही पोत (USV) पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी सेना ने तुरंत ताकतवर जवाब दिया और इस प्रयास को पूरी तरह नाकाम कर दिया. उन्होंने बताया कि ये 25 फीट (8 मीटर) लंबा एक सेल्ड्रोन था जो स्वचालित रूप से काम कर सकता है.

अलग है ईरान का दावा

दूसरी तरफ ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि देश के दक्षिणी तट पर स्थित होर्मोज्गान प्रांत के पास मछली पकड़ने वाली दो नौकाओं पर हमला किया गया. होर्मोज्गान के उपराज्यपाल अहमद नफीसी ने समाचार एजेंसी IRNA को बताया कि फारस की खाड़ी में एक दुश्मन ड्रोन ने दो नौकाओं को निशाना बनाया. इस हमले के बाद कई मछुआरे लापता बताए जा रहे हैं. हालांकि, ईरानी मीडिया की रिपोर्ट में अमेरिकी ड्रोन को जब्त करने की किसी भी कोशिश का कोई उल्लेख नहीं किया गया है.

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