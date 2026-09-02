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अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने शुरू की जवाबी कार्रवाई, मिसाइलों और ड्रोन से किया हमला

अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है. IRGC ने अमेरिका पर नागरिक इलाकों समेत कई जगहों पर अंधाधुंध हमले करने का आरोप लगाया है. वहीं, ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि जवाबी कार्रवाई पर अमेरिका और गंभीर हमला करेगा.

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ईरान ने जवाबी कार्रवाई की
ईरान ने जवाबी कार्रवाई की

अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है. ईरानी क्षेत्र से मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं. ईरान की फॉर्स न्यूज एजेंसी ने ऑपरेशन शुरू होने की जानकारी दी है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने भी कहा है कि उसने हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है.

IRGC ने अमेरिका पर कई जगहों पर अंधाधुंध और हताश में हमले करने का आरोप लगाया है, जिसमें नागरिक इलाके भी शामिल हैं. IRGC के मुताबिक, इन हमलों से हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी और कड़ी हुई है और रणनीतिक जलमार्ग में काम कर रही विदेशी ताकतों का सामना करने के लिए ईरानी लड़ाकों का संकल्प और मजबूत हुआ है.

यह ताजा तनाव मंगलवार को तब बढ़ा, जब अमेरिकी बलों ने दो दिनों में दूसरी बार ईरान पर हमला किया. अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि किसी भी जवाबी कार्रवाई पर अमेरिका इससे कहीं ज्यादा गंभीर प्रतिक्रिया देगा.

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यह भी पढ़ें: 'बदला लेने की सोचना भी मत... ', ईरान पर लगातार दूसरे दिन मिसाइलें बरसाने के बाद ट्रंप की धमकी

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ट्रंप की धमकी

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकास्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों पर बड़े और शक्तिशाली हमले कर रहा है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का यह ऑपरेशन हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की ईरान की नाकाम कोशिश और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में किया जा रहा है.

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