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Makar Tarot Rashifal 2 September 2026: जिद न दिखाएं, अनजान लोगों की बातों में नहीं आएं

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 2 September 2026: योजनाओं पर काम करें. विरोधी की बातों से प्रभावित न हों. लोभ लालच में से बचें.  घर के मामले सहज बनाए रखें. अहंकार को त्यागें.

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capricorn horoscope
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मकर
फाइव ऑफ कप्स

आज का दिन आप के लिए नकारात्मक विषयों से दूरी बनाए रखने और व्यवहार में सहज ऊर्जा दिखाने पर जोर देने वाला है. भावनात्मक असहजताओं को स्वयं पर हावी न होने दें. कारोबारी पक्ष पर फोकस बढ़ाएं. योजनाओं पर काम करें. विरोधी की बातों से प्रभावित न हों. लोभ लालच में से बचें.  घर के मामले सहज बनाए रखें. अहंकार को त्यागें.

करीबियों की बातों को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. सबकी सहमति और विचारों का सम्मान करें. भावनात्मक स्तर सहज प्रदर्शन बनाए रहें. अनजान लोगों की बातों में नहीं आएं. अपनों से मतभेद बढ़ाने से बचें. व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने का प्रयास रखें. आसपास में अनुकूलन रहेगा. अपनों का सम्मान रखें. खानपान का संतुलन बढाएं.

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सहयोग की भावना से कार्य करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं
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रक्षाबंधन पर जीवनशैली आकर्षक रखेंगे, वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी

स्वास्थ्य: दैनिक गतिविधि नियमित रखें. मौसमी बदलावों के प्रति सजग रहें. सहज वातावरण बनाए रखें.
आर्थिक स्थिति: जिम्मेदारों से तालमेल रहेगा. सहयोग की भावना से कार्य करें. आत्मविश्वास को बढ़ाएं.
रिश्ते: घर वालों से बनाकर चलें. औरों के विचारों का सम्मान करें. उतावली न करें. जिद न दिखाएं.

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