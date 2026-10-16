scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ब्रिटेन में भारतीय छात्रों से बदसलूकी... पार्क में टहल रहे छात्रों को 'विजिलैंटे' ग्रुप ने घेरा, नस्लीय टिप्पणी कर देश छोड़ने की दी धमकी

इंग्लैंड के सोलिहल में मेरिडेन पार्क में टहल रहे तीन भारतीय छात्रों को चेलम्सली वुड पैट्रियट्स नाम के समूह ने रोका, सवाल किए और वीडियो बनाया. समूह ने उन्हें आखिरी चेतावनी देकर दोबारा पार्क में न आने को कहा. समूह का दावा है कि बच्चों के लापता होने और बलात्कार की खबरों के कारण वह गश्त कर रहा था.

Advertisement
X
मेरिडेन पार्क में घूम रहे तीन भारतीय छात्रों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है (Photo: Facebook/Chelmsley Wood Patriots)
मेरिडेन पार्क में घूम रहे तीन भारतीय छात्रों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है (Photo: Facebook/Chelmsley Wood Patriots)

इंग्लैंड के एक पार्क में टहल रहे तीन भारतीय छात्रों को खुद को रक्षक बताने वाले समूह ने रोका, उनका वीडियो बनाया और दोबारा न आने की चेतावनी दी. चेलम्सली वुड पैट्रियट्स नाम का यह समूह सोलिहल के मेरिडेन पार्क में गश्त कर रहा था. ग्रीन पार्टी ने इसे नस्लीय निशाना बताया है और पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है.

यह वीडियो सबसे पहले ब्रिटिश समाचार माध्यम मेट्रो ने दिखाया. समूह ने बाद में इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया, लेकिन यह दूसरी जगह फैलता रहा. वीडियो में एक सदस्य छात्र से पूछता है कि वह इंग्लैंड क्यों आया. छात्रों ने बताया कि वे आमतौर पर बर्मिंघम में रहते हैं और उसी दिन यहां आए थे. एक छात्र ने कहा कि वह मास्टर्स के लिए आया है और दो साल से यहां है.

इसके बाद बातचीत चेतावनी में बदल गई. एक सदस्य ने कहा कि बच्चों के पार्क से दूर रहो और दोबारा यहां नजर मत आओ. उसने इसे आखिरी चेतावनी बताया और छात्रों को एचएमओ लौट जाने को कहा. एचएमओ यानी हाउस इन मल्टीपल ऑक्यूपेशन वह मकान है, जिसमें अलग अलग परिवारों के लोग साथ रहते हैं. ब्रिटेन में छात्रों और किराएदारों के बीच यह आम है.

सम्बंधित ख़बरें

Good News For Indian Economy
आ गई भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, चीन-US-UK सब छूटेंगे पीछे
UK Gold ETF inflow Rise
UK ने बिगाड़ा चीन का खेल, अचानक गोल्‍ड में कर डाली बड़ी खरीदारी!
Former Prime Minister of the UK condemn USA for lifting sanctions on Russian fuel
रूसी ईंधन पर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील से भड़के पूर्व UK पीएम बोरिस जॉनसन
दोनों संदिग्ध जमानत पर रिहा हैं (Photo-Reuters)
ब्रिटेन के अमेरिकी सैन्य एयरबेस में घुसे 2 संदिग्ध, आखिर क्या था मकसद?
जेफ्री आर्चर ने बॉलीवुड को क्यों कहा- बंच ऑफ थीफ्स. (Photo: ITG)
बेस्टसेलर राइटर ने जब बॉलीवुड को सुनाई खरी-खरी, कहा था- चोरों का झुंड
Advertisement

यह भी पढ़ें:  "गोरी चमड़ी, नाजी सोच और हिंदुओं को मारने की सनक... US के नफरती लड़के की कहानी!

समूह ने फेसबुक पोस्ट में गश्त का बचाव किया. उसका दावा है कि इलाके में बच्चों के लापता होने और बलात्कार की खबरों के बाद गश्त शुरू हुई. छात्रों ने घूमने की बात कही थी, पर समूह के मुताबिक तीनों लोग रात में पेड़ों और शौचालय के पास मिले और उनकी कहानियां अलग थीं, इसलिए वीडियो बनाया गया. समूह ने खुद को विनम्र बताया और कहा कि पार्क बच्चों और परिवारों के लिए हैं.

ग्रीन पार्टी का कहना है कि छात्रों को रोकने की कोई वजह उनकी नस्ल के अलावा नजर नहीं आती. पार्टी उनका हाल जानने के लिए उन्हें खोज रही है. काउंसिल उम्मीदवार शेष शेषभट्टर ने कहा कि छात्र कुछ गलत नहीं कर रहे थे और उन्हें बाहर घूमने का पूरा हक है. वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस और सोलिहल पुलिस ने कहा कि उन्हें घटना और समूह की जानकारी है और उचित कार्रवाई चल रही है.

ब्रिटेन में भारतीय छात्र सबसे बड़े विदेशी समूहों में हैं. हेसा के मुताबिक 2024-25 में 1,46,480 भारतीय छात्र वहां पढ़ रहे थे, जो लगातार तीसरे साल किसी भी देश से ज्यादा है. ये आंकड़े 27 जनवरी 2026 को आए. जून 2026 तक के साल में भारतीयों को 83,000 स्टडी वीजा मिले और भारत चीन के साथ शीर्ष दो देशों में रहा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'कॉफी विद करण 9' में पहुंचे सलमान खान, चर्चा में उनकी घड़ी, होश उड़ा देगी कीमत |
    'वाह, मुंबई पुलिस?', इमरान खान के लीव इंडिया नोटिस से शॉक्ड किरण राव, GF लेखा का फूटा गुस्सा |
    37 की उम्र में इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, वर्ल्ड कप फाइनल में काटा था गदर |
    'काश मैं 20 साल छोटा होता...', भारत की आई बात तो सुनील मित्तल को क्यों हुआ ये अफसोस? |
    ट्रेन के AC कोच में लगा दी पान की दुकान, 20-25 पान का ऑर्डर मिलने का दावा, वीडियो वायरल |
    नेपाल के डांग में पहुंची श्रद्धा दुबे? होटल में मिली लास्ट लोकेशन... शिवा केस से जुड़े सुरागों की कहानी |
    हार्मोन इंजेक्शन लगवाता था यूएस में मंदिर में मास शूटिंग की साजिश का आरोपी, अब तक ये 5 खुलासे हुए हैं |
    बिना मिट्टी आसानी से उगाएं सब्जियों और फलों के ये 5 पौधे! कम जगह में भी तेजी से होगी ग्रोथ, जान लें तरीका |
    बीजेपी मुख्यालय में अब रोज होगी कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लगेगी ड्यूटी |
    Jio के IPO से जुड़े आपके मन में भी ये 10 सवाल, जानिए एक-एक का जवाब
    Advertisement