धनु

टेन आफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आप के लिए जिद व अहंकार की अपेक्षा त्याग और समर्पण में विश्वास बनाए रखने संकेतक है. धैर्य के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करे. परिस्थितियों में जबरन उलझने से बचंे. सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें. संकल्पशक्ति बनाए रखें. कारोबारी कठिनाई बनी रह सकती है. निरंतरता बनाए रखें. सूचनाओं पर ध्यान दें.

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लक्ष्य पर फोकस रखें. विभिन्न अवसरों में उतावलापन न दिखाएं. जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. विविध कार्यों में सूझबूझ से निर्णय लेंगे. उन्नति विस्तार के लिए समर्पित रहेंगे. भावनात्मक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. अनुभव का लाभ उठाएं. अनुबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं. पेपरवर्क में सावधानी बरतें. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

स्वास्थ्य: नियम व अनुशासन बनाए रखें. सेहत पर ध्यान दें. भोजन के प्रति संवेदनशील बने रहें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में सावधानी बढ़ाएं. विभिन्न मामलों सजगता बनाए रखें. स्पष्टता से निर्णय लें.

रिश्ते: वातावरण में सहजता बनाए रखें. सहयोग और सामंजस्य की भावना रखें. आलोचना से बचें.

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