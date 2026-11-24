कुंभ

फाइव आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए वाद विवाद में उलझने से बचने और वैचारिक समर्थन जुटाने पर जोर देने वाला है. औरों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखें. करीबियों के साथ संबंध बेहतर बनाए रहें. घर में आपसी विश्वास समता की भावना को बल दें. अधिकारियों का सानिध्य बनाए रखें. बड़ों के व्यवहार से निराशा हो सकती है. योजनाएं साझा करने से बचें.

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कारोबार में उत्साह बनाए रखें. लक्ष्य पाने का प्रयास रखें. घर में खुशियां बढ़ाने की कोशिश रहेगी. तैयारी से कार्य करें. अतिसंवेदनशील मामलों में सरलता बनाए रखें. व्यवस्था के प्रति सजगता रखें. करीबी मदद बनाए रहेंगे. कला प्रदर्शन के अवसर भुनाएंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा देंगे. परंपरागत तौरतरीकों को बढ़ावा मिलेगा.

स्वास्थ्य: संकेतों को अनदेखा न करें. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएंगे. उत्साह और सक्रियता बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: अवसरों का लाभ उठाएं. अनावश्यक चर्चाओं से दूर रहें. औरों के लिए मदद का भाव बढ़ाएं.

रिश्ते: सहकार बनाए रखें. व्यक्तिगत बातचीत सहज रहेगी. सभी से मिलकर आगे बढ़ें. संबंध मीठे रखें.

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