scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फोन पर लड़के से बात करने पर घर में पड़ी डांट, नाराज लड़की बिजली के टावर पर चढ़ गई, पुलिस ने सुरक्षित नीचे उतारा

यूपी के बांदा में घरवालों की डांट से नाराज होकर 17 साल की लड़की घर से बाहर निकल गई. परिवार ने पुलिस को सूचना दी तो दो टीमें उसकी तलाश में जुट गईं. कुछ देर बाद वह केन नदी के किनारे बिजली के टावर पर चढ़ी दिखाई दी. पुलिस ने उसे काफी देर तक समझाया. इसके बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया.

Advertisement
X
नाराज होकर घर से निकल गई थी लड़की. (Photo: ITG)
नाराज होकर घर से निकल गई थी लड़की. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में 17 साल की एक लड़की घरवालों की डांट से इतनी नाराज हो गई कि घर छोड़कर चली गई. परिवार ने पुलिस को उसकी गुमशुदगी की सूचना दी. पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि लड़की केन नदी के किनारे एक बिजली के टावर पर चढ़ गई है. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया.

मामला मटौंध थाना क्षेत्र का है. 17 साल की लड़की घर में किसी लड़के से फोन पर बात कर रही थी. इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने उसे डांटा और फोन पर बात करने से मना किया. इससे नाराज होकर लड़की घर से निकल गई.

लड़की के घर से चले जाने के बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी से जुड़े मामले में केस दर्ज किया और उसकी तलाश के लिए दो टीमें बनाई गईं.

सम्बंधित ख़बरें

गांव में मचा हड़कंप.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
शादी की जिद में हाई-वोल्टेज ड्रामा, 15 साल की लड़की टावर पर चढ़ी
Baghpat police brought the lover down from the tower (Photo- ITG)
'सुजाता से कराओ शादी वरना...' रूठी प्रेमिका को मनाने टावर पर चढ़ा!
boy climbs high tension tower
'गर्लफ्रेंड को बुलाओ, तभी उतरूंगा...' हाईटेंशन टावर पर चढ़ा लड़का, VIDEO
पति का हाईवोल्टेज ड्रामा.(Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
VIDEO: पत्नी मायके गई तो 80 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति, बोला- उसे बुलाओ
Premi-premika drama
रूठी प्रेमिका को मनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

banda 17 year old girl climbs high tension tower after family scolds her

पुलिस की तलाश चल ही रही थी कि खबर मिली कि एक लड़की केन नदी के किनारे लगे बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई है. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो पता चला कि वह वही किशोरी है, जिसकी तलाश की जा रही थी.

पुलिस ने समझाया, फिर सुरक्षित नीचे उतारा

Advertisement

लड़की को टावर पर देखकर आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए. पुलिस अधिकारियों ने उसे समझाने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद लड़की नीचे उतरने के लिए तैयार हुई. पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया. इसके बाद किशोरी को थाने ले जाया गया, जहां उसकी काउंसलिंग की गई. बाद में उसे परिजनों को सौंप दिया गया.

यह भी पढ़ें: 'गर्लफ्रेंड को बुलाओ, तभी उतरूंगा...' हाईटेंशन टावर पर चढ़ा लड़का, घंटों तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा- VIDEO

बांदा के डिप्टी एसपी सिटी सौरभ सिंह ने बताया कि मटौंध थाना क्षेत्र से 17 साल की एक किशोरी के लापता होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर दो टीमें बनाई थीं. बाद में जानकारी मिली कि किशोरी केन नदी के किनारे एक हाईटेंशन ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गई है. डिप्टी एसपी के मुताबिक, पुलिस ने किशोरी को समझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया है. मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल लड़की सुरक्षित है और उसे परिवार के हवाले कर दिया गया है. पुलिस ने मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जहांगीरपुरी-पंजाबी बाग... दिल्ली के ये 5 इलाके हैं सबसे प्रदूषित, AQI फिर डेंजर जोन में |
    मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, ईरान की Donald Trump को खुली चेतावनी! |
    ना VFX-ना खर्चे करोड़ों, 39 साल पहले रामानंद सागर ने कैसे बनाई रामायण? हिट हुआ देसी जुगाड़ |
    जज के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पड़ी भारी, CJP नेता रत्ना सिंह के खिलाफ अवमानना की तैयारी |
    22 साल का ग्रेजुएट, पूछा- पहली नौकरी में कितनी होनी चाहिए सैलरी? सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा |
    PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna: 300 यूनिट फ्री बिजली... ₹78000 सब्सिडी, सरकार की इस हिट स्कीम पर बड़ा अपडेट |
    Gen Z affordable beauty products: 5 किफायती ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिनके बारे में Gen Z को जरूर पता होना चाहिए |
    'जुड़वां बच्चों की बुआ बनो, शादी भी करो...', सारा तेंदुलकर से अर्जुन की सास ने मांगी ये मुराद, भाभी सान‍िया ने भी कही दिल की बात |
    संभल की सड़कों पर रात में निकली पुलिस, माइक से हुआ ऐलान- गड़बड़ी की तो खैर नहीं! पीछे-पीछे चल रहे थे SP-ASP |
    अमेरिकी चुनाव में प्रो-इंडिया 'समोसा कॉकस' का क्या हुआ? रोचक हैं नतीजे
    Advertisement