कैंसर से जंग के बीच पोप लियो को बड़ी राहत, 4 दिन बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज

कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो XIV के स्वास्थ्य को लेकर राहत की खबर है. फेफड़े की सर्जरी के चार दिन बाद उन्हें शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. जानकारी के मुताबिक, 71 साल के पोप अब अस्पताल से छूटने के बाद वेटिकन लौटेंगे.

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डॉक्टरों ने शनिवार सुबह उनके ब्लड टेस्ट, छाती के एक्स-रे और स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति की जांच की. इसके बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला किया गया.

दरअसल पोप लियो के दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को सर्जरी के दौरान निकाल दिया गया था. डॉक्टरों को उनके फेफड़े में एक ऐसी गांठ मिली थी, जिसमें कैंसर होने का खतरा था. ऑपरेशन के दौरान लिए गए टिश्यू सैंपल की जांच में एडेनोकार्सिनोमा की पुष्टि हुई, जो कि फेफड़ों के कैंसर का एक आम प्रकार है.

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हालांकि पोप की सर्जरी सफल रही और इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई. करीब 90 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में उनके दाहिने फेफड़े का निचला हिस्सा निकाल दिया गया. ऑपरेशन के बाद पोप होश में आए और उन्होंने अस्पताल में ही आराम किया. इस दौरान उनकी सेहत को देखते हुए 20 अक्टूबर तक सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए.

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अब वेटिकन लौटेंगे पोप

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पोप लियो अब वेटिकन लौटेंगे. रविवार का आशीर्वाद उनके चाहने वालों के लिए बेहद खास होगा. पोप की बिमारी की खबर के बाद उनके स्वास्थ्य पर दुनियाभर की नजर थी. अब अस्पताल से वापसी के बाद उनके सार्वजनविक कार्यक्रमों पर नजर रहेगी.

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