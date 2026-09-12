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ब्रिक्स समिट को लेकर दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, आज बंद रहेंगे कई रहेंगे बंद, डायवर्जन लागू

दिल्ली में 18वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के मद्देनजर शनिवार को सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भारत मंडपम और लुटियंस दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक नियंत्रित और डायवर्ट रहेगा. ट्रैफिक एडवाइजरी में कंट्रोल्ड सड़कें, प्रतिबंधित इलाके, वैकल्पिक रास्ते और डायवर्जन पॉइंट्स को रंगों से दिखाया गया है.

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BRICS Summit: दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी. (File photo: ITG)
BRICS Summit: दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी. (File photo: ITG)

दिल्ली आयोजित 18वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के चलते दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शनिवार को सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भारत मंडपम समेत लुटियंस दिल्ली और प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक नियंत्रित और डायवर्ट रहेगा.

ट्रैफिक एडवाइजरी मैप में सेंट्रल दिल्ली और आसपास के इलाकों में कंट्रोल्ड सड़कें, प्रतिबंधित इलाके, वैकल्पिक रास्ते और डायवर्जन पॉइंट दिखाए गए हैं. एडवाइजरी मैप में वैकल्पिक रास्तों को नीले रंग से, कंट्रोल्ड सड़कों को नारंगी रंग से, प्रतिबंधित इलाकों को बैंगनी रंग से और डायवर्जन पॉइंट को लाल स्टार से दिखाया गया है. इससे पता चलता है कि समिट के दौरान किन रास्तों पर लोगों को पाबंदियों या डायवर्जन का सामना करना पड़ सकता है.

इन प्रमुख कॉरिडोर्स पर रहेगी पाबंदी

ट्रैफिक पाबंदियों का असर खास तौर पर भारत मंडपम/प्रगति मैदान इलाके के आसपास की सड़कों पर पड़ेगा. साथ ही सेंट्रल दिल्ली जोन को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिल्ली से जोड़ने वाले कई अहम कॉरिडोर पर भी ट्रैफिक रेगुलेट किया जाएगा. इसके अलावा लुटियंस दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर भी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

एडवाइजरी में बताए गए अहम कॉरिडोर में रिंग रोड, मथुरा रोड, भैरों मार्ग, तिलक मार्ग, इंडिया गेट/C-हेक्सागन इलाका, सरदार पटेल मार्ग, पटेल रोड, NH-48 और परेड रोड शामिल हैं. इनके अलावा लुटियंस दिल्ली इलाके की कई सड़कें भी इसमें शामिल हैं.

मेट्रो के इस्तेमाल की सलाह

दिल्ली पुलिस ने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाने, तय डायवर्जन मार्गों का पालन करने और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. पुलिस ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है. इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इमरजेंसी और आवश्यक सेवा वाले वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर बिना रोक-टोक के रास्ता दिया जाएगा.

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रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक मार्ग तय

एडवाइजरी में यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ हवाई अड्डे तक जाने के लिए विशेष वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं. एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को पर्याप्त अतिरिक्त समय लेकर चलने और मुख्य रूप से मेट्रो का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है. जबकि दिल्ली में बिना किसी गंतव्य के आने वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है.

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