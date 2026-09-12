scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ब्रिक्स भारत के लिए वैश्विक उथल-पुथल में ग्लोबल साउथ की आवाज बनाने का मौका', बोले माइकल कुगेलमैन

ब्रिक्स के 18वें शिखर सम्मेलन में भारत को वैश्विक नेतृत्व को पुनः स्थापित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है. इस सम्मेलन ने वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के बीच विकासशील देशों को एक नया विकल्प प्रदान किया है.

Advertisement
X
दक्षिण एशिया मामलों के विश्लेषक माइकल कुगेलमैन . (photo: Video grab)
दक्षिण एशिया मामलों के विश्लेषक माइकल कुगेलमैन . (photo: Video grab)

दक्षिण एशिया मामलों के विश्लेषक माइकल कुगेलमैन ने शनिवार को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जियो-पॉलिटिकल परिदृश्य का विश्लेषण करते हुए इसे भारत के लिए वैश्विक नेतृत्व को फिर से स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है. अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अस्थिरता के बीच ये आयोजन विकासशील देशों को एक नया विकल्प देने का मंच बना है.

कुगेलमैन ने जोर दिया कि नई दिल्ली के लिए इस विस्तारित समूह में पश्चिमी एशिया तनाव और अमेरिका विरोधी रुख के बीच आम सहमति बनाकर ठोस संयुक्त बयान लाना सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती साबित होगा.

ग्लोबल साउथ  से जुड़ाव का सही वक्त

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कुगेलमैन ने कहा कि ब्रिक्स के लिए ये वक्त बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था के साथ-साथ पूरी वैश्विक व्यवस्था में अस्थिरता बढ़ी है.

उन्होंने कहा कि जब मौजूदा व्यवस्था के प्रति विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में असंतोष बढ़ रहा है, तब ब्रिक्स नए योगदान दे सकता है. ये सम्मेलन भारत को अपने वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ के साथ अपने प्रयासों को दोगुना करने का सही मौका देता है, जो भारतीय विदेश नीति की पहली प्राथमिताएं हैं.

आम सहमति सबसे बड़ी चुनौती

कुगेलमैन ने चेतावनी दी कि भारत इस सम्मेलन की सफलता को एक ठोस संयुक्त बयान जारी करने की अपनी क्षमता का टेस्ट करेगा. साझा बयान हासिल करने के लिए ब्रिक्स के अंदर आम सहमति बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि समूह की सदस्यता के विस्तार से भविष्य में चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि ज्यादा देशों के बीच आम सहमति बनाना बेहद मुश्किल काम होता है.

Advertisement

अमेरिकी संबंधों को साधने का टेस्ट

कुगेलमैन ने भारत के कूटनीतिक संतुलन के सामने दो खास चुनौतियों को उजागर किया है- पहली चुनौती ईरान और यूएई दोनों के ब्रिक्स में मौजूद होने के कारण ईरान युद्ध के मुद्दे पर साझा आधार तलाशने की है.

दूसरी बड़ी चुनौती अमेरिका फैक्टर है, क्योंकि रूस-ईरान और संभवतः चीन संयुक्त राज्य अमेरिका की कड़ी आलोचना वाली भाषा शामिल कराना चाहेंगे. पर भारत और अन्य सदस्य ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि भारत-अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए नाजुक बातचीत में जुटा हुआ है.

इससे पहले शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऐसे वक्त में आर्थिक पुल बना रहा है, जब दुनिया में व्यापार बाधाएं बढ़ रही हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति चेन को ज्यादा विविधतापूर्ण और विश्वसनीय बनाया है. इसके चलते भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी विकास और स्थिरता का भरोसा दे रहा है.

पीएम ने स्पष्ट किया कि वैश्विक व्यापार तभी आगे बढ़ सकता है जब समुद्री मार्ग सुरक्षित हों, आपूर्ति मार्ग खुले रहें और नाविक सुरक्षित हों. उन्होंने बताया कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' है. पीएम ने जोर देते हुए कहा कि 2006 में शुरू हुआ ब्रिक्स अब काफी विस्तारित हो चुका है और इसके सदस्यों तथा साझेदारों का परिवार अब 21 देशों का हो गया है.

सम्बंधित ख़बरें

BRICS Summit: Delhi Police issued Traffic Advisory.
ब्रिक्स समिट को लेकर दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
आज भारत आएंगे जिनपिंग, PM मोदी संग होगी द्विपक्षीय वार्ता
Super Sukhoi, Su-30MKI, Indian Air Force
BRCIS के बीच भारत को रूस का ऑफर, सुखोई-30 में एडवांस इंजन लगाने प्रस्ताव
7 साल बाद शी जिनपिंग का भारत दौरा, क्या बनेगी बात? देखें दस्तक
B&W: ब्रिक्स का मंच तैयार, कैसे कल दुनिया दिल्ली का पावर शो देखेगी?
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इंडोनेशिया में लगातार दूसरे दिन हिली धरती, बांदा सागर के बाद अब जावा में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप |
    ब्रिक्स समिट को लेकर दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, आज बंद रहेंगे कई रहेंगे बंद, डायवर्जन लागू |
    राजस्थान निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 70.01% मतदान, कहीं EVM में खराबी तो कहीं झड़प |
    Aaj Ka Panchang, 12 September 2026: 12 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    आज भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, पीएम मोदी संग होगी द्विपक्षीय वार्ता |
    Aaj ka Rashifal 12 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 12 September 2026: मीन राशिवालों को संतान से सुख मिलेगा, धन लाभ के रास्ते बनेंगे, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 12 September 2026: कुंभ राशिवालों को उधार लेनदेन से बचना होगा, लोगों से मतभेद हो सकता है, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Makar Rashifal 12 September 2026: मकर राशिवालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 12 September 2026: धनु राशिवाले हर काम सावधानी से करें, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जानें शुभ रंग
    Advertisement