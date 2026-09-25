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1560 विकेट, 14 फाइव-विकेट हॉल... ऐसी है भारत के 'स्पिन जादूगर' की कहानी

भारतीय क्रिकेट के महानतम बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजों में शामिल रहे बिशन सिंह बेदी का आज (25 सितंबर) जन्मदिन है. अपनी शानदार फ्लाइट, टर्न और गेंद पर नियंत्रण के लिए मशहूर बेदी ने भारत के लिए 67 टेस्ट में 266 विकेट लिए और 14 बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया है. जानिए उनकी शानदार कहानी.

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पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी के नाम है शानदार रिकॉर्ड (Photo: Getty)
पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी के नाम है शानदार रिकॉर्ड (Photo: Getty)

भारतीय क्रिकेट के सबसे खूबसूरत और कलात्मक स्पिन गेंदबाजों में शुमार बिशन सिंह बेदी का जन्म 25 सितंबर 1946 को हुआ था. अपने रंग-बिरंगे पटकों के लिए मशहूर बेदी मैदान पर जितने अलग नजर आते थे, गेंदबाजी में भी उतने ही खास थे.

बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी में बेदी ने अपनी अलग पहचान बनाई. उनकी गेंदबाजी में कंट्रोल, फ्लाइट, टर्न और गति में बदलाव का शानदार मिश्रण देखने को मिलता था. बल्लेबाज को चकमा देने के लिए वह गेंद को हवा में लटकाते और फिर पिच से उसे अलग-अलग दिशा में घुमाते थे.

1975  विश्व कप मैच में 8 मेडन ओवर डाले

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बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेट टीम के पहले वनडे मैच में मिली जीत के हीरो थे. 1975 विश्व कप में बेदी ने ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ अपने 12 ओवर के स्पेल में कुल 8 मेडन डाले थे और सिर्फ 6 रन देकर 1 विकेट लिया था.

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भारत की कप्तानी भी संभाली

बेदी ने टीम इंडिया की कप्तानी भी की थी. उन्होंने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कमान संभाली. 1976 के जमैका टेस्ट में वेस्टइंडीज की तेज और डराने वाली गेंदबाजी के बीच बेदी ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने भारत की दोनों पारियों को समय से पहले घोषित कर दिया. यह फैसला उस दौर में चौकाने वाला था.

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टेस्ट में लिए 266 विकेट 

बिशन सिंह बेदी ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट हासिल किए हैं. उनके नाम 14 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है. 1979 में 'द ओवल' में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट खेला और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली.

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बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेट इतिहास के इकलौते ऐसे बॉलर हैं, जिन्होंने अपने पूरे फर्स्ट क्लास करियर में 1560 विकेट लिए हैं. वह टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे.

जीत के करीब आकर भी जानबूझकर मैच हारे थे बेदी

बेदी दुनिया के ऐसे पहले कप्तान थे, जिन्होंने टीम के जीत के करीब होने के बावजूद गलत अंपायरिंग का विरोध करके मैच गंवा दिया था. यह नवंबर 1978 की घटना है जब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ साहिवाल में खेले जा रहे वनडे मैच में 14 गेंद पर 23 रनों की जरूरत थी और उसके 8 विकेट बचे हुए थे.

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने तब लगातार चार बाउंसर किए और अंपायर ने उनमें से एक को भी वाइड करार नहीं दिया. इसके विरोध में बेदी ने अपने बल्लेबाजों को वापस बुला दिया था. 

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कैसा रहा बिशन सिंह बेदी का इंटरनेशनल करियर ?

टेस्ट मैच: 67
पारी: 118
विकेट: 266
इकोनॉमी: 2.14
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: 7/98

वनडे मैच: 10
पारी: 10
विकेट: 7
इकोनॉमी: 3.45
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: 2/44

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बिशन सिंह बेदी सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से ही महान गेंदबाज नहीं थे, बल्कि उनकी गेंदबाजी अपने आप में एक कला थी. 23 अक्टूबर 2023 को बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में देहांत हो गया था.

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