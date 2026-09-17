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शादी से इनकार किया तो लड़की के घर फेंका पेट्रोल बम, उसके मंगेतर को भी जान से मारने की दी धमकी

मध्य प्रदेश के भोपाल में शादी से इनकार करने पर एक युवती के घर पेट्रोल बम फेंकने का मामला सामने आया है. आरोप है कि अरबाज उर्फ भैयू पीड़िता पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जबकि लड़की का रिश्ता दूसरे युवक से तय हो गया था. इसकी लेकर अरबाज धमकियां देने लगा था. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

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शादी से इनकार करने पर लड़की को दी धमकी. (Photo: Screengrab)
शादी से इनकार करने पर लड़की को दी धमकी. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीटी नगर इलाके में एक लड़की के घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया गया. आरोप है कि शादी से इनकार करने के बाद आरोपी अरबाज उर्फ भैयू लड़की को लगातार धमका रहा था. लड़की का रिश्ता किसी दूसरे युवक से तय होने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर उस पर शादी के लिए दबाव बनाया.

जब लड़की ने इनकार किया तो उसने उसके घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया. बम किचन में गिरा, जिससे आग लग गई और फ्रीज समेत घर का सामान जल गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

यह पूरा मामला बाणगंगा बस्ती की रहने वाली 24 वर्षीय लड़की से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक, लड़की के पिता का निधन हो चुका है और उसका पालन-पोषण उसके भाई ने किया है. कुछ समय पहले लड़की का रिश्ता दूसरे युवक से तय हुआ था. आरोप है कि अरबाज को जब इस रिश्ते की जानकारी मिली तो वह लड़की पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा.

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पुलिस के मुताबिक, लड़की पहले ही आरोपी के प्रपोजल को ठुकरा चुकी थी. इसके बाद भी आरोपी के कथित तौर पर पीछा करने और धमकाने का सिलसिला जारी रहा. पुलिस के मुताबिक, घटना से दो दिन पहले सुबह अरबाज लड़की के घर पहुंचा और उसे धमकाने लगा. लड़की ने परेशान होकर डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी.

Bhopal Woman House Petrol Bomb Attack Refusing Marriage Fiancé Threatened

पुलिस की सूचना के बाद आरोपी वहां से चला गया. लेकिन लड़की का आरोप है कि इसके बाद भी वह फोन पर धमकियां देता रहा. इतना ही नहीं, आरोपी ने लड़की के मंगेतर को भी जान से मारने की धमकी दी. मामला यहीं नहीं रुका. उसी दिन शाम करीब पांच बजे लड़की अपनी भाभी के साथ घर के बाहर खड़ी थी. तभी अरबाज दोबारा वहां पहुंच गया. 

आरोपी ने पहले लड़की की स्कूटी पर पत्थर मारकर तोड़फोड़ की. इसके बाद कथित तौर पर पेट्रोल बम घर के अंदर फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. पेट्रोल बम सीधे किचन में गिरा. आग लगते ही घर में हड़कंप मच गया. आग ने किचन के सामान को अपनी चपेट में ले लिया. फ्रीज समेत हजारों रुपये का घरेलू सामान जलकर खराब हो गया.

पुलिस और फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि घर में रखा सामान जलने से नुकसान हुआ है. भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि लड़की की शिकायत के आधार पर अरबाज उर्फ भैयू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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इस मामले को लेकर पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. फिलहाल आरोपी फरार है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना में इस्तेमाल पेट्रोल बम आरोपी ने कैसे तैयार किया और उसके पास कैसे पहुंचा.

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