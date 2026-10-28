ब्राजील में चुनाव हारते ही बोल्सोनारो फैमिली अमेरिका रवाना, जेल में बंद पिता का क्या होगा?

ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद बोल्सोनारो परिवार को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है. दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो अमेरिका रवाना हो चुके हैं. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि फ्लावियो और उनके परिवार को वीजा जारी किया जाएगा. उन्हें अमेरिका में एंट्री की अनुमति मिलेगी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर परिवार अमेरिका चला जाता है, तो ब्राजील में 27 साल की सजा काट रहे पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का क्या होगा.

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दरअसल, 25 अक्टूबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में फ्लावियो को मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से हार का सामना करना पड़ा. ब्राजील के आधिकारिक चुनावी आंकड़ों के मुताबिक, लूला को 51.79 प्रतिशत और फ्लावियो को 48.21 प्रतिशत वोट मिले. इसके बाद फ्लावियो के अमेरिका जाने की खबर सामने आई. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने मंगलवार को वीजा जारी करने की बात कही. हालांकि, फ्लावियो के परिवार के सभी सदस्यों के अमेरिका पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है.

पिता जायर बोल्सोनारो हाउस अरेस्ट

फ्लावियो के पिता जायर बोल्सोनारो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं. उन्हें 2022 के चुनाव में हार के बाद तख्तापलट की कोशिश से जुड़े मामले में 27 साल की सजा सुनाई गई थी. वह फिलहाल जेल की सामान्य कोठरी में नहीं, बल्कि घर में नजरबंद हैं.

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जायर बोल्सोनारो को चुनाव में लूला से हारने के बाद सत्ता पलटने की कोशिश से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था. 2022 में चुनाव हारने के बाद वह अमेरिका के फ्लोरिडा चले गए थे. करीब तीन महीने बाद वह ब्राजील लौट आए थे. अब उनके बेटे के अमेरिका रवाना होने से परिवार की राजनीतिक और कानूनी स्थिति पर फिर चर्चा शुरू हो गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लावियो के देश से बाहर चले जाने पर पिता की सजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा. नजरबंद जायर बोल्सोनारो को उम्मीद थी कि अगर उनके बेटे फ्लावियो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं, तो उन्हें इस सजा से मुक्ति या राजनीतिक राहत मिल सकती है. हालांकि फ्लावियो की हार और देश छोड़ने के बाद अब कानूनी राहत की यह संभावना खत्म हो गई है.

पासपोर्ट जमा करने की समयसीमा खत्म होने के बाद रवाना हुए फ्लावियो

फ्लावियो बोल्सोनारो भी ब्राजील में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच का सामना कर रहे हैं. इस मामले में वह गलत काम करने से इनकार करते हैं. उन्हें अपना नियमित और राजनयिक पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया था. मंगलवार दोपहर तक पासपोर्ट जमा करने की समयसीमा खत्म हो गई थी.

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रॉयटर्स के मुताबिक, फ्लावियो ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया और ब्राजील छोड़कर अमेरिका चले गए. समयसीमा खत्म होने के बाद उनके पासपोर्ट रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई. हालांकि, उनके देश छोड़ने के तरीके और उनके मौजूदा ठिकाने से जुड़ी सभी जानकारियां साफ नहीं हैं.

वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने फ्लावियो के देश छोड़ने पर टिप्पणी की. लूला ने कहा कि फ्लावियो को ब्राजील में रहकर अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए थी. फ्लावियो ने चुनाव में हार के बाद नतीजों को स्वीकार करने की औपचारिक घोषणा नहीं की थी. इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि फ्लावियो और उनके परिवार को वीजा जारी किया जाएगा.

फ्लावियो के भाई एडुआर्डो बोल्सोनारो पहले से अमेरिका के टेक्सास में रहते हैं. उन्होंने सार्वजनिक रूप से फ्लावियो को चुनाव हारने पर ब्राजील छोड़ने की सलाह दी थी. एडुआर्डो को जून में अमेरिकी प्रशासन के साथ अवैध लॉबिंग करने के मामले में उनकी गैरमौजूदगी में चार साल की सजा सुनाई गई थी. हाल ही में उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया था.

ट्रंप से करीबी रिश्ते, जायर की कानूनी स्थिति अलग

फ्लावियो बोल्सोनारो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक रूप से अहम बताया है. वह मई में व्हाइट हाउस भी गए थे. ट्रंप ने ब्राजील चुनाव में फ्लावियो का खुलकर समर्थन नहीं किया था, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने बिना सबूत दिए ब्राजील के चुनाव में धांधली का दावा किया.

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फिलहाल अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फ्लावियो और उनके परिवार को वीजा देने की बात कही है. फ्लावियो के अमेरिका रवाना होने की खबर की पुष्टि कई रिपोर्टों में हुई है, लेकिन उनके परिवार की यात्रा और वहां पहुंचने की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

दूसरी ओर, जायर बोल्सोनारो ब्राजील में घर में नजरबंद रहते हुए अपनी 27 साल की सजा काट रहे हैं. परिवार के संभावित अमेरिका जाने से उनकी कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा.

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