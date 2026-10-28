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UP MLC चुनाव का हर अपडेट... कौन कहां से जीता, कौन किस सीट पर चल रहा पीछे

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 शिक्षक और स्नातक निर्वाचन सीटों के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिला. लखनऊ शिक्षक सीट से बीजेपी के उमेश द्विवेदी, मेरठ-सहारनपुर शिक्षक सीट से श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट से दिनेश गोयल ने जीत दर्ज की. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर हरि सिंह ढिल्लों विजयी रहे.

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मतगणनास्थल पर किया गया है कड़ी सुरक्षा का इंतजाम. (Photo: Screengrabs)
मतगणनास्थल पर किया गया है कड़ी सुरक्षा का इंतजाम. (Photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन सीटों के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिला. अब तक सामने आए नतीजों में बीजेपी ने कई सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि वाराणसी शिक्षक निर्वाचन सीट पर समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने बाजी मारी है. लखनऊ, मेरठ-सहारनपुर और बरेली-मुरादाबाद की शिक्षक सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. वहीं, मेरठ-सहारनपुर स्नातक सीट भी बीजेपी के खाते में गई.

लखनऊ से मेरठ तक बीजेपी उम्मीदवारों की जीत
लखनऊ शिक्षक निर्वाचन सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश द्विवेदी ने जीत दर्ज की. मेरठ-सहारनपुर शिक्षक सीट पर बीजेपी के श्रीचंद शर्मा 18,099 वोट हासिल कर विजयी रहे. वहीं, मेरठ-सहारनपुर स्नातक सीट पर बीजेपी के दिनेश गोयल ने 24,928 वोट पाकर जीत हासिल की.

बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लों ने भी जीत दर्ज की. इस तरह इन सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया.

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वाराणसी में सपा के लाल बिहारी यादव जीते
बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के बीच वाराणसी शिक्षक निर्वाचन सीट पर समाजवादी पार्टी ने सफलता हासिल की. सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज की. वाराणसी में सपा की जीत ने चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. वहीं आगरा में भी सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल की जीत हुई है.  अग्रवाल ने वोटिंग के दौरान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 

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बाकी सीटों पर भी नजर
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्रों की कुल 11 सीटों के लिए मतगणना की प्रक्रिया चल रही थी. शुरुआती अपडेट के मुताबिक गोरखपुर की शिक्षक सीटों के नतीजों का इंतजार था. वहीं, लखनऊ और वाराणसी की स्नातक सीटों पर मतगणना शुरू होने में देरी की जानकारी सामने आई थी.
 

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