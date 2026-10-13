scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न्यूयॉर्क से इजरायल जा रही फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप, ली जा रही तलाशी

न्यूयॉर्क से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंची डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बम होने की गुमनाम सूचना मिली थी. फिलहाल विमान की तलाशी ली जा रही है.

Advertisement
X
न्यूयॉर्क से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंची डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बम की सूचना (Photo: Pexels)
न्यूयॉर्क से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंची डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बम की सूचना (Photo: Pexels)

न्यूयॉर्क से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंची डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम होने की गुमनाम सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. इजरायल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को बम में विस्फोटक होने की गुमनाम सूचना मिली थी. फिलहाल विमान की तलाशी ली जा रही है. 

सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. और विमान की तलाशी ली जा रही है. 

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही दुबई से इजरायल आ रहे विमान में ओमानी पायलट ने अपने ही को-पायलट पर हमला कर दिया था. 30 सितंबर को दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में यह घटना हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

फिलिस्तीनी किसानों पर दागे गए आंसू गैस के गोले, देखें दुनिया आजतक
Hammam al-Hammami, the flydubai co-pilot, frequently travelled to Syria as a teenager during its civil war. (File)
मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा था ओमानी को-पायलट, UAE की जांच में नया खुलासा
'9/11 हमलों से प्रेरित था फ्लाईदुबई का को-पायलट', UAE ने बताई पूरी साजिश
भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार अब खतरे से बाहर हैं (Photo-ITG)
कैप्टन स्मित को इजरायली सैल्यूट... पहली बार किसी विदेशी को ये सम्मान
Smit Machchhar
बहादुरी को सम्मान... कैप्टन स्मित मछार को इजरायल देगा वीरता पुरस्कार

फ्लाईदुबई की फ्लाइट में को-पायलट ने किया था हमला

विमान में मौजूद ओमानी को-पायलट ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर कॉकपिट में हमला कर दिया था. ओमानी पायलट ने को पायलट पर इमरजेंसी कुल्हाड़ी से वार किया था और विमान पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी. इस दौरान विमान तेजी से नीचे गिरने लगा था. लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मच्छार ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया था जिसे कारण यात्रियों और विमान के क्रू ने अंदर आकर हमलावरों को काबू में किया. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: '9/11 हमले से प्रेरित था ओमानी को-पायलट, इजरायल में क्रैश कराना चाहता था प्लेन', UAE ने बताई पूरी साजिश

विमान में मौजूद ऑफ ड्यूटी पायलट ने फ्लाइट को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया था. मामले की जांच अब भी की जा रही है. इस घटना के बाद भारतीय पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी की दुनिया भर में प्रशंसा हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अस्पतालों में साफ-साफ डिस्प्ले करने होंगे सर्विस रेट, स्वास्थ्य मंत्रालय का सख्त निर्देश |
    ट्रेंड में हरा-नीला सरिया, इस खासियत की वजह से जमकर खरीद रहे हैं लोग! |
    बिकिनी में TV की 'संस्कारी बहू', पूल में दिखाई बोल्डनेस, भीगी जुल्फें-दिलकश अदाएं, हुस्न से लगाई आग |
    न दरवाजा तोड़ा, न ताला... सिर्फ 9 मिनट में 18 KG चांदी चुरा ले गया चोर- VIDEO |
    SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 100 सीटों पर पकड़े फर्जी वोटर |
    Zoho ने रोका इंक्रीमेंट! बड़ी छंटनी की लटकी है तलवार... श्रीधर वेम्बू बोले- Please Pray for US |
    Sabudana Khichdi: व्रत में रूखे-फीके आलू छोड़िए? हरी मिर्च और मूंगफली डालकर बनाएं साबूदाना की टेस्टी खिचड़ी, इस ट्रिक से बनेगी दानेदार |
    Gautam Adani Dharavi: धारावी का कायाकल्प... निवासियों के लिए 10432 घर, अडानी की कंपनी ने शुरू किया काम |
    यूपी: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को राहत, इन मामलों में दोषमुक्त; फिलहाल आगरा जेल में है बंद |
    दल‍ित महिला नेता से गाली-गलौच अजय राय को पड़ा महंगा? देखें पूरा व‍िवाद
    Advertisement