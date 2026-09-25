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UN में ईरानियों के लिए क्या छोड़ गए नेतन्याहू? एलॉन मस्क से भी है कनेक्शन

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने UN महासभा में Starlink टर्मिनल लहराकर ईरान पर तंज कसा. भाषण के बाद इजरायल के UN राजदूत डैनी डैनन वही डिवाइस लेकर ईरानी प्रतिनिधि के पास पहुंच गए.

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इजरायली पीएम के बयान के बाद इजरायली दूत ने ईरानी दूत पर कसा तंज. (Photo- ITG)
इजरायली पीएम के बयान के बाद इजरायली दूत ने ईरानी दूत पर कसा तंज. (Photo- ITG)

संयुक्त राष्ट्र महासभा में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसा किया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. भाषण के वक्त दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि बैठे थे. नेतन्याहू ने अपने हाथ में स्टारलिंक का एक टर्मिनल रखा था. स्टारलिंक स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है, जो आसमान में घूम रहे सैटेलाइट्स से तेज इंटरनेट देता है, खासकर गांव-जंगल जैसी दूर की जगहों पर, जहां सामान्य नेट नहीं पहुंचता.

आमतौर पर ऐसे डिवाइसेज सियासी मंचों के भाषण का हिस्सा नहीं होते, लेकिन नेतन्याहू ने इसी डिवाइस से ईरान के खिलाफ तंज कसा. उन्होंने ईरान में इंटरनेट पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का मुद्दा उठाया और स्टारलिंक को फ्री इंफॉर्मेशन और फ्री स्पीच से जोड़ दिया. फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों से कहा कि वह यह डिवाइस ईरानी प्रतिनिधिमंडल को दे सकते हैं.

यह भी पढ़ें: UN के मंच पर पेजर लेकर पहुंचे नेतन्याहू, हिज्बुल्लाह पर कसा तंज... पूछा- बीपर्स याद हैं

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यहीं से महासभा में इजराइल-ईरान की पुरानी दुश्मनी का सियासी सीन शुरू हुआ. नेतन्याहू ने स्टारलिंक को दिखाते हुए कहा कि यह लोगों को सच जानने, अपनी पसंद चुनने, सोचने और बोलने की आजादी देता है.

इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह डिवाइस ईरानी डेलिगेशन के लिए छोड़ सकते हैं. इजरायल लंबे समय से ईरानी सरकार पर इंटरनेट बंद करने और लोगों की ऑनलाइन आवाज दबाने का आरोप लगाता रहा है. स्टारलिंक से नेतन्याहू ने उसी तरफ इशारा किया.

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स्टारलिंक लेकर ईरानी प्रतिनिधि के पास पहुंचे डैनन

भाषण खत्म होते ही इजरायल के यूएन राजदूत डैनी डैनन वही स्टारलिंक टर्मिनल लेकर ईरानी प्रतिनिधि के पास पहुंच गए. डिवाइस उनकी तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने इसे तेहरान ले जाने को कहा. उन्होंने कहा कि इससे ईरानी लोगों को बिना सेंसर सच्ची जानकारी तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: इजरायली सेना का हमास के नेटवर्क पर बड़ा वार... टेरर फंड संभालने वाला टॉप कमांडर अबू अलवान मारा गया

लेकिन ईरानी प्रतिनिधि ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया. वीडियो में वह डैनन को नजरअंदाज करते नजर आए. दरअसल, दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान के बीच इजरायल ईरान पर अपने नागरिकों की आवाज दबाने और इंटरनेट पर नियंत्रण रखने के आरोप लगाता रहा है.

दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय प्रभाव, सुरक्षा और राजनीतिक भविष्य को लेकर टकराव पहले से ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में यूएन जैसे वैश्विक मंच पर स्टारलिंक को हाथ में उठाना और ईरान पर तंज कसना नेतन्याहू का राजनीतिक संदेश था. यूएन में कुछ मिनटों के इस घटनाक्रम से इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी देखने को मिली.

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