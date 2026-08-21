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बच्चों की तरह जमीन पर लोटपोट करने लगा रोबोट, VIDEO देख आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी

बीजिंग में चल रही 2026 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में एक ह्यूमनॉइड रोबोट अचानक जमीन पर गिरकर बच्चों की तरह लोटपोट करने लगा. तकनीकी गड़बड़ी के बाद रोबोट के हाथ-पैर बेकाबू होकर हिलने लगे. उसे संभालने के लिए कई टेक्नीशियन दौड़कर पहुंचे, लेकिन कुछ देर तक वे भी रोबोट को कंट्रोल करने के लिए जूझते रहे.

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चीन ने एक रोबोट कॉन्फ्रेंस कराया है. (Photo- Screengrab)
चीन ने एक रोबोट कॉन्फ्रेंस कराया है. (Photo- Screengrab)

जिस तरह छोटे बच्चे जिद में जमीन पर लोटपोट करने लगते हैं, कुछ वैसा ही नजारा बीजिंग में 2026 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में दिखा. एक ह्यूमनॉइड रोबोट तकनीकी गड़बड़ी के बाद अचानक जमीन पर गिर पड़ा और फिर हाथ-पैर तेजी से चलाने लगा.

रूटीन डेमो के दौरान उसका रिमोट कंट्रोल कनेक्शन फेल होने की बात कही गई. इसके बाद रोबोट पीठ के बल गिरा और एग्जिबिशन फ्लोर पर हाथ-पैर बेकाबू ढंग से चलाने लगा, जबकि रोबो इंजीनियर और तकनीशियन उसे काबू में करने की कोशिश करते रहे.

यह भी पढ़ें: VIDEO: देसी ढाबे पर हाईटेक अंदाज! मुरथल में रोबोट बना वेटर, परोस रहा खाना

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इवेंट से सामने आए वीडियो में मशीन बार-बार झटके खाती और छटपटाती दिखी. उसके मूवमेंट ऐसे लग रहे थे मानो उसे दौरा पड़ा हो. इसी वजह से सामान्य टेक्नोलॉजी डेमो देखते ही देखते कॉन्फ्रेंस के सबसे ज्यादा चर्चा वाले पलों में बदल गया.

वीडियो देख सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने रोबोट की हरकतों की तुलना गुस्से में जमीन पर लोटते बच्चे से कर दी. दूसरे ने सवाल उठाया कि अगर रिमोट कनेक्शन फेल हो जाए तो रोबोट को तुरंत बंद करने का सिस्टम क्यों नहीं था.

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बीजिंग में हो रही इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने रोबोटिक्स की नई तकनीक पेश की जा रही है. आयोजकों के मुताबिक, पांच दिन के इस कार्यक्रम में करीब 3,000 रोबोटिक प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं.

बॉक्सिंग रेस और डांस करते भी दिखे रोबोट

कॉन्फ्रेंस में ह्यूमनॉइड और इंडस्ट्रियल रोबोट अलग-अलग काम करते दिखे. कुछ रोबोट बॉक्सिंग और डांस कर रहे हैं, जबकि कुछ टेबल टेनिस खेलने और फैक्ट्री में सामान पहुंचाने जैसे कामों का प्रदर्शन कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: भारतीय वर्कर्स बना रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट, भविष्य में यही रोबोट छीन सकते है उनकी नौकरी

चीन अब ह्यूमनॉइड रोबोट को सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित रखने के बजाय फैक्ट्रियों और रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. ऐसे में इस तरह की तकनीकी गड़बड़ियां रोबोट की सुरक्षा और भरोसेमंद संचालन के लिए एक अहम चुनौती भी दिखाती हैं.

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