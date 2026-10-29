scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बलोचिस्तान में मिलिट्री कैंप पर अटैक, 18 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराने का दावा

बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने बलोचिस्तान में फ्रंटियर कोर के एक कैंप पर हमले की जिम्मेदारी ली है. संगठन का दावा है कि इस हमले में 18 पाकिस्तानी जवान मारे गए और कई घायल हुए. हमले में BLF की नई महिला यूनिट करीमा आर्म्ड असॉल्ट डिवीजन और क़ुरबान यूनिट शामिल थीं.

Advertisement
X
बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट लगातार पाकिस्तानी बलों को निशाना बना रहा है. (सांकेतिक तस्वीर)
बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट लगातार पाकिस्तानी बलों को निशाना बना रहा है. (सांकेतिक तस्वीर)

पाकिस्तान के बलोचिस्तान में सैन्य कैंप पर हमले को लेकर बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने बड़ा दावा किया है. संगठन के मुताबिक, उसकी लड़ाकू यूनिटों ने 1 अक्टूबर 2026 को वाशुक जिले के मश्केल इलाके में गोरिंदर स्थित फ्रंटियर कोर (FC) के कैंप को निशाना बनाया. BLF ने दावा किया कि इस हमले में पाकिस्तान के 18 सुरक्षाकर्मी मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए. हालांकि, इन हताहतों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

BLF के मुताबिक, हमले में उसकी नई महिला यूनिट करीमा आर्म्ड असॉल्ट डिवीजन (KAAD) और वैनगार्ड क़ुरबान यूनिट ने मिलकर कार्रवाई की. संगठन का दावा है कि लड़ाकों ने कैंप को चारों तरफ से घेर लिया और रॉकेट, ग्रेनेड लॉन्चर तथा दूसरे भारी हथियारों से हमला किया.

यह भी पढ़ें: बलोचिस्तान के खुजदार के पास 5.7 तीव्रता का भूकंप, आसपास के इलाके भी हिले

सम्बंधित ख़बरें

Baloch Liberation Front
'हमने PAK सेना के 80 जवान मारे, एक खुफिया अफसर भी', BLF का दावा
Iran Pakistan Border
पाकिस्तान बॉर्डर पर ईरानी सैनिकों के साथ अचानक छिड़ी जंग, कौन थे वो बंदूकधारी?
LPG shortage Pakistan
PAK में गैस सिलेंडर पहुंचा 8000 रुपये पार, बॉर्डर बंद होने से हालत खराब
KAAD के जरिए BLF ने महिलाओं को लड़ाई में उतारा (Photo-ITG)
पाकिस्तान की सेना पर BLA का हमला, मेजर समेत 7 जवानों की मौत का दावा
Earthquake
बलोचिस्तान में 5.7 तीव्रता का भूकंप, आसपास के इलाके भी हिले

संगठन के प्रवक्ता मेजर ग्वाहराम बलोच के मुताबिक, इस हमले में फ्रंटियर कोर के 18 जवान मारे गए और कई घायल हुए. BLF ने इसे अपनी संयुक्त कार्रवाई बताया है.

फ्रंटियर कोर के कैंप को बनाया निशाना

हमले का निशाना फ्रंटियर कोर की 58 विंग का कैंप बताया गया है, जो बलोचिस्तान के वाशुक जिले के मश्केल इलाके में स्थित है. BLF ने हमले से जुड़ी जानकारी जारी करते हुए हताहतों का दावा किया है. हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से इस दावे की पुष्टि से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी सेना पर हमले का BLA ने वीडियो किया जारी, 14 अगस्त को ब्लैक डे मना रहा बलोचिस्तान

बलोचिस्तान में BLF पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाने वाले संगठनों में शामिल है. इस घटना में भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन जवानों की मौत और घायलों की संख्या को लेकर उसके दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ₹8 हजार से भी कम में घर लाएं 32 इंच का TV, सेल में मिल रहा बंपर डिस्काउंट! |
    जमीन पर जंग, अंतरिक्ष में भी वार! अमेरिका-ईरान ने एक-दूसरे के स्पेस सिस्टम को बनाया निशाना? |
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत कैसे खोलें? जानें चांद निकलने का सही टाइम और पूजा का शुभ मुहूर्त |
    7 साल तक संदीप समझकर सलमान के साथ रही युवती, तीन बच्चे हुए तो आधार कार्ड से खुला असली नाम का राज |
    मुस्कान-साह‍िल के मृत्युदंड के ख‍िलाफ क‍िन 15 दलीलों पर होगी बहस? देखें वारदात |
    श्रीनगर से देहरादून तक कार से सफर... रास्ते में मजदूरों को देखा तो काफिला रोक दिया, सीएम धामी का दिखा अलग अंदाज |
    Jaipur: राजभवन के पीछे भी नहीं बचा VIP ठिकाना, आधी रात पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी और BJP विधायक के घर घुसा चोर, लाखों का सामान गायब |
    'कार से बढ़कर है ये EV...!' अर्नब साइक्लोन ने मचाई तबाही... तो मदद को आई Tata Curvv |
    PM मोदी का गुजरात दौरा, ₹407.56 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण |
    देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय: BAMS के जरिए आयुर्वेद में बनाएं करियर, जानें कोर्स और एडमिशन की पूरी जानकारी
    Advertisement