scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

₹8 हजार से भी कम में घर लाएं 32 इंच का TV, सेल में मिल रहा बंपर डिस्काउंट!

दिवाली सेल में अगर आप कम बजट में नया टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Flipkart पर मिल रही इस डील पर नजर डाल सकते हैं. Billion के 32 इंच वाले LED TV की कीमत ₹8 हजार से भी कम है. जानिए इसकी कीमत, डिस्प्ले, साउंड और कनेक्टिविटी फीचर्स.

Advertisement
X
Billion के 32 इंच वाले TV पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, जानिए फीचर्स और डील की पूरी जानकारी. (Photo: AI)
Billion के 32 इंच वाले TV पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, जानिए फीचर्स और डील की पूरी जानकारी. (Photo: AI)

दिवाली के त्योहार पर कई लोग अपने घर के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदते हैं. अगर आप भी नया टीवी खरीदने के लिए अच्छी डील तलाश रहे हैं, तो आज हम आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर चल रही बिग बैंग दिवाली सेल की एक डील के बारे में बताने जा रहे हैं. इस सेल में 32 इंच का टीवी काफी कम कीमत में मिल रहा है. आइए जानते हैं इस डील के बारे में और इस टीवी में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं.

किस टीवी पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट?

Billion 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2026 मॉडल पर सेल के दौरान 60% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इसकी MRP की बात करें, तो फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पेज पर यह ₹19,500 है.

सम्बंधित ख़बरें

POCO C85x 5G
10 हजार से कम में Poco का 5G फोन, 6300mAh बैटरी ने मचाया तहलका
POCO X8 Power 5G
सिंगल चार्ज में 3 दिन चलेगा फोन, भारत में लॉन्च डेट हुई कंफर्म
₹14 हजार सस्ता मिल रहा 43 इंच का TV, सेल में सस्ता खरीदने का मौका
Apple macbook glowing logo
Apple MacBook में फिर लौटेगा चमकने वाला लोगो, CEO ने किया पोस्ट!
₹50 हजार सस्ता हुआ Samsung S25, Flipkart सेल में बंपर छूट!

वहीं, सेल के दौरान इसकी कीमत घटकर ₹7,799 हो गई है. यानी आप इस टीवी को ₹8 हजार से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. अब कीमत जानने के बाद आइए जानते हैं कि इस टीवी में क्या खास फीचर्स मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: ₹12 हजार सस्ता हुआ 32 इंच का TV, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मिल रही बंपर छूट!

कैसी है इस टीवी की डिस्प्ले?

टीवी के साइज की बात करें, तो यह 80 cm यानी 32 इंच की LED TV है. यह स्मार्ट टीवी नहीं है, यानी इसमें इंटरनेट और ऐप्स चलाने वाले स्मार्ट टीवी फीचर्स नहीं मिलते. इसके रिफ्रेश रेट की बात करें, तो इसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. इस कीमत में यह रोजाना टीवी देखने के लिए एक ठीक-ठाक ऑप्शन हो सकता है.

Advertisement

स्पीकर और पोर्ट्स की क्वालिटी

अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ साउंड भी शानदार होना जरूरी है. इस टीवी में दो स्पीकर मिलते हैं, जिनका कुल आउटपुट 24W है. इससे आपको टीवी देखते समय अच्छी आवाज मिल सकती है.

कनेक्टिविटी के लिए इसमें दो HDMI पोर्ट और दो USB पोर्ट मिलते हैं. इनकी मदद से आप आसानी से सेट-टॉप बॉक्स और दूसरे कम्पैटिबल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. साथ ही, USB पोर्ट की मदद से पेन ड्राइव लगाकर वीडियो भी देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ₹12 हजार में 5G फोन! 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, मौका हाथ से न जाने दें

अगर आप इस दिवाली कम कीमत में नया टीवी खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है. यह स्मार्ट टीवी नहीं है, लेकिन इसे सेट-टॉप बॉक्स की मदद से केबल या DTH चैनल देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके अलावा, आप चाहें तो कम्पैटिबल स्मार्ट टीवी स्टिक की मदद से इसमें ऑनलाइन वीडियो और दूसरे ऐप्स भी चला सकते हैं. इस तरह कम बजट में आप अपनी जरूरत के हिसाब से टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जमीन पर जंग, अंतरिक्ष में भी वार! अमेरिका-ईरान ने एक-दूसरे के स्पेस सिस्टम को बनाया निशाना? |
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत कैसे खोलें? जानें चांद निकलने का सही टाइम और पूजा का शुभ मुहूर्त |
    7 साल तक संदीप समझकर सलमान के साथ रही युवती, तीन बच्चे हुए तो आधार कार्ड से खुला असली नाम का राज |
    मुस्कान-साह‍िल के मृत्युदंड के ख‍िलाफ क‍िन 15 दलीलों पर होगी बहस? देखें वारदात |
    श्रीनगर से देहरादून तक कार से सफर... रास्ते में मजदूरों को देखा तो काफिला रोक दिया, सीएम धामी का दिखा अलग अंदाज |
    Jaipur: राजभवन के पीछे भी नहीं बचा VIP ठिकाना, आधी रात पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी और BJP विधायक के घर घुसा चोर, लाखों का सामान गायब |
    'कार से बढ़कर है ये EV...!' अर्नब साइक्लोन ने मचाई तबाही... तो मदद को आई Tata Curvv |
    PM मोदी का गुजरात दौरा, ₹407.56 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण |
    देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय: BAMS के जरिए आयुर्वेद में बनाएं करियर, जानें कोर्स और एडमिशन की पूरी जानकारी |
    'रोलरॉयस में बैठकर भी शांति नहीं...' हेल्थवेल्थ सम‍िट में च‍िदानंद सरस्वती ने बताया असली सुख का राज
    Advertisement