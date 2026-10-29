Jaipur: राजभवन के पीछे भी नहीं बचा VIP ठिकाना, आधी रात पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी और BJP विधायक के घर घुसा चोर, लाखों का सामान गायब

राजस्थान के जयपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो अब शहर के सबसे VIP इलाकों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं. ताजा मामला राजभवन के पीछे स्थित इलाके का है, जहां छबड़ा से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी के घर को चोर ने निशाना बनाया. देर रात घर में घुसे आरोपी ने कैश, ज्वेलरी और लैपटॉप चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गया. वारदात रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है. चोरी की यह घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई है.

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जानकारी के मुताबिक, बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गए हुए थे. इसी दौरान जयपुर स्थित उनके आवास पर चोरी की वारदात हो गई. विधायक का घर राजभवन के पीछे हरी मार्ग पर स्थित है. यह इलाका शहर के वीआईपी इलाकों में गिना जाता है. इसके बावजूद चोर ने देर रात उनके घर में घुसकर चोरी करने की हिम्मत दिखाई. आरोपी ने घर से कैश, ज्वेलरी और लैपटॉप समेत कीमती सामान चोरी किया. इसके बाद वह वहां से फरार हो गया. वारदात का समय रात करीब 2 बजे बताया जा रहा है. घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.



करीब 1.25 लाख रुपये की चोरी, पुलिस ने किया मौका मुआयना



विधायक के घर चोरी की सूचना मिलने के बाद सोडाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. सोडाला थानाधिकारी मनोज बैरवाल के मुताबिक, विधायक के आवास पर चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी करीब 1.25 लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गया है. चोरी हुए सामान में कैश, ज्वेलरी और लैपटॉप शामिल हैं. पुलिस अब इस मामले में उपलब्ध जानकारी और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है.

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इस चोरी की घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्ध चोर की पहचान करने में जुटी है. आरोपी की पहचान होने के बाद उसकी तलाश की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी है. राजभवन के पीछे हरी मार्ग जैसे वीआईपी इलाके में विधायक के घर चोरी की इस घटना ने सबका ध्यान खींचा है.

CCTV फुटेज में कैद हुई वारदात, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

जिस समय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, उसी दौरान उनके जयपुर स्थित आवास को निशाना बनाया गया. चोर कैश, ज्वेलरी और लैपटॉप लेकर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, चोरी गए सामान की कीमत करीब 1.25 लाख रुपये है. पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.

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