अमित शाह के ISI वाले बयान पर पाकिस्तान बौखलाया, शाहजाद भट्टी नेटवर्क लिंक से इनकार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े शाहजाद भट्टी नेटवर्क को लेकर दिए बयान पर पाकिस्तान भड़क गया है. इस्लामाबाद ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए नेटवर्क के ISI से संबंध होने से इनकार किया है. पाकिस्तान ने अमित शाह के बयान को ‘बेबुनियाद’ बताया और आरोप लगाया कि भारत अपनी घरेलू सुरक्षा चुनौतियों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहा है.

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अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि स्वतंत्रता दिवस से पहले देश के 14 राज्यों में चलाए गए संयुक्त सुरक्षा अभियानों में ISI समर्थित शाहजाद भट्टी नेटवर्क के 200 से ज्यादा ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा था कि इन कार्रवाइयों से संगठन की देश में हिंसक और विध्वंसक हमले करने की साजिश नाकाम हुई.

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एजेंसियों की रेड में IED, ग्रेनेड, पिस्टल की बरामदगी

अमित शाह के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और अन्य सामान बरामद किया. इनमें IED, ग्रेनेड, पिस्टल और जिंदा कारतूस शामिल हैं. उन्होंने दावा किया कि बरामद ग्रेनेड पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग थी. इसके अलावा नेटवर्क से जुड़े लोगों के पास जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले CCTV कैमरे भी बरामद किए गए.

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अमित शाह के बयान पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर एंड्राबी ने देर रात प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में बयान को ‘बेबुनियाद’ बताया. पाकिस्तान ने कहा कि भारत पाकिस्तान से जुड़े आरोप लगाकर अपनी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है.

शाहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान का टेरर सिंडिकेट

भारत सरकार के मुताबिक, शाहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान स्थित आतंकी सिंडिकेट है, जो भारत में ग्रेनेड, IED और पेट्रोल बम हमलों के अलावा टारगेट किलिंग में शामिल रहा है. एजेंसियों का आरोप है कि नेटवर्क स्थानीय मददगारों को पैसे देकर पुलिस, रक्षा प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की रेकी कराता था और जासूसी के लिए CCTV कैमरे भी लगवाता था.

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA शाहजाद भट्टी से जुड़े कई मामलों की जांच कर रही है. इनमें मार्च 2025 में पंजाब के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड हमला और उसी साल हरियाणा के महिला थाने में हुआ विस्फोट शामिल है. अप्रैल 2026 में NIA ने भट्टी को फरार आरोपी बताते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. अब नई गिरफ्तारियों और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

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