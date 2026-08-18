अमीरी इसे कहते हैं... पिता ने बेटी को दिलाया प्लेन, आप भी देखें इस खास शॉपिंग का वीडियो

दुनिया में खरीदारी कैसे की जाए, इसके बहुत से वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे. बाजारों में कपड़े खरीदने से लेकर सब्जियां खरीदने तक के वीडियो आपने देखे होंगे. लेकिन कोई कहे कि प्लेन की भी खरीदारी होती है, तो शायद आपको यकीन न हो. इस दुनिया में हर किसी की अपनी हैसियत होती है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इसी प्लेन शॉपिंग की बात कर रहा है.

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सोशल मीडिया पर 'क्वीन ऑफ रिचटॉक' के नाम से मशहूर रेबेका मा उर्फ बेका ब्लूम एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वह अपने पैरेंट्स के साथ प्राइवेट जेट खरीदने निकल पड़ीं. उनका वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया.

वीडियो की शुरुआत में लिखा आता है- 'कम प्लेन शॉपिंग विथ मी'. इसके बाद बेका बताती हैं कि उनके पिता अपनी पत्नी के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट ढूंढ रहे थे. इसी दौरान एक 'साइड क्वेस्ट' यानी किसी काम के बीच अचानक निकल आया छोटा और मजेदार डिटूर उन्हें प्लेन शॉपिंग तक ले आया. सेल्स एसोसिएट ने परिवार के लिए बाहर पहले से कुछ प्लेन के विकल्प खड़े कर रखे थे.

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पहला प्लेन दिखाते हुए बेका कहती हैं कि उसका इंटीरियर काफी आरामदायक था. इसी बीच जब उनके पैरेंट्स कागजी कार्रवाई में व्यस्त थे, तो बेका को बोरियत महसूस हुई और वह झपकी लेने लगीं. तभी पायलट ने उन्हें कॉकपिट में बुलाया और प्लेन उड़ाने का तरीका दिखाया.

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देखें वीडियो

दूसरा प्लेन उनकी मां को सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि उसमें सबसे कम बदलाव कराने की जरूरत थी. बेका बताती हैं कि हाल ही में उनकी मां की हिप सर्जरी हुई थी. इसलिए उनके पिता चाहते थे कि प्लेन में चढ़ना और उतरना आसान हो.

यूजर्स के रिएक्शन

वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, 'चलो प्लेन शॉपिंग चलते हैं'- ये लाइन बोलने का इंतजार मुझे भी है. दूसरे ने लिखा कि हम सब तुम्हारे जरिए ही यह जिंदगी जी रहे हैं. एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि मुझे भी कल एक प्लेन मिला था- मेरे बेटे ने कागज का प्लेन बनाया था. वहीं एक यूजर ने लिखा, "मुझे सच में पसंद है कि ये मुझे मेरी आने वाली जिंदगी दिखाती है."

कौन हैं बेका ब्लूम?

रेबेका मा उर्फ बेका ब्लूम चीनी टेक एंटरप्रेन्योर साइमन मा और हैदी चाउ की बेटी हैं. उनके पैरेंट्स की मुलाकात सिलिकॉन वैली में IBM में काम करने के दौरान हुई थी. बाद में दोनों ने मिलकर कैमलॉट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स कंपनी शुरू की.

बेका ने हाई स्कूल में रहते हुए ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया था. स्कूल के बाद उन्होंने कॉलेज का पहला सेमेस्टर छोड़कर अपने बिजनेस पर फोकस किया. बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की.

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बेका ने 2025 में टिकटॉक पर अपनी जिंदगी की झलकियां शेयर करनी शुरू कीं . देखते ही देखते वायरल स्टार बन गईं. इसी साल उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविड पॉवनॉल से लेक कोमो में एक भव्य शादी की थी. उनकी शादी देखकर लोगों को हॉलीवुड फिल्म 'क्रेजी रिच एशियंस' की याद आ गई थी.

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