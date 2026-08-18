scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिकी कंपनी Oracle ने नौकरी दी, जॉइनिंग से 5 दिन पहले ऑफर वापस लिया, इंडियन इंजीनियर की कहानी ने चौंकाया

Oracle पिछले कुछ महीनों से लगातार कर्मचारियों को निकाल रही है. हाल ही में कंपनी ने 20 हजार लोगों को जॉब से निकाला है. ये कंपनी एक बार फिर से सुर्खियों में है. इस बार जॉब ऑफर दे कर कैंसिल करने के लिए. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Advertisement
X
ऑफर दे कर Oracle ने किया कैंसिल
ऑफर दे कर Oracle ने किया कैंसिल

सोचिए, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक में नौकरी मिल जाती है. जॉइनिंग की तारीख तय हो जाती है और आपको लगता है कि अब करियर की शुरुआत हो गई. लेकिन जॉइनिंग से सिर्फ 5 दिन पहले कंपनी कह दे कि अब यह नौकरी नहीं है. इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हो, जब यही ऑफर पहले भी एक बार वापस लिया जा चुका हो. पिछले कुछ महीनों से Oracle लगातार सुर्खियों में है, लेकिन ये किसी अच्छी वजह से नहीं, बल्कि लोगों की जॉब से निकालने के लिए. 

ऐसी ही कहानी सामने आई है तेजस्व अग्रवाल की, जिनका मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. तेजस्व ने बताया है कि उन्होंने Oracle में इंटर्नशिप पूरी की थी और इसके बाद उन्हें नौकरी का ऑफर मिला था. लेकिन कंपनी ने जॉइनिंग से कुछ समय पहले यह ऑफर वापस ले लिया. उनके मुताबिक अब दूसरी बार भी ऐसा हुआ है. 

पहले इंटर्नशिप, फिर नौकरी का ऑफर

सम्बंधित ख़बरें

bribe.fyi
सरकारी काम के लिए मांगी गई घूस? इस वेबसाइट पर दिख रहा डेटा
oriant bldc echo volt
बिजली जाने के बाद 10 घंटे तक चलता रहेगा ये सीलिंग फैन!
naxal janta party insta handle
पीएम ने बोला ‘दिमागी नक्सल’ और बन गई नई पार्टी, तुरंत जुड़े लाखों
Haier F17 washng machine
AI वाली इस वॉशिंग मशीन में हैं 24 तरह के दाग हटाने के तरीके
digital freedom
1947 में मिली आजादी, 2026 में डिजिटल लाइफ गुलाम कैसे बन गई?

तेजस्व ने Oracle में सर्वर टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंटर्नशिप की थी. उनके मुताबिक इस दौरान उन्होंने Oracle HTTP Server और HTTP/2 से जुड़े काम पर काम किया. उन्होंने बड़े स्तर के C और C++ सिस्टम में तकनीकी समस्याओं को ठीक करने और प्रोडक्शन कोड पर काम करने का अनुभव भी हासिल किया. 

यह भी पढ़ें: 30000 को नौकरी से निकाला, अब बचे लोगों पर बोझ… Oracle कर्मचारी बता रहे अंदर की कहानी

Advertisement

इंटर्नशिप के बाद उन्हें Oracle की तरफ से नौकरी का ऑफर मिला. ऐसे में उनके लिए यह सिर्फ एक नई नौकरी नहीं थी, बल्कि कॉलेज के बाद करियर की पहली बड़ी शुरुआत थी.

तेजस्व ने लिंक्ड इन पर पब्लिक नोट शेयर करके बताया कि कंपनी ने बाद में उनका ऑफर वापस ले लिया. उनके मुताबिक इसकी वजह कंपनी में हुए बदलाव और कारोबारी जरूरतों में बदलाव बताया गया. इसके बाद उन्होंने नई नौकरी तलाशना शुरू किया. 

अब उनके मामले में फिर से ऑफर वापस लिए जाने की बात सामने आई है.  18 अगस्त को जॉइन करने वाले तेजस्व का ऑफर जॉइनिंग से सिर्फ पांच दिन पहले फिर वापस ले लिया गया. यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है, यह मामला किसी कर्मचारी को नौकरी शुरू करने के पांच दिन बाद निकालने का नहीं, बल्कि जॉइनिंग से पहले ऑफर वापस लेने का है.

Oracle में ऐसा क्यों हो रहा है?

तेजस्व का मामला अकेला नहीं है. 2026 में Oracle की तरफ से भारत के कई बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों के नौकरी और इंटर्नशिप ऑफर वापस लिए जाने की खबर सामने आ चुकी है.

यह भी पढ़ें: क्या सितंबर में फिर होगी Oracle में छंटनी? मैनेजर्स को लिस्ट तैयार करने को कहा 

IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT BHU, IIT हैदराबाद, IIT रुड़की, NIT वारंगल और MNNIT इलाहाबाद जैसे संस्थानों के छात्रों पर इसका असर पड़ा था. उस समय रिपोर्टों में कई कैंपस से कुल मिलाकर 50 से ज्यादा ऑफर वापस लिए जाने की बात कही गई थी. 

Advertisement

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में Oracle की छंटनी भी है. मई में कंपनी ने दुनिया भर में करीब 20 हजार कर्मचारियों की छंटनी की थी. इसके बाद भारत के कैंपस ऑफर वापस लिए जाने की खबर सामने आई. इस छंटनी में ज्यादातर भारतीय इंजीनियर्स ही प्रभावित हुए थे. 

सबसे बड़ा झटका छात्रों को क्यों लगता है?

कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी का ऑफर मिलने के बाद छात्र अक्सर दूसरी कंपनियों में आवेदन करना बंद कर देते हैं. कई कॉलेजों में एक छात्र को एक ही नौकरी का ऑफर ऐक्सेप्ट करने जैसी व्यवस्था भी होती है. ऐसे में अगर कंपनी आखिरी समय पर ऑफर वापस ले ले, तो छात्र के पास वापस प्लेसमेंट प्रोसेस में जाने का मौका भी नहीं बचता.

यही वजह है कि 2026 में Oracle के ऑफर वापस लेने के बाद कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी शेयर की. कुछ छात्रों ने बताया कि ऑफर मिलने के बाद उन्होंने महीनों तक दूसरी नौकरियों की तलाश नहीं की थी और बाद में अचानक खुद को बिना नौकरी के पाया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    National Sports Awards: 17 ख‍िलाड़‍ियों को म‍िलेगा अर्जुन पुरस्कार, ल‍िस्ट में एक भी क्रिकेटर नहीं |
    अस्पताल हिल रहा था, बिजली गुल थी… फिर भी डॉक्टरों ने कराई डिलीवरी, भूकंप के बीच पैदा हुई 'जेम्पिता' |
    अमित शाह के ISI वाले बयान पर पाकिस्तान बौखलाया, शाहजाद भट्टी नेटवर्क लिंक से इनकार |
    गॉल टेस्ट में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने रचा इतिहास |
    शाहरुख खान के घर 'मन्नत' में घुसा 8 फुट लंबा सांप, टीम ने किया रेस्क्यू, Video |
    मथुरा में नकली पनीर फैक्ट्री पर छापा, 500KG दूषित पनीर नष्ट, भारी मात्रा में मिलावट का सामान बरामद |
    अमेरिकी कंपनी Oracle ने नौकरी दी, जॉइनिंग से 5 दिन पहले ऑफर वापस लिया, इंडियन इंजीनियर की कहानी ने चौंकाया |
    PAK क्रिकेटर से टूटी 14 साल की शादी, दुबई में बेटे को अकेले पाल रहीं सानिया मिर्जा, एक साथ चलाती हैं 3 बिजनेस |
    अचानक 50% क्‍यों गिरा ये स्‍टॉक? 1532 से 750 रुपये पर आया भाव |
    अमीरी इसे कहते हैं... पिता ने बेटी को दिलाया प्लेन, आप भी देखें इस खास शॉपिंग का वीडियो
    Advertisement