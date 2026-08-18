अमेरिकी कंपनी Oracle ने नौकरी दी, जॉइनिंग से 5 दिन पहले ऑफर वापस लिया, इंडियन इंजीनियर की कहानी ने चौंकाया

सोचिए, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक में नौकरी मिल जाती है. जॉइनिंग की तारीख तय हो जाती है और आपको लगता है कि अब करियर की शुरुआत हो गई. लेकिन जॉइनिंग से सिर्फ 5 दिन पहले कंपनी कह दे कि अब यह नौकरी नहीं है. इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हो, जब यही ऑफर पहले भी एक बार वापस लिया जा चुका हो. पिछले कुछ महीनों से Oracle लगातार सुर्खियों में है, लेकिन ये किसी अच्छी वजह से नहीं, बल्कि लोगों की जॉब से निकालने के लिए.

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ऐसी ही कहानी सामने आई है तेजस्व अग्रवाल की, जिनका मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. तेजस्व ने बताया है कि उन्होंने Oracle में इंटर्नशिप पूरी की थी और इसके बाद उन्हें नौकरी का ऑफर मिला था. लेकिन कंपनी ने जॉइनिंग से कुछ समय पहले यह ऑफर वापस ले लिया. उनके मुताबिक अब दूसरी बार भी ऐसा हुआ है.

पहले इंटर्नशिप, फिर नौकरी का ऑफर

तेजस्व ने Oracle में सर्वर टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंटर्नशिप की थी. उनके मुताबिक इस दौरान उन्होंने Oracle HTTP Server और HTTP/2 से जुड़े काम पर काम किया. उन्होंने बड़े स्तर के C और C++ सिस्टम में तकनीकी समस्याओं को ठीक करने और प्रोडक्शन कोड पर काम करने का अनुभव भी हासिल किया.

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इंटर्नशिप के बाद उन्हें Oracle की तरफ से नौकरी का ऑफर मिला. ऐसे में उनके लिए यह सिर्फ एक नई नौकरी नहीं थी, बल्कि कॉलेज के बाद करियर की पहली बड़ी शुरुआत थी.

तेजस्व ने लिंक्ड इन पर पब्लिक नोट शेयर करके बताया कि कंपनी ने बाद में उनका ऑफर वापस ले लिया. उनके मुताबिक इसकी वजह कंपनी में हुए बदलाव और कारोबारी जरूरतों में बदलाव बताया गया. इसके बाद उन्होंने नई नौकरी तलाशना शुरू किया.

अब उनके मामले में फिर से ऑफर वापस लिए जाने की बात सामने आई है. 18 अगस्त को जॉइन करने वाले तेजस्व का ऑफर जॉइनिंग से सिर्फ पांच दिन पहले फिर वापस ले लिया गया. यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है, यह मामला किसी कर्मचारी को नौकरी शुरू करने के पांच दिन बाद निकालने का नहीं, बल्कि जॉइनिंग से पहले ऑफर वापस लेने का है.

Oracle में ऐसा क्यों हो रहा है?

तेजस्व का मामला अकेला नहीं है. 2026 में Oracle की तरफ से भारत के कई बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों के नौकरी और इंटर्नशिप ऑफर वापस लिए जाने की खबर सामने आ चुकी है.

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IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT BHU, IIT हैदराबाद, IIT रुड़की, NIT वारंगल और MNNIT इलाहाबाद जैसे संस्थानों के छात्रों पर इसका असर पड़ा था. उस समय रिपोर्टों में कई कैंपस से कुल मिलाकर 50 से ज्यादा ऑफर वापस लिए जाने की बात कही गई थी.

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इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में Oracle की छंटनी भी है. मई में कंपनी ने दुनिया भर में करीब 20 हजार कर्मचारियों की छंटनी की थी. इसके बाद भारत के कैंपस ऑफर वापस लिए जाने की खबर सामने आई. इस छंटनी में ज्यादातर भारतीय इंजीनियर्स ही प्रभावित हुए थे.

सबसे बड़ा झटका छात्रों को क्यों लगता है?

कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी का ऑफर मिलने के बाद छात्र अक्सर दूसरी कंपनियों में आवेदन करना बंद कर देते हैं. कई कॉलेजों में एक छात्र को एक ही नौकरी का ऑफर ऐक्सेप्ट करने जैसी व्यवस्था भी होती है. ऐसे में अगर कंपनी आखिरी समय पर ऑफर वापस ले ले, तो छात्र के पास वापस प्लेसमेंट प्रोसेस में जाने का मौका भी नहीं बचता.

यही वजह है कि 2026 में Oracle के ऑफर वापस लेने के बाद कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी शेयर की. कुछ छात्रों ने बताया कि ऑफर मिलने के बाद उन्होंने महीनों तक दूसरी नौकरियों की तलाश नहीं की थी और बाद में अचानक खुद को बिना नौकरी के पाया.

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