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इमरान खान की आंखों की रोशनी अब नॉर्मल, जेल प्रशासन ने कोर्ट में दी जानकारी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों की रोशनी में सुधार हुआ है. रावलपिंडी की अदियाला जेल के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी आंखों की स्थिति लगभग सामान्य हो गई है. अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में हो रहा था, जिसके बाद उनकी आंखें अब बेहतर हो गई हैं.

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इमरान खान तीन साल से जेल में सजा काट रहे हैं. (File Photo: ITG)
इमरान खान तीन साल से जेल में सजा काट रहे हैं. (File Photo: ITG)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है. रावलपिंडी की अदियाला जेल के अधिकारियों ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इमरान खान आंखों की रोशनी अब लगभग सामान्य हो चुकी है.

जेल प्रशासन ने सोमवार को अदालत को बताया कि इमरान खान की आंखों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. ये रिपोर्ट ऐसे समय में अदालत में जमा की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के एक शीर्ष निजी अस्पताल 'शिफा इंटरनेशनल' में इमरान खान के इलाज की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला था.

बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. जनवरी के अंत में उनकी दाहिनी आंख की नस में रुकावट की समस्या सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए कई बार अस्पताल ले जाया गया.

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विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में हुआ इलाज

जेल प्रशासन के सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक, बीमारी का पता चलने के बाद से ही इमरान खान को मेडिकल सेवाएं दी जा रही हैं. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में नेत्र विभाग के प्रमुख डॉ. मोहम्मद आरिफ खान और अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के विट्रेओ-रेटिनल सर्जन डॉ. नदीम कुरैशी की देखरेख में उनका इलाज चला.

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रिपोर्ट में दावा किया गया, 'उचित इलाज के चलते उनकी आंख की स्थिति में बड़ा सुधार देखा गया है और उनकी आंखों की रोशनी लगभग सामान्य स्तर पर लौट आई है.'

जेल में लगातार हो रहा इमरान खान का चेकअप

जेल अधिकारियों ने अदालत को बताया कि प्रशासन उन्हें बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, जेल के मेडिकल ऑफिसर रोजाना तीन बार इमरान खान के पास जाते हैं. उनके खाने की जांच की जाती है और ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल जैसे वाइटल्स की रेगुलर जांच होती है.

यह भी पढ़ें: इमरान खान के समर्थकों का उग्र प्रदर्शन, 100 से ज्यादा गिरफ्तार

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों की सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. अलग-अलग अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर समय-समय पर आकर उनका रेगुलर चेकअप करते रहे हैं और उनकी मेडिकल हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है.

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