डैशकैम, सनरूफ और बुहत कुछ... सिर्फ 85 लोगों को मिलेगी ये धांसू SUV

जीप इंडिया ने अपनी एसयूवी कंपास (Jeep Compass) का खास वेरिएंट लॉन्च किया है. ये चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा. हम बात कर रहे हैं जीप कंपास 85थ एनिवर्सरी एडिशन की. ये एक स्पेशल एडिशन एसयूवी है, जिसमें कुछ एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे. साथ ही जीप कंपास एनिवर्सरी एडिशन में अतिरिक्त एक्सेसरीज और सेफ्टी संबंधित बदलाव भी दिखेंगे.

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इस कार को कंपनी ने ब्रांड के 85 साल पूरे होने के मौके पर लॉन्च किया है. इसमें कोई भी मैकेनिकल बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. जीप ने इससे पहले मेरीडियन का भी एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया था. आइए जानते हैं इस एसयूवी में क्या कुछ खास मिलेगा.

कितनी है कीमत?

जीप कंपास की कीमत 17.99 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. हालांकि, जीप कंपास एनिवर्सरी एडिशन टॉप मॉडल पर बेस्ड है, जिसके लिए आपको 26.70 लाख रुपये एक्स शोरूम खर्च करने होंगे. इसे मल्टीपल कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. ये एसयूवी सीमित संख्या में मिलेगी. जीप ने कन्फर्म किया है कि भारत में इस कार की सिर्फ 85 यूनिट्स ही मिलेंगी. कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है.

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क्या है SUV में खास?

एसयूवी के एनिवर्सरी एडिशन में 18 इंच के एलॉय मिलेंगे, जो ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं. इसके अलावा आपको कार पर एनिवर्सरी थीम वाली डिटेलिंग दिखेंगी, जो इसे स्टैंडर्ड कंपास से अलग करेगी. एसयूवी के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं है. इसमें पहले जैसी ही 7 स्लॉट ग्रिल, एलईडी टाइटिंग और मस्कुलर प्रोपोर्शन मिल रहे हैं.

कार के कैबिन में बदलाव दिखेगा. यहां पर जीप ने ऑल ब्लैक कैबिन थीम को चुना है, जो मायान गोल्ड एसेंट के साथ आते हैं. क्रॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग पर भी कंपनी ने काम किया है. खास एनिवर्सरी एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं, जिससे ये स्टैंडर्ड जीप कंपास से अलग नजर आए.

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एनिवर्सरी पैकेज के तहत इसमें कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स मिलेंगे. जीप की एसयूवी में डिजिटल आईआरवीएम (इनसाइड रियर व्यू मिरर) के साथ फ्रंट और रियर डैशकैम दिया गया है. डैशकैम काफी काम का फीचर है, जो रोड पर सिक्योरिटी को बेहतर करता है.

इसके अलावा कार में स्काईलॉन्ज/ रूफ इल्यूमिनेशन का फीचर दिया गया है. इसके तहत सनरूफ एरिया में एमिएंट लाइटिंग जोड़ी गई है. एबिएंट कैबिन लाइटिंग और दूसरे पर्सनलाइज एलिमेंट्स भी इस एक्सेसरीज पैकेज का हिस्सा हैं.

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जीप कंपास में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. कार में 2.0 लीटर का मल्टीजेट-2 टर्बो डीजल इंजन मिलता है. फोर सिलेंडर वाला ये डीजल इंजन 170 पीएस की पावर और 350 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये कार 6 स्पीड मैन्युअल और 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है. जीप कंपास में 4x4 फीचर भी मिलता है.

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