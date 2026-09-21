scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CID ने 5 घंटे तक की पूछताछ, सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती हुए TMC विधायक

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक परेश राम दास हिंसा के एक मामले में सीआईडी की पूछताछ के दौरान बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्होंने सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की.

Advertisement
X
विधायक को SSKM अस्पताल ले जाया गया. (Representational Photo: ITG)
विधायक को SSKM अस्पताल ले जाया गया. (Representational Photo: ITG)

हिंसा के एक मामले में CID की पूछताछ के दौरान तृणमूल कांग्रेस के विधायक परेश राम दास बीमार पड़ गए और बाद में उन्हें सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दक्षिण 24 परगना जिले की कैनिंग पश्चिम सीट से विधायक परेश राम दास को CID ने राज्य में 2023 के पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया था.

एक अधिकारी ने बताया कि, 'पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा के आरोपों के सिलसिले में जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लगभग पांच घंटे बाद, शाम करीब 4 बजे दास ने सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की.'

सम्बंधित ख़बरें

West Bengal By-Election
उपचुनाव से पहले बंगाल में एक्शन, अब रेजीनगर उम्मीदवार गिरफ्तार
TMC के नाम-सिंबल विवाद पर ममता गुट SC पहुंचा, दाखिल कीं 2 याचिकाएं
ममता गुट के प्रत्याशी का यू-टर्न... पहले नाम वापस, अब बोले लडूंगा उपचुनाव
Mamata Banerjee in Supreme Court
ममता को अब SC से आस! पहले गंवाया पार्टी सिंबल और उम्मीदवार
दंगल: बगावत के विवाद में TMC का नाम-निशान को फ्रीज करना असंवैधानिक है?

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल SIR: SC में चुनाव आयोग का जवाब, 37 लाख से अधिक अपीलों के निपटारे के लिए मांगे 42 ट्रिब्यूनल

विधायक को SSKM अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया. अधिकारी ने जानकारी दी कि उनकी हालत स्थिर बताई गई, हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखने का फैसला किया.

Advertisement

दास सुबह करीब 11 बजे CID मुख्यालय भवानी भवन में अधिकारियों के सामने पेश हुए थे. इससे पहले भी एजेंसी ने उन्हें दो बार तलब किया था.

CID के सामने पेश होने से पहले, TMC नेता ने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था, गुडबाय कैनिंग, हम फिर मिलेंगे, हम बात करेंगे. इस पोस्ट ने उनके समर्थकों के बीच अटकलों को जन्म दिया कि क्या उन्हें गिरफ्तारी की आशंका थी.

विधायक के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह कुछ समय से बीमार थे और हाल ही में चेन्नई से इलाज कराकर लौटे थे. उन्होंने बताया कि सोमवार को CID कार्यालय जाते समय वह अपने साथ इनहेलर भी ले गए थे. वहीं, एजेंसी 2023 के पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कॉलेजों में क्यों बढ़ रहे छात्रों के सुसाइड के मामले? देखें ब्लैक & व्हाइट |
    BJP ने 2027 की लड़ाई के लिए मेरठ-सहारनपुर को ही क्यों चुना? देखें 10 तक |
    जयपुर में साइड न मिलने पर थार सवार दबंगों का तांडव, कैब चालक पर तानी पिस्टल |
    मासूम को छांव में सुलाकर, रोते हुए ट्रेन के आगे कूद गई मां... कलेजा चीर देगी 33 साल की भावना और 6 महीने के आर्यन की कहानी |
    हाईवे पर पलटा दूध टैंकर, बहते दूध को बोतलों में भरने लगे लोग |
    सत्य निकेतन हादसे के आरोपी हरिराम को बड़ा झटका, पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत की खारिज |
    गुजरात में अंबाजी जा रहे यात्रियों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, एक की मौत, गुस्साई भीड़ ने कार फूंकी |
    व्हाइट हाउस में ट्रंप ने CNN को किया बैन तो प्रमुख अमेरिकी चैनलों ने राष्ट्रपति को किया 'बायकॉट' |
    मखना हाथी ने उठाई सूंड और लगा बिजली का जोरदार झटका... तड़प उठा गजराज, दर्दनाक मौत; अब दूसरे हाथी का रेस्क्यू जारी |
    Homemade Honey: बाजार से महंगा और मिलावटी शहद खरीदना छोड़ें, बिना मधुमक्खी किचन की 3 चीजों से बनाएं शुद्ध वीगन हनी
    Advertisement