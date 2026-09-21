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जयपुर में साइड न मिलने पर थार सवार दबंगों का तांडव, कैब चालक पर तानी पिस्टल

जयपुर के खोरा बीसल इलाके में रविवार देर रात साइड नहीं देने पर थार सवार बदमाशों ने बीच सड़क जमकर उत्पात मचाया. ओवरटेक विवाद में कैब रुकवाकर हॉकी-डंडों और पत्थरों से हमला किया गया, पिस्तौल तानी और गाड़ी में तोड़फोड़ की. पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है.

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जयपुर में थार सवार युवकों ने टैक्सी चालक पर किया हमला. (photo: ITG)
जयपुर में थार सवार युवकों ने टैक्सी चालक पर किया हमला. (photo: ITG)

जयपुर से थार सवार युवकों की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि रविवार देर रात खोरा बीसल थाना क्षेत्र में नांगल पुलिया के पास ओवरटेक के दौरान साइड नहीं मिलने से नाराज युवकों ने कैब ड्राइवर की पिटाई की, हॉकी-डंडों से गाड़ी तोड़ी और पिस्तौल तान दी. करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. ये पूरा घटनाक्रम रविवार रात करीब 12 बजे का बताया जा रहा है.

पीड़ित टैक्सी चालक रजत सिंह के मुताबिक, वह अपने परिजनों के साथ निवारू रोड की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रही थार के चालक ने हॉर्न और डिपर देकर आगे निकलने के लिए साइड मांगी. पुलिया पार करते वक्त तुरंत साइड न मिल पाने के कारण थार सवार युवक बुरी तरह भड़क गए. गुस्साए युवकों ने अपनी गाड़ी को सीधे टैक्सी के आगे अड़ाकर रास्ता पूरी तरह रोक दिया और गाली-गलौज शुरू कर दी.

गाड़ी रोकते ही थार सवार युवक नीचे उतरे और हॉकी-डंडों से हमला बोल दिया. मारपीट के दौरान एक युवक ने अचानक पिस्टल निकालकर प्रदीप सिंह पर तान दी. आरोप है कि पिस्टल के बट से प्रदीप के सिर पर गंभीर वार किया. जबकि पीड़ित ने यश के सिर पर पत्थर से हमला करने का भी आरोप लगाया है. इसके बाद हमलावरों ने हॉकी-डंडों से पूरी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया.

करीब आधे घंटे तक सड़क पर दहशत का माहौल बनाने के बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. खोरा बीसल थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की लिखित शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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