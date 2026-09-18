scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ये भगवान राम का श्राप है', TMC के नाम-सिंबल विवाद पर बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला

तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. पार्टी के दो गुटों के बीच टकराव के चलते चुनाव आयोग ने TMC के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पार्टी को एकजुट न रख पाने और अहंकार का आरोप लगाया है.

Advertisement
X
TMC के नाम-सिंबल विवाद पर बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. (File Photo-PTI)
TMC के नाम-सिंबल विवाद पर बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. (File Photo-PTI)

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद बढ़ता रहा है. इस बीच बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. 

उन्होंने कहा कि TMC को अपना नाम और चुनाव चिन्ह बचाने में मुश्किल इसलिए आई, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख सकीं. उन्होंने इसके लिए ममता के कथित अहंकार को जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि जो भी अहंकार करता है, उसे भगवान उसकी जगह दिखा हैं.

'पार्टी को साथ नहीं रख पाईं तो जिम्मेदारी भी आपकी'

सम्बंधित ख़बरें

Kolkata police stf arrest maoist leader asim mandal CM SUVENDU AHDHIKARI
माओवादी नेता असीम मंडल गिरफ्तार, CM शुभेंदु बोले-रेड टेरर नहीं फैलने देंगे
Hasirani Rath, mother of Chandranath Rath
नंदीग्राम उपचुनाव: बीजेपी ने शुभेंदु के पूर्व PA चंद्रनाथ रथ की मां को मैदान में उतारा
'आतंकी मदरसों में पनाह लेते थे', देखें क्या बोले बंगाल के मंत्री दिलीप घोष
Shubhendu government takes major action against unrecognized madrasas
पश्चिम बंगाल में 252 मदरसों पर शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन
CPIM Left Front declared candidate name.
नंदीग्राम-रेजीनगर उपचुनाव: लेफ्ट फ्रंट ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि TMC के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर जो फैसला हुआ है, वह चुनाव आयोग का फैसला है. इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है. ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख सकीं. यह उनकी जिम्मेदारी है. 

शुभेंदु ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव के दौरान ही कहा था कि आने वाले समय में TMC का अस्तित्व खत्म हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अहंकार है. जो व्यक्ति या नेता अहंकार करता है, उसे आखिरकार उसकी जगह दिखाई जाती है. उन्होंने इसी बात को भगवान राम से जोड़ते हुए कहा कि ये भगवान राम का श्राप है.

Advertisement

इस दौरान बंगाल सीएम ने ममता बनर्जी पर हिंदू धर्म को लेकर कथित तौर पर की गई उनकी टिप्पणियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ममता ने हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहा था. शुभेंदु ने महाकुंभ को लेकर की गई मृत्यु कुंभ वाली टिप्पणी का भी जिक्र किया.

उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान निकाली गई विरोध रैली का भी हवाला दिया. शुभेंदु ने कहा कि इन सब बातों के चलते ममता बनर्जी को अपनी जगह दिखाई गई है.

क्या है TMC नाम-सिंबल विवाद?

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद चल रहा है. पार्टी के अंदर दो गुट सामने आए हैं. एक गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, जबकि दूसरा गुट उनके विरोधी धड़े के तौर पर सामने आया है. दोनों पक्ष पार्टी पर अपने अधिकार और पहचान को लेकर दावा कर रहे हैं.

इसी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को लेकर अंतरिम फैसला लिया. आयोग ने आगामी उपचुनावों के लिए TMC के नाम और उसके 'Flowers & Grass' यानी जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगा दी. दोनों गुटों से नए नाम और चुनाव चिन्ह के विकल्प मांगे गए हैं.

यह भी पढ़ें: 'वोट चोरी, सरकार चोरी, अब पार्टी चोरी', TMC के नाम-सिंबल विवाद पर राहुल गांधी का EC पर हमला

Advertisement

बंगाल सीएम ने इस पूरे विवाद में बीजेपी की भूमिका से इनकार किया. उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का फैसला है. बीजेपी ने TMC को तोड़ने या उसका नाम और चुनाव चिन्ह छीनने का काम नहीं किया है.

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी पार्टी को एकजुट रखना चाहिए था. अगर पार्टी के भीतर ही विवाद खड़ा हुआ और दो गुट आमने-सामने आ गए, तो इसकी जिम्मेदारी भी पार्टी नेतृत्व की है.

फिलहाल चुनाव आयोग के अंतरिम फैसले के बाद दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उपचुनाव की तैयारी करनी होगी. इस पूरे विवाद पर आगे चुनाव आयोग का अंतिम फैसला अहम होगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लखनऊ हिट एंड रन केस में पीड़िता ने क्या किए खुलासे, देखें |
    जेह-तैमूर को फोन से दूर रखती हैं करीना कपूर खान, AI के बढ़ते इस्तेमाल से हैं परेशान |
    'सिर्फ लिस्टिंग ही रास्‍ता नहीं...' TATA Sons के IPO पर नोएल टाटा ने मांगी ये रिपोर्ट! |
    शराब के नशे में दमन में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, तीन घंटे तक चला रेस्क्यू |
    अमृतसर में ड्यूटी पर तैनात ASI की हत्या, हमलावरों ने बरसाईं 3 गोलियां |
    'ID से हुई पहचान, आत्महत्या करने वाला शख्स सुरेंद्र कोली है...', आजतक पर SHO ने बताया |
    एक पैर पर खड़े होकर आंखे बंद करने पर गिरने क्यों लगते हैं? |
    BJP की 'नशामुक्त पंजाब यात्रा' पर घमासान, मनीष सिसोदिया का पलटवार |
    बिहार में कितनी फैक्ट्रियां आईं? बिस्कुट से मखाना इंडस्ट्री तक रविशंकर प्रसाद ने गिनाए बदलाव |
    TMC सिंबल फ्रीज होने के बाद दोनों गुटों ने चुनाव आयोग को सौंपे नए विकल्प
    Advertisement