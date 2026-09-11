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पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर बढ़ी हलचल... शुभेंदु अधिकारी के दिवंगत PA की मां हासी रथ को टिकट दे सकती है BJP

नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जीत के बाद भवानीपुर सीट रखने का फैसला किया. चर्चा है कि इस सीट से BJP उनके दिवंगत सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हासी रथ को उम्मीदवार बना सकती है. हासी रथ ने कहा कि वे मुख्यमंत्री को ही अपना अभिभावक मानती हैं और उनका जो भी फैसला होगा, वह उन्हें मंजूर होगा.

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शुभेंदु अधिकारी के दिवंगत निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां को बीजेपी बड़ा मौका दे सकती है (Photo: PTI)
शुभेंदु अधिकारी के दिवंगत निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां को बीजेपी बड़ा मौका दे सकती है (Photo: PTI)

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा सीट पर एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है. आगामी 6 अक्टूबर को इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है. चर्चा है कि BJP इस बार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के दिवंगत निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हासी रथ को अपना उम्मीदवार बना सकती है. इस पर हासी रथ ने खुद अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जो भी फैसला मुख्यमंत्री लेंगे, वही उन्हें मंजूर होगा. बता दें कि शुभेंदु अधिकारी 2026 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान दो सीटों से विजयी हुए थे. उन्होंने कोलकाता की भवानीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करने का फैसला लिया और नंदीग्राम सीट खाली कर दी थी. इसी के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं. 

पूर्व मेदिनीपुर जिले की यह सीट 2021 में सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी, जब शुभेंदु अधिकारी ने उस वक्त बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था. इस साल हुए विधानसभा चुनाव में भी मौजूदा मुख्यमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पवित्र कर को नंदीग्राम से हराया था.

इसी सीट के लिए चंद्रनाथ रथ की मां हासी रथ का नाम सामने आ रहा है. चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहायक थे. बता दें कि चुनाव रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही चंद्रनाथ रथ की कोलकाता में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 

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सीएम शुभेंदु अधिकारी का ऐलान- नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे, भवानीपुर से रहेंगे विधायक

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल: शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या का पर्दाफाश... ऑफिस के ही स्टाफ सागर ने दी थी यूपी के शूटरों को सुपारी

हासी रथ का कहना है कि बेटे की मौत के बाद से मुख्यमंत्री ही उनके परिवार के अभिभावक हैं. उन्होंने कहा कि BJP एक अनुशासित और संगठित पार्टी है, टिकट को लेकर चर्चाएं जरूर सुनी हैं लेकिन जब तक पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती, तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री उन्हें कोई जिम्मेदारी देंगे तो वे उसे स्वीकार करेंगी और नंदीग्राम के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगी. हालांकि BJP की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

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इस बीच नंदीग्राम की पुरानी 'शहीद माता' फिरोजा बीबी का जिक्र भी सामने आया है. फिरोजा के बेटे शेख इमदादुल इस्लाम की मौत 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के दौरान गोली लगने से हुई थी. इसके बाद वे तृणमूल की राजनीति में सक्रिय हुईं और चार बार विधायक भी रहीं. लेकिन बाद में पार्टी से उनकी दूरी बढ़ती गई और इस साल के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला. अब वे कहती हैं कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने से नंदीग्राम सुरक्षित हाथों में है.

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