महाराष्ट्र के भंडारा में भीषण हादसा... ट्रक और जीप की सीधी टक्कर, छत्तीसगढ़ के 9 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के भंडारा में शुक्रवार तड़के एक भीषण हादसे में छत्तीसगढ़ के 9 लोगों की जान चली गई. मृतकों में 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं. हादसे में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जीप मजदूरों को लेकर नागपुर की ओर जा रही थी. पिंपलगाव (मुंडीपार) के पास यह हादसा हो गया. पुलिस फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे में एक साथ हुई 9 लोगों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है.

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यह हादसा भंडारा जिले के लाखनी तालुका में शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे पिंपलगाव (मुंडीपार) के पास हाइवे पर हुआ. रायपुर से नागपुर की ओर मजदूरों को लेकर जा रही एक गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई. मुंडीपार इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप पर डीजल भराने के बाद ट्रक नेशनल हाइवे पर चढ़ रहा था.

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इसी दौरान रायपुर की ओर से नागपुर जा रही जीप ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. वाहन में सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं. हादसे में 6 महिलाओं और 3 बच्चों सहित कुल 9 लोगों की मौत हो गई.

जीप में सवार लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे. पुलिस मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी है. हादसे में कई अन्य मजदूर घायल हुए हैं. उन्हें इलाज के लिए भंडारा के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. अस्पताल में भर्ती कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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हादसे की सूचना मिलने के बाद लाखनी-साकोली पुलिस और गड़ेगांव हाइवे पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों की वजह से ट्रैफिक प्रभावित हुआ. पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात बहाल किया गया.

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