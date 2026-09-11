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Khatta-Meetha Namkeen: बाजार की महंगी-मिलावटी नमकीन को कहें बाय! घर पर बनाएं ताजी और कुरकुरी खट्टा-मीठा नमकीन, मजे से खाएंगे घरवाले

Khatta-Meetha Namkeen: अगर आप भी शाम की चाय के साथ खट्टा-मीठा नमकीन खाना पसंद करते हैं तो इसे बाजार से क्यों खरीदना. यहां हम आपको घर पर ही ताजी, कुरकुरी और शुद्ध नमकीन की रेसिपी बता रहे हैं.

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घर पर बनाएं खट्टा-मीठा नमकीन (Photo: ITG)
घर पर बनाएं खट्टा-मीठा नमकीन (Photo: ITG)

Khatta-Meetha Namkeen: शाम की चाय के साथ अगर कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने को मिल जाए तो दिनभर की थकान दूर हो जाती है. अक्सर हम बाजार से पैकेटबंद खट्टा-मीठा नमकीन खरीदकर लाते हैं जिसमें पुरानी या मिलावटी तेल का इस्तेमाल होता है और कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं.

अगर आप अपने परिवार को शुद्ध और सेहतमंद स्नैक्स खिलाना चाहते हैं तो बाजार से महंगा नमकीन खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. पोहा, मूंगफली, मखाने और मसालों की मदद से आप घर पर ही एकदम ताजा, कुरकुरा और हल्दीराम स्टाइल का खट्टा-मीठा नमकीन मिनटों में बना सकते हैं.

घर पर खट्टा-मीठा नमकीन बनाने की सामग्री:

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पतला या मोटा पोहा (चूड़ा) - 2 कप

मखाने - 1 कप

मूंगफली के दाने - 1/2 कप

भुने हुए चने (दलिया/रोस्टेड चना) - 1/2 कप

काजू और बादाम - 10-12 (दो टुकड़ों में कटे हुए)

किसमिस - 2 बड़े चम्मच

कड़ी पत्ता - 15-20

हरी मिर्च - 2 (लंबाई में बारीक कटी हुई)

पिसी हुई चीनी - 1.5 बड़ा चम्मच

अमचूर पाउडर या साइट्रिक एसिड (टाटरी) - 1 छोटा चम्मच

काला नमक और सफेद नमक - स्वादानुसार

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हल्दी पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

चाट मसाला - 1 छोटा चम्मच

तेल - फ्राई और रोस्ट करने के लिए

बनाने का तरीका

एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें या बिना तेल के ही पोहे और मखाने को धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक 4-5 मिनट ड्राई रोस्ट कर लें. रोस्ट होने के बाद इन्हें एक बड़े बाउल में निकालें.

अब कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल गरम करें. इसमें मूंगफली, भुने चने, काजू, बादाम को हल्का सुनहरा होने तक तल लें. आखिर में किसमिस डालकर 5 सेकंड में निकाल लें.

उसी बचे हुए तेल में कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालकर कड़कड़ाएं. अब आंच एकदम धीमी करके इसमें हल्दी पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, काला नमक और सफेद नमक मिलाएं.

तुरंत इस तड़के में रोस्ट किया हुआ पोहा, मखाने और तली हुई मूंगफली-मेवे डालकर हल्के हाथों से अच्छी तरह मिला लें ताकि मसाला पूरे मिश्रण पर चढ़ जाए.

गैस बंद करें और नमकीन को हल्का ठंडा होने दें. जब यह हल्का गुनगुना रह जाए, तब इसमें पिसी हुई चीनी मिलाएं. (गरम में चीनी मिलाने से वह पिघल जाएगी).

आपकी कुरकुरी खट्टा-मीठा नमकीन तैयार है. पूरी तरह ठंडी होने के बाद इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. यह महीने भर तक एकदम क्रिस्पी रहती है.

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