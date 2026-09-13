आयरिश शख्स ने पूछा- भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? Elon Musk का जवाब वायरल

एक आयरिश शख्स भारत घूमने आया. यहां आने के बाद उसके मन में एक सवाल आया कि अगर वह भारत में रहना चाहे तो उसे भारतीय नागरिकता मिलने में कितना समय लगेगा? उसने इसका जवाब जानने के लिए एलॉन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक से सवाल किया. इसके बाद एलॉन मस्क का छोटा-सा जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया.

और पढ़ें

रिपोर्ट के मुताबिक, यह शख्स अपनी पार्टनर और दो बच्चों के साथ कोलकाता आया था. भारत में रहने को लेकर उसने ग्रोक से कई सवाल पूछे.

उसने पूछा कि अगर वह भारत में रहना शुरू करे तो भारतीय नागरिकता हासिल करने में कितना समय लगेगा. साथ ही उसने सरकार से मिलने वाली मदद और भारत में प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़े सवाल भी पूछे.

ग्रोक ने क्या जवाब दिया?

ग्रोक ने बताया कि भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए सामान्य तौर पर प्राकृतिक रूप से नागरिकता लेने की प्रक्रिया में लंबे समय तक भारत में कानूनी रूप से रहना पड़ सकता है.

ग्रोक के मुताबिक, इसके लिए आवेदन से पहले के 14 साल में कम से कम 11 साल भारत में रहना और आवेदन से ठीक पहले लगातार 12 महीने भारत में रहना जरूरी हो सकता है.

Advertisement

ग्रोक ने यह भी बताया कि भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता. यानी अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता हासिल करता है, तो उसे अपनी मौजूदा नागरिकता छोड़नी पड़ सकती है.हालांकि, नागरिकता मिलना अपने आप तय नहीं होता. इसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है.

Hilarious thread of Irish guy asking about moving to India.



It takes 12 years for citizenship, you must renounce previous passports, of course zero welfare -- they'll just deport you. https://t.co/FQ9k0tHT54 — Peter St Onge, Ph.D. (@profstonge) September 11, 2026

फिर एलॉन मस्क ने क्या कहा?

इस बातचीत को एक्स पर पीटर सेंट ओंज ने शेयर किया. पोस्ट पर एलॉन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी.मस्क ने सिर्फ दो शब्द लिखे-“India is realistic.” यानी भारत वास्तविकता को ध्यान में रखता है.मस्क का यह छोटा-सा जवाब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचने लगा. कई लोगों ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं.कुछ यूजर्स ने भारत के नागरिकता नियमों को लेकर अपनी राय रखी, तो कुछ ने मस्क के जवाब को ही लेकर मजाक किया.

यह भी पढ़ें: कनाडा में भारतीय महिला और किरायेदार का झगड़ा क्यों हुआ? वायरल दावों से अलग है कहानी

भारत की नागरिकता इतनी आसान नहीं

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा एलॉन मस्क के दो शब्दों की हो रही है, लेकिन असल में आयरिश शख्स का सवाल भारत की नागरिकता के नियमों को लेकर था.

भारत में किसी विदेशी के लिए नागरिकता हासिल करने के अलग-अलग कानूनी रास्ते हैं. सिर्फ लंबे समय तक भारत में रहना ही नागरिकता की गारंटी नहीं है. इसके लिए कानून में तय शर्तें पूरी करनी होती हैं और अंतिम फैसला सक्षम प्राधिकरण लेता है.इसलिए ग्रोक के जवाब को कानूनी सलाह नहीं, बल्कि सामान्य जानकारी के तौर पर देखना चाहिए.

Advertisement

फिलहाल सोशल मीडिया पर इस बातचीत की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक साधारण सवाल के जवाब में ग्रोक ने भारत की नागरिकता प्रक्रिया की लंबी तस्वीर बताई और उसके बाद एलॉन मस्क ने सिर्फ दो शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दे दी.

---- समाप्त ----