scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘सनातन को मानने वाले ही छुएंगे प्रतिमाएं', विसर्जन पर बोले बंगाल CM

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि हुगली में विसर्जन के समय केवल सनातन धर्म के अनुयायी दुर्गा प्रतिमाओं को छुएंगे. उन्होंने इसे परंपराओं की पवित्रता और सुरक्षा से जुड़ा फैसला बताते हुए निगरानी और बचाव इंतजाम मजबूत करने की बात कही.

Advertisement
X
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है (Photo-File)
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है (Photo-File)

कोलकाता में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है. शुभेंदु ने कहा कि अब हुगली नदी में प्रतिमाओं को केवल सनातन धर्म के अनुयायी ही छुएंगे. उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं का पालन करना जरूरी है.

अधिकारी ने बाबूघाट पर विसर्जन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह बात कही. उनके साथ कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय कुमार नंद और कोलकाता नगर आयुक्त स्मिता पांडे भी मौजूद थीं. सुरक्षा के लिए NDRF को तैनात किया गया है, साथ ही 18 आईपीएस अधिकारी 24 अक्टूबर तक कोलकाता और आसपास के इलाकों में विसर्जन की निगरानी करेंगे.

अधिकारी ने कहा, “मैंने सीपी को हुगली में प्रतिमाएं ले जाने वाले लोगों की पहचान रखने का निर्देश दिया है. सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही प्रतिमाओं को छुएंगे. इसमें कोई सांप्रदायिक बात नहीं है.” उन्होंने कहा कि सुरक्षा और विसर्जन के धार्मिक महत्व को देखते हुए इस साल इंतजाम मजबूत किए गए हैं. अधिकारी ने कहा, “विसर्जन की पवित्रता बनाए रखने के लिए हमें उन परंपराओं, शास्त्रों और नियमों का पालन करना होगा, जिनका कई हजार सालों से पालन किया जा रहा है. यह एक त्योहार है, लेकिन मुख्य रूप से धार्मिक कार्यक्रम है.”

सम्बंधित ख़बरें

kolkata airport cisf seizes 119900 usd foreign currency
अखबार में लपेटकर ले जा रहे थे नोट, एयरपोर्ट से 1.14 करोड़ की विदेश करेंसी जब्त
हत्याकांड से पूरे इलाके में मच गई अफरा-तफरी. (Photo: Screengrabs)
पत्नी का सिर काटकर त्रिशूल के सामने रखा, फिर पिता की भी कर दी हत्या
चोरबागान हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी. (Photo: PTI)
भगदड़ में गिरे लोग, भीड़ से थमी सांस; चोरबागान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
kalyan banerjee cries
दुर्गा पंडाल में फूट-फूटकर रोए सांसद कल्याण बनर्जी, पूजा का Video वायरल
kolkata durga puja stampede fire safety notice to 3 pandals
कोलकाता भगदड़ के बाद एक्शन में बंगाल सरकार, 3 दुर्गा पूजा पंडालों को नोटिस
Advertisement

यह भी पढ़ें: भुवनेश्वर: विसर्जन के दौरान DJ बजाया तो खैर नहीं, पूजा समिति पर दर्ज होगा क्रिमिनल केस

टाकी में 200 देसी नावों को लेकर चिंता

मुख्यमंत्री ने उत्तर 24 परगना के टाकी में इच्छामती नदी पर विसर्जन देखने जाने वालों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कम से कम 200 देसी नावों में दर्शक सवार होंगे. प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन भक्तों की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ा.

उन्होंने कहा, “हमने लाइफ जैकेट देने और वजन का संतुलन बनाए रखने जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन चिंता अब भी है क्योंकि ज्यादातर नावें देसी नावें, यानी डिंगी हैं.” टाकी में BSF की मदद ली गई है. एक कैबिनेट मंत्री को भी वहां भेजा गया है और बारासात रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक को जिम्मेदारी दी गई है. 

18 आईपीएस अधिकारी करेंगे निगरानी

महासप्तमी की शाम चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 12 आईपीएस अधिकारी कोलकाता और छह हावड़ा, बैरकपुर तथा चंदननगर में तैनात रहेंगे.

कोलकाता में गौरव शर्मा, सोमा दास मित्रा, राशिद मुनीर खान, आकाश मघारिया, सुरेश कुमार चदिवे और धृतिमान सरकार 21 और 23 अक्टूबर को निगरानी करेंगे. प्रवीण कुमार त्रिपाठी, इमरान वहाब, शिश राम झाझरिया, सौम्या रॉय, पारिजात बिस्वास और सिद्धार्थ धपोला 22 और 24 अक्टूबर को ड्यूटी पर रहेंगे.

Advertisement

वहीं हावड़ा में इंद्र चक्रवर्ती 21 और 23 अक्टूबर, जबकि अवरु रविंद्रनाथ 22 और 24 अक्टूबर को जिम्मेदारी संभालेंगे. पलाश चंद्र धाली और द्युतिमान भट्टाचार्य को बैरकपुर, जबकि अभिजीत बनर्जी और संदीप मंडल को चंदननगर की जिम्मेदारी दी गई है. प्रशासन ने धार्मिक परंपराओं के पालन के साथ विसर्जन के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ‘सनातन को मानने वाले ही छुएंगे प्रतिमाएं', विसर्जन पर बोले बंगाल CM |
    11 साल बाद BJP के पूर्व विधायक कुशाग्र सागर ने छोडी पार्टी, सपा करेंगे ज्वाइन |
    35 सेफ्टी फीचर्स, ADAS और बहुत कुछ... आ रही नई Hyundai SUV |
    'अफजल गुरु मेरे सामने था...क्या कर लोगे?' 1 साल में बिखरी राहुल महाजन की जिंदगी, तिहाड़ जेल में देखे बुरे दिन |
    एक आइडिया, 1.5 लाख रुपये जीतने का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन? |
    पुतिन से मिले ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ, क्या यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की है कोशिश? |
    रूस में Su-30SM फाइटर जेट क्रैश, दोनों पायलट बाल-बाल बचे |
    ईरान पर होगा बड़ा हमला, अमेरिका और इजरायल ने मिलकर बनाया तगड़ा प्लान! |
    मार्को रुबियो ने जामनगर ऑयल रिफाइनरी का किया दौरा, सर्जियो गोर ने शेयर की फोटो |
    Surya Rahu 2026: धनतरेस तक अकाउंट रह सकता है जीरो, राहु-सूर्य ने इन 3 राशियों को घेरा
    Advertisement