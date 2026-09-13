डेंगू की चपेट में पश्चिम बंगाल...मरीजों का आकंड़ा 5 हजार के पार, मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित

पश्चिम बंगाल में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. राज्य में इस साल डेंगू के मरीजों की संख्या 5 हजार के पार पहुंच गई है. स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक 11 सितंबर तक राज्य में 5,002 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं. मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है.

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मेडिकल विभाग ने 6 अगस्त से 11 सितंबर तक का आंकड़ा जारी किया है. इसके मुताबिक करीब एक महीने में डेंगू के मामले दोगुने से ज्यादा बढ़े हैं. 6 अगस्त तक राज्य में 2,410 डेंगू के मामले सामने आए थे. वहीं 11 सितंबर तक यह संख्या बढ़कर 5,002 हो गई.

मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा केस

मुर्शिदाबाद में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. यहां 1,072 लोग डेंगू की चपेट में आए हैं. इसके बाद कोलकाता का नंबर है. कोलकाता में 500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. उत्तर 24 परगना में 450 मामले सामने आए हैं. नादिया में 400 से ज्यादा मरीज मिले हैं. मालदा में भी करीब 400 मामले दर्ज किए गए हैं. दक्षिण 24 परगना में 366 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं.

STORY | Dengue cases cross 5,000 mark in West Bengal



The number of dengue cases in West Bengal crossed the 5,000-mark this year, with Murshidabad emerging as the worst-affected district, a health department bulletin said Sunday.



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स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हावड़ा में 325 मामले सामने आए हैं. हुगली में भी 325 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है. पूर्व बर्धमान में 11 सितंबर तक 256 मामले दर्ज किए गए. पश्चिम बर्धमान में 154 मामले सामने आए हैं. पूर्व मेदिनीपुर में 126 और पश्चिम मेदिनीपुर में 104 मरीज मिले हैं. झाड़ग्राम में अब तक 54 मामले सामने आए हैं.

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एक महीने में दोगुने से ज्यादा बढ़े मामले

राज्य में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. 6 अगस्त को 2,410 मामले थे. करीब पांच हफ्ते बाद यह संख्या 5,002 तक पहुंच गई. यानी इस दौरान मरीजों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई.

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक 6,826 डेंगू टेस्ट किए गए हैं. इनमें से 5,002 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. सबसे ज्यादा मामले मुर्शिदाबाद में मिले हैं. इसके बाद कोलकाता और दूसरे प्रभावित जिलों का नंबर है.

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आंकड़ों से साफ है कि पश्चिम बंगाल में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. सितंबर के पहले 11 दिनों में ही संक्रमित मरीजों की संख्या 5 हजार के पार पहुंच गई. मुर्शिदाबाद में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है. इसके अलावा कोलकाता, उत्तर 24 परगना, नादिया और मालदा में भी बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं.



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