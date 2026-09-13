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घर से नाराज होकर निकली युवती ने यमुना में लगाई छलांग, सुसाइड नोट और कपड़े मिले

बांदा के कमासिन क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती के यमुना नदी में छलांग लगाने से हड़कंप मच गया. दांदोघाट पुल पर उसके कपड़े, चप्पल, 50 रुपये और सुसाइड नोट मिला. नोट में उसने अपनी मर्जी से यह कदम उठाने और किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है. बाढ़ के बीच पीएसी, गोताखोर और पुलिस उसकी तलाश में जुटे हैं.

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पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी युवती.(Photo: ITG)
पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी युवती.(Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में घर से नाराज होकर निकली 18 वर्षीय युवती ने यमुना नदी में छलांग लगा दी. घटना कमासिन थाना क्षेत्र के दांदोघाट पुल की है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. पुल पर युवती के कपड़े, चप्पल, 50 रुपये और अन्य निजी सामान मिला. इनमें एक सुसाइड नोट भी था.

पुलिस ने कपड़ों और मौके पर मिले सामान के आधार पर युवती की पहचान की. सुसाइड नोट में युवती ने लिखा कि वह अपनी मर्जी से यह कदम उठा रही है और इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है. इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों और परिजनों से जानकारी जुटाई और यमुना में तलाश शुरू कराई.

यह भी पढ़ें: कूड़ा फेंकने की छोटी सी बात पर खूनी खेल, बांदा में देवर-भतीजे ने भाभी की ले ली जान

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रेस्क्यू अभियान में पीएसी की फ्लड कंपनी, स्थानीय लोग और गोताखोर भी लगाए गए हैं. नदी में बाढ़ होने के कारण तलाशी अभियान में दिक्कत आ रही है. काफी देर तक यह मामला फतेहपुर और बांदा जिले के बीच समन्वय में उलझा रहा, जिससे परिजन और ग्रामीण नाराज भी हुए. हालांकि, पुलिस टीमें लगातार युवती को खोजने में जुटी हैं.

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घरेलू विवाद से नाराज होने की बात सामने आई

डिप्टी एसपी कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के दांदोघाट पुल से एक लड़की के यमुना नदी में कूदने की सूचना मिली थी. थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया. पीएसी फ्लड कंपनी, स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से नदी में युवती की तलाश की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, पुल पर युवती का निजी सामान मिला था, जिसे कब्जे में ले लिया गया. इसी सामान में सुसाइड नोट भी मिला. पुलिस ने बताया कि नोट में युवती ने अपनी मर्जी से जान देने की बात लिखी है और कहा है कि उसके इस कदम के पीछे किसी का हाथ नहीं है.

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि युवती कमासिन थाना क्षेत्र के ग्राम कठार की रहने वाली थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वह किसी घरेलू विवाद के कारण आहत थी. पुलिस इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

12वीं के बाद पुलिस भर्ती की कर रही थी तैयारी

परिजनों के मुताबिक, युवती ने इसी साल 12वीं यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी. वह पुलिस और होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रही थी. परिजनों ने बताया कि उसने भर्ती की परीक्षा भी दी थी, लेकिन कुछ नंबरों से चयन से रह गई थी.

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परिजनों का कहना है कि घर में ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं था. पुलिस के मुताबिक, घरेलू कारणों से माता-पिता की डांट-फटकार की बात सामने आई है, जिसके बाद युवती नाराज होकर घर से निकल गई थी. इसके बाद वह दांदोघाट पुल पहुंची और यमुना में छलांग लगा दी.

फिलहाल नदी में युवती का कोई सुराग नहीं मिला है. बाढ़ के चलते रेस्क्यू टीमों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पुलिस, पीएसी, गोताखोर और स्थानीय लोग लगातार खोजबीन कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि युवती की तलाश के लिए अभियान जारी है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की जांच की जा रही है.

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