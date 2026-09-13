Plants That Attract Snakes: आंगन या गार्डन में लगे ये पेड़-पौधे सांपों को खींचते हैं, तुरंत कर दें बाहर

Plants That Attract Snakes: घर के आंगन या बगीचे में हरे-भरे पेड़-पौधे लगाना हर किसी को पसंद होता है. ये पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को भी शुद्ध और तरोताजा रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बगीचे में लगे कुछ खास तरह के घने पेड़-पौधे और झाड़ियां सांपों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. सांपों को नमी, घनी छांव और ऐसी जगहें बहुत पसंद होती हैं जहां उन्हें कीड़े-मकोड़े या छोटे जीव आसानी से मिल सकें. अगर आपके घर के आसपास भी ऐसे पौधे लगे हैं तो सावधान हो जाएं और सुरक्षा के लिहाज से इन्हें तुरंत आंगन से दूर कर दें.

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सांपों को आकर्षित करने वाले पौधे

चमेली और रात की रानी: इन पौधों के फूलों की तेज और भीनी-भीनी खुशबू कीटों और छोटे जीवों को आकर्षित करती है. इन्हीं जीवों का शिकार करने और घनी पत्तियों में छिपने के लिए सांप अक्सर इन झाड़ियों के आसपास डेरा जमा लेते हैं.

लेमनग्रास

लेमनग्रास को अक्सर एक काम के पौधे के तौर पर देखा जाता है लेकिन घने गुच्छों में उगने पर ये अपने निचले हिस्से में कई ऐसी जगहें बना लेते हैं जहां सांप अपना डेर डाल सकते हैं. ये सांपों को भले ही सीधे तौर पर सांपों को आकर्षित न करे लेकिन इसकी छाया और ठंडी जगह उन्हें ऐसी पनाहगाह दे सकता है जो सांपों को पसंद होती हैं.

चमेली

चमेली एक घनी और उलझी हुई झाड़ी के रूप में बढ़ती है जो जमीन के पास सांपों को छिपने की जगह दे सकती है. इसकी घनी पत्तियां चूहों, कीड़ों और छोटे जानवरों को भी छिपने की जगह देती हैं जो इनडायरेक्टली सांपों को भी खींच सकती हैं.

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चंदन

चंदन के पेड़ की ठंडी तासीर सांपों को बेहद आकर्षित करती है. इसकी घनी छांव में सांप ठंडक पाने के लिए छिपकर बैठते हैं.

बगीचे को सुरक्षित रखने के उपाय

बगीचे के पौधों की नियमित छंटाई करते रहें ताकि वो जमीन से थोड़े ऊंचे और साफ दिखें.

पौधों के आसपास सूखी पत्तियों और लकड़ी के ढेर न जमा होने दें.

बगीचे में गेंदे या स्नेकप्लांट जैसे पौधे लगाएं जिनकी तीखी गंध सांपों को दूर रखती है.

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