एशिया कप में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, PM मोदी ने दी बधाई

भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में लगातार तीसरी बार खिताब जीत लिया है. चीन में खेले गए फाइनल में भारत ने मेजबान टीम को 1-0 से हराया. इस जीत के साथ भारत ने जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है.
टीम इंडिया की इस शानदार जीत की हीरो सानिका चंद्रकांत माने रहीं. उन्होंने 17वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई.
फाइनल मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के लिए मुश्किल रही. चीन ने शुरुआत में ज्यादा गेंद अपने पास रखी. मेजबान टीम ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की. हालांकि भारतीय डिफेंस ने शानदार खेल दिखाया. चीन को गोल करने का कोई बड़ा मौका नहीं मिला.
दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारत को मौका मिला. 17वें मिनट में सानिका ने शानदार मूव बनाया. वह चीनी डिफेंडर के पीछे से निकलकर गोल के करीब पहुंचीं. इसके बाद लंबे पास पर उन्होंने शानदार डिफ्लेक्शन किया. गेंद सीधे गोल में गई और भारत 1-0 से आगे हो गया.
चीन को मिला पेनल्टी कॉर्नर
गोल खाने के बाद चीन ने बराबरी की कोशिश तेज कर दी. उसे मैच का एकमात्र पेनल्टी कॉर्नर भी मिला. चीन ने इस मौके पर गोल कर दिया था. लेकिन गोल को मान्य नहीं माना गया. गेंद बैकबोर्ड की तय ऊंचाई से ऊपर जाकर गोल में गई थी.
इसके बाद भारत ने भी बढ़त बढ़ाने की कोशिश की. हाफ टाइम से दो मिनट पहले भारतीय कप्तान खैदेम शिलेम चानू को गोल का मौका मिला. उन्होंने निशाना साधा. लेकिन चीन की गोलकीपर ने शानदार बचाव कर दिया. हाफ टाइम तक भारत 1-0 से आगे रहा.
वहीं दूसरे हाफ में चीन ने आक्रामक खेल दिखाया. उसने मेजबान टीम से बराबरी के लिए लगातार कोशिश की. तीसरे क्वार्टर में चीन को एक और अच्छा मौका मिला. लेकिन भारतीय डिफेंस ने खतरे को समय रहते भांप लिया. पास को रोककर भारत टीम ने गोल बचा लिया.
आखिरी क्वार्टर में मुकाबला काफी रोमांचक रहा. चीन लगातार भारतीय सर्कल में पहुंचने की कोशिश करता रहा. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपना डिफेंस मजबूत रखा. उन्होंने चीन को गोल करने का मौका नहीं दिया. आखिरकार भारत ने 1-0 की बढ़त बरकरार रखी. इस जीत के साथ टीम ने लगातार तीसरी बार एशिया कप अपने नाम कर लिया.
पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही भारतीय टीम
गौरतलब है भारत ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया. टीम ने एलीट पूल में तीन मैच जीते और एक मुकाबला ड्रॉ खेला. सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी. इसके बाद फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर भारत ने डिफेंडिंग चैंपयिन का टैग बरकरार रखा. लगातार तीसरी बार चैंपियन बनकर टीम ने जूनियर महिला हॉकी में अपनी मजबूत स्थिति भी कायम की.
हॉकी इंडिया ने टीम की इस कामयाबी पर खिलाड़ियों के लिए इनाम का ऐलान किया है. हर खिलाड़ी को 3 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 1.5 लाख रुपये मिलेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम को जीत की बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय हॉकी के लिए यह गर्व का पल है. उन्होंने टीम के एशिया कप बरकरार रखने और पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहने की तारीफ की.
पीएम मोदी ने कहा कि टीम की सफलता खिलाड़ियों की प्रतिभा और उनके दृढ़ संकल्प को दिखाती है. उन्होंने पूरी टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.